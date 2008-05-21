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Чужими руками

№ 21(107) от 22.05.2008 [«Аргументы Недели », Сергей ВИКТОРОВ ]

Чужими руками
Спонсоры горячо пекутся о Машиной карьере... Фото С. ХАЛЬЗОВА

Уловка дьявола

 ОБЪЯСНЕНИЙ этого поистине сенсационного (еще никогда в истории женского тенниса первая ракетка мира в разгар сезона не вешала ракетку на гвоздь) решения много. Одни говорят, что Энен сгорела на работе. Другие, что решила уйти непобежденной. Третьи во всем винят ее бывшего мужа. Но никто до сих пор так и не назвал еще одну, пожалуй, главную причину заката карьеры Энен. Войну, которую против бельгийки развязала крупнейшая менеджерская компания в мире спорта - Интернэшнл менеджмент групп. В течение последних двух лет ее спецы «психологической войны» делали все возможное и невозможное, чтобы принудить Энен к уходу. В конце концов, добились своего, открыв своей протеже Марии Шараповой дорогу на теннисный трон.

 Жюстин Энен была девушкой довольно странной и явно невписывающейся в нынешнюю гламурную картину мирового тенниса. Маленькая, некоммуникабельная и лишенная даже намека на сексапил бельгийка жила жизнью, отличной от остальных. В ней не было ни фотосессий, ни рекламных контрактов, ни ночных клубов с шампанским. На эти странности никто бы не обращал внимания, если бы «железная леди» не выигрывала один турнир за другим. Тем самым постоянно срывая грандиозные коммерческие проекты агентов и спонсоров Марии Шараповой.

 Вот тогда, по нашим данным, в руководстве IMG и возник поистине дьявольский план психологической войны против Энен. Цель - заставить ее уйти из тенниса до пекинской Олимпиады, победа на которой должна принести спонсорам Шараповой не менее 100 млн. долл. чистого дохода.

 Осенью 2006 г. «шараповцы» приступили к этой, не такой уж и невыполнимой миссии. Агенты IMG быстро нащупали у Энен слабину в лице мужа теннисистки - Пьера-Ива Арденна. Красавчик Пьер-Ив был типичным альфонсом, забиравшим у чемпионки львиную часть заработанных кровью и потом гонораров. Причем изменяя ей при каждой возможности. На этой вполне понятной слабости мужа и решено было сыграть.

 Вскоре у супругов Арденн, живущих в элитной многоэтажке в Монте-Карло, появилась новая соседка - модельер по имени Моник. Она стала лучшей подругой Жюстин и своим человеком в ее квартире. В действительности же Моник, как потом узнают бельгийские журналисты, работала в сугубо секретном «отделе моделей» IMG, в обязанности сотрудниц которого входила «обработка» нужных клиентов. Кончилось тем, что в канун Рождества 2006 г. Жюстин обнаружила любимого мужа с лучшей подругой в собственной спальне. Это был страшный удар для Жюстин, но теннисистка выстояла. Весной прошлого года Энен вернулась на корт и снова принялась побеждать на одном турнире за другим.

Гадский папа

 ВОТ тогда заокеанские мастера психологической войны приступили ко второй фазе операции - дискредитации теннисистки. В качестве тарана выступил... ее отец. За гонорар в миллион долларов папенька разразился книжкