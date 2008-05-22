//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Спорт

Великий и ужасный Илья Ковальчук

№ 21(107) от 22.05.2008 [«Аргументы Недели », Павел ЛЫСЕНКОВ из Квебека, «Советский спорт» - специально для еженедельника «Аргументы неделi» ]

Великий и ужасный Илья Ковальчук
Илья Ковальчук (слева) и Алексей Морозов: мы сделали это!

Крест святого Михаила

 - ВОТ они, конёчки моего сына Илюши, которого я как раз в честь Муромца и назвала, - заботливо приговаривала в камеру Любовь Николаевна Ковальчук, держа в руках Bauer последней модели с желтыми шнурками. - Предлагаю их к употреблению.

 Ковальчук в тот момент находился в Кремле, на приеме у президента страны Дмитрия Медведева. Когда журналисты сказали ему, что болельщик готовится сжевать его обувь, Илья воспротивился: «Вот уж нет! Я к конькам долго привыкаю. Ни за что их на съедение не отдам. Я, может, через год в них еще один Чемпионат мира выиграю».

 Я помню, как матерился на Илью Ковальчука, сбегая с трибуны в конце четвертьфинала со Швейцарией, когда Ковальчук шарахнул соперника так, что тот чуть не отлетел в рай. «Это был чистый силовой прием. Но зачем было «убивать» швейцарца при счете 6:0 в вашу пользу?», - искренне недоумевал в микст-зоне пресс-атташе турнира, канадец Андре Брин.

 Тогда казалось, что Чемпионат мира для Ковальчука закончен. Ему могли выписать дисквалификацию на два матча. Я сам видел, как президент ИИХФ Рене Фазель, который родом из Швейцарии, был разозлен на Илью после матча. И если бы он настоял на суровом наказании Ковальчука, думаю, некоторые болельщики даже обрадовались бы.

 А что? Так можно восстановить казанскую тройку (Морозов, Зиновьев, Зарипов), которая в полуфинале с финнами (4:0) забила два гола. И избавиться от этого несносного Ковальчука, не забросившего пока ни одной шайбы на турнире, неуправляемого, как обезьяна с гранатой.

 Это удача, что форварда простили, - он пропускал только игру с финнами. Слава Славе Быкову, главному тренеру сборной, который проявил терпение и поставил Илью в состав. До 55-й минуты на Ковальчука многие болельщики и журналисты из России были готовы повесить всех собак и сделать его козлом отпущения за поражение в финале. Кто-то еще раз пообещал съесть коньки...

 А когда Ковальчук сделал дубль, мир вокруг него перевернулся. Сейчас читаю, что Илью признали почетным жителем Твери и вручат ему Крест святого Михаила Тверского. Думаю, это не последняя высокая награда форварду сборной России.

Дрим-тим на вырост

 - НЕУЖЕЛИ безголевая серия психологически на вас не давила?

 - Наверное, она больше давила на вас, журналистов, чем на меня. Самое важное, что мы победили во всех матчах на турнире. А то, что в финале забил именно я, - значит, преодолел эмоциональный барьер. И на следующем Чемпионате мира мои дела пойдут намного лучше.

 - Не показалось, что при счете 2:4 канадцы испугались возможной победы?

 - Скорее, они успокоились. Потому что хотели сохранить результат. Две шайбы в таком по накалу матче редко отыгрываются. Мы же верили, надеялись... И договорились в раздевалке, что будем больше бросать по «рамке» канадцев. Их голкипер Кэм Уорд - он ведь не железный. И, как видите, несколько шайб в его ворота заползло.

 - Неужели вы почувствовали, что сборная Канады нас боится?

 - Я думаю, канадцы больше всего не хотели играть в финале с нами. Мы и перед турниром победили их в товарищеском матче, и в составе у нас добавилось несколько человек. Так что Канада чувствовала явный дискомфорт.

 - Есть ощущение, что вы вошли в историю?

 - Будем верить, что она только начинается. Помните, вы спрашивали у меня в апреле, накануне моего 25-летия: «Нет жалости, что ты, Илья, до сих пор ничего не выиграл?» Так вот, наконец, большая победа пришла! Я провел самый важный матч в карьере.

 ...Последние слова Ковальчук обращал ко мне. В апреле, когда Илья прилетел из Атланты в Москву, чтобы присоединиться к сборной, я брал у него интервью в «Шереметьево-2». И задал вот такой неудобный вопрос. Ковальчук на него ответил - и тогда словами, и сейчас своей игрой. «Наша история только начинается!», - заметил Илья. И вправду, представьте, если к этой золотой команде на Олимпиаде в Ванкувере добавить Павла Дацюка, Евгения Малкина, Алексея Ковалева, Виктора Козлова, Сергея Гончара, Илью Брызгалова - какое это будет чудо, а не сборная!

 Главное ведь в победе в Квебеке - не только факт золота и лихо закрученная интрига финала. Главное - это перспектива нашего хоккея. Теперь мы можем не жить великим прошлым. У нас есть великое настоящее.

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях

Обсудить наши публикации можно здесь:

  • Теги: 

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...
?>

//Новости СМИ2

//live

Собчак разделась. Ждем, когда Нарусова...

Собчак разделась. Ждем, когда Нарусова...

Собчак в знак солидарности с несправедливо уволенной учительницей из Барнаула присоединилась к флешмобу #учителятожелюди и тоже показала себя в купальнике. А что, хотя она не педагог, но очередной повод протестовать имеется!..

//live

Владимир Соловьев: зачищается креатура не Медведева, а Чубайса...

Владимир Соловьев: зачищается креатура не Медведева, а Чубайса...

Не успело общество опомниться от сообщений о том, что «закрыли» экс-минисра «Открытого правительства» Михаила Абызова, как приходит новость о задержании еще одного достойного человека, бывшего губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева...

//Общество

В Украине предложили писать слово "Россия" с маленькой буквы

В Украине предложили писать слово "Россия" с маленькой буквы

На официальном сайте президента Украины Петра Порошенко появилась петиция, в которой предложили ввести официальное написание слова "Россия" с маленькой буквы. Уже согласились более 20 человек.

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//В мире

В МИД отреагировали на введение новых санкций против России из-за Венесуэлы

В МИД отреагировали на введение новых санкций против России из-за Венесуэлы

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление Соединённых Штатов: ввести новые санкции из-за сотрудничества с Венесуэлой. По словам Захаровой, "попытки пугать российскую сторону санкциями" выглядят нелепо.

//В мире

Мэр Риги Нил Ушаков перешел в «наступление»

Мэр Риги Нил Ушаков перешел в «наступление»

Министр среды и регионального развития Юрис Пуце потребовал от мэра столицы Нила Ушакова письменного объяснения по ряду вопросов, где усматривалось нарушение законов. Мэр города ответил министру.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//В мире

СБУ вывела на улицы украинских городов спецназ

СБУ вывела на улицы украинских городов спецназ

СБУ на время проведения выборов президента перешла на усиленный режим. Бойцы Центра специальных операций по борьбе с терроризмом (группа «А») СБУ патрулируют улицы, вокзалы, автостанции и аэропорты.

//Непознанное

Инопланетяне изолировали Землю от других цивилизаций?

Инопланетяне изолировали Землю от других цивилизаций?

Астрофизики из научно-исследовательской организации METI (Messaging Extraterrestrial Intelligence) предполагают, что некий галактический разум поместил Землю в "зоопарк" для изучения. При этом изолировал от других цивилизаций.

//Общество

Фотографии учителей в купальниках оценили британские читатели

Фотографии учителей в купальниках оценили британские читатели

Российские учителя устроили флешмоб фотографий в купальниках из-за увольнения коллеги Татьяны Кувшинниковой из Барнаула. Публикации получили высокую поддержку британских читателей.

//Шоу-бизнес

Ольга Бузова поняла, как правильно жить, гуляя у Кремля

Ольга Бузова поняла, как правильно жить, гуляя у Кремля

Известная телеведущая и начинающая певица Ольга Бузова поделилась с подписчиками своими философскими размышлениями о жизни. В сообщении она советует, как стоит правильно жить.

//Новости партнеров

//Общество

Готовность к подвигу

Готовность к подвигу

Указом президента Путина была реализована идея министра обороны о воссоздании Главного военно-политического управления ВС РФ, ответственного за организацию морально-психологического и патриотического воспитания личного состава Российской армии. О миссии нового подразделения главному редактору «АН» Андрею Угланову рассказал замминистра обороны Российской Федерации – начальник Главного военно-политического управления Вооружённых сил генерал-полковник Андрей КАРТАПОЛОВ.

//Шоу-бизнес

Внучку солиста «Кар-Мэн», живущую в нищете, хотят удочерить чужие люди

Внучку солиста «Кар-Мэн», живущую в нищете, хотят удочерить чужие люди

Музыкант некогда популярного дуэта «Кар-мен» Сергей Лемох не желает общаться со своей внучкой. А между тем ребенок живет в нищете на попечении старенькой прабабушки и девочку хотят удочерить чужие люди.

