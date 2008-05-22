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Штучка не для мебели

№ 21(107) от 22.05.2008 [«Аргументы Недели », Инна ДОМАРЕВА ]

Штучка не для мебели

 - На прошлогоднем летнем Чемпионате мира вы, Лена, завоевали серебряную медаль. Сейчас в очной борьбе победили действующую чемпионку - Мириам Джамаль из Бахрейна, да еще с новым рекордом. Это было для вас принципиальным?

 - Когда я тоже с мировым рекордом пробежала зимой на чемпионате России, стопроцентного удовлетворения не было. Все-таки одно дело - показывать рекордные скорости на домашних турнирах, и совсем другое - на мировом уровне. Когда, например, ты бежишь на одной дорожке с той же Джамаль. Для меня очень важен этот момент самоутверждения. Перед Олимпиадой уверенность в себе - совершенно особенный фактор. Что не получилось в прошлом году в Осаке, получилось в Валенсии.

 - Вас не волнует, что вроде бы преждевременно набрали блестящую форму? Как бы не промахнуться с ее пиком на Играх...

 - Действительно, есть такие опасения. Как ни крути, а летом мне дважды придется показывать высокие результаты. Сначала на отборочном к Олимпиаде чемпионате России в Казани. А затем, если отберусь, уже непосредственно в Пекине.

 - Разве от отбора вас теперь не освободят?

 - Нет. Бежать в Казани мне придется, причем в очень сильной компании соперниц, которая сложилась в нашем виде в последние годы. Что же касается «освобожденных», то, насколько мне известно, на чемпионат России не приедет только Елена Исинбаева. Она - единственная, кто уже гарантировал себе место в олимпийской команде.

 - Раз уж вы упомянули Исинбаеву... Любопытно, что вы, как и ваша знаменитая тезка, пришли в легкую атлетику из гимнастики. Тенденция?

 - Мне кажется, простое совпадение. Ведь Лена осознанно сделала выбор в пользу прыжков с шестом. А я попыталась попробовать себя в беге. Так посоветовал школьный учитель физкультуры: «Давай, у тебя должно получиться».

 - Выходит, есть еще пророки в своем Отечестве?

 - Вышло не все так просто. В родном Брянске меня еще в детсадовском возрасте родители определили гимнастикой заниматься. Целых семь лет я в ней оттрубила, уже программу мастера спорта вроде бы осваивала, и тут - бац! Как-то во время тренировки дала себе четкий отчет, что ничего-то у меня по большому счету не получается. Ну, не мое это все... Тогда и поделилась сквозь слезы своими мыслями с физруком. В восьмом классе это было.

 - Похоже, что у барышень в спорте без слез никогда не бывает. Так?

 - Сколько себя помню, всегда была очень эмоциональной и впечатлительной. Тайком от родителей пришла в легкоатлетическую секцию к Светлане Беловой, которую с тех пор своей второй мамой считаю. Дома даже брат с полгода о моем «дезертирстве» не догадывался. Начала бегать спринт - 60, 100, 200 метров. Толку, по-моему, никакого не было. Конечно, безумно расстраивалась, проигрывая, рыдала на плече Беловой. И однажды она сказала: «Лена, нужно за область пробежать 800 метров». Я вышла на старт, припустила и - выиграла! Так начались мои средние дистанции. В 2001-м пригласили в Москву, новый наставник убедил специализироваться на «полуторке».

 - На этой дистанции так называемые коробочки, толчки и отмашки - частое явление. Запросто можно и травму получить, и проиграть из-за чьей-то безалаберности или даже подлости...

 - Что правда, то правда. Хотя на своих 1500 метрах я, наверное, могу уже из любой ситуации выкрутиться. Не то, что в жизни.

 - Вы, кстати, где в столице живете?

 - В общежитии на рабочей окраине. Там мне «Динамо» однокомнатную квартиру снимает. Но общага она и есть общага. Кого в ней только не бывает. Когда за стенкой шум, гам, из всех щелей табачный дым лезет вперемешку с винными парами... Сама себе удивляюсь: как в таких условиях можно собраться и показать результат, на который рассчитывают. Я ведь так не только к серьезным соревнованиям готовилась, но и институт умудрилась закончить.

 - Институт физкультуры?

 - В Брянске я училась в Государственной инженерно-технологической академии. Если бы работала по специальности, то занималась бы производством мебели в какой-нибудь крупной компании.

 - Квартиру в Москве давно бы прикупили...

 - Когда доучивалась, уже понимала, что вряд ли приложу силы в этой сфере. Слишком серьезные обязательства возникли перед людьми в большом спорте. Но параллельно задумала получить еще одно высшее образование, юридическое. Не потому, что престижно, а потому, что окружающая несправедливость очень раздражает. Свои же права отстоять не умею. Вот даже с квартирой: мне еще после Чемпионата мира - 2006 в Москве обещали - все, теперь-то непременно получишь! Идти, напоминать? Скажут, что ты и так на турнирах титулы и деньги зарабатываешь.

 - Определенная логика в этом есть: золотая олимпийская медаль и впрямь дорогого стоит.

 - Забавно нам с вами об особенностях женской логики было бы потолковать...

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