//Новости СМИ2

//Шоу-бизнес

СБУ признали песню Королёвой экстремистской

СБУ признали песню Королёвой экстремистской

Известная певица Наталья Королёва рассказала, почему ей закрыт въезд в Украину. По словам певицы, СБУ отнесли песню "Моя маленькая страна" к пропаганде экстремизма.

//Политика

Порошенко напомнил о разрыве Договора о дружбе с РФ

Порошенко напомнил о разрыве Договора о дружбе с РФ

Действующий президент Украины Петр Порошенко в день выборов главы государства напомнил своим согражданам, что с 1 апреля прекращается действие договора о дружбе с Российской Федерацией.

//Общество

Цукерберг предложил госорганам участвовать в регулировании интернета

Цукерберг предложил госорганам участвовать в регулировании интернета

Глава Facebook предложил государственным органам заняться регулированием интернета и усовершенствовать требования для публикуемого контента. Он призвал пересмотреть правовые нормы для интернет-пользователей.

//В мире

В Канаде две пумы напали на 4-летнего ребенка

В Канаде две пумы напали на 4-летнего ребенка

Четырехлетний ребенок госпитализирован после нападения двух пум на острове Ванкувер (провинция Британская Колумбия). Инцидент произошел в парке города Лейк-Ковичан, сообщил телеканал CTV.

//Шоу-бизнес

Певицу Maruv обокрали в киевском аэропорту

Певицу Maruv обокрали в киевском аэропорту

Украинскую певицу Maruv, которая должна была представлять страну на "Евровидении-2019", обокрали в аэропорту Киева. Девушка вылетала из международного аэропорта Борисполь самолетом крупнейшего украинского авиаперевозчика.

//В мире

В Украине начались выборы президента

В Украине начались выборы президента

Избирательные участки в Украине начали свою работу. В список избирателей внесено более 35 млн человек. Граждане Украины, покинувшие страну также смогут проголосовать на 101 участке в разных странах, кроме России.

//Новости партнеров

//В мире

В Словакии впервые президентом стала женщина

В Словакии впервые президентом стала женщина

Адвокат Зузана Чапутова одержала победу во втором туре президентских выборов в Словакии. После подсчёта данных избирательных участков, Чапутова набрала 58,38 процента. Она станет первой женщиной-президентом в стране.

//Общество

Депутат Госдумы, актриса Елена Драпеко поддержала флешмоб учителей в купальниках

Депутат Госдумы, актриса Елена Драпеко поддержала флешмоб учителей в купальниках

Зампред комитета Госдумы по культуре, актриса Елена Драпеко одобрила акцию учителей, выступивших в поддержку алтайского педагога Татьяны Кувшинниковой, уволенной за фото в купальнике.

//Общество

Люди, пострадавшие в ДТП на Невском проспекте, находятся в тяжелом состоянии

Люди, пострадавшие в ДТП на Невском проспекте, находятся в тяжелом состоянии

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Анна Митянина сообщила о состоянии пострадавших в результате аварии на Невском проспекте. Автомобиль Hyundai Genesis на большой скорости столкнулся с Volkswagen, после удара вылетел на тротуар.

//Шоу-бизнес

Ольга Орлова публично обратилась к Дмитрию Шепелеву

Ольга Орлова публично обратилась к Дмитрию Шепелеву

Подруга скончавшейся от рака Жанны Фриске певица и телеведущая Ольга Орлова публично обратилась к Дмитрию Шепелеву. "Я очень прошу тебя дать мне возможность общаться с Платоном. Хоть иногда, хоть чуть-чуть".

//В мире

Порошенко защитил Москву. Случайно

Порошенко защитил Москву. Случайно

Президент Украины Петр Порошенко вновь оговорился и случайно защитил Москву. В Интернет попала видеозапись, как он собирался раскритиковать Кремль, но произнес совсем другое.

//Спорт

«Ростов» выиграл у «Урала» со счетом 2:1

«Ростов» выиграл у «Урала» со счетом 2:1

Футболисты «Ростова» в домашнем матче выиграли у футболистов «Урала» (Екатеринбург) со счётом 2:1. Матч 21 тура чемпионата России состоялся в Ростове-на-Дону.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

СМИ: отец всемирно известной певицы зарабатывает копейки водителем
2

Самый известный судмедэксперт Британии назвал точную причину смерти принцессы Дианы
3

Американцы унижают Россию, прикрываясь дипломатической неприкосновенностью
4

Инопланетяне изолировали Землю от других цивилизаций?
5

Опубликованы советы кардиологов по быстрому снижению давления без лекарств

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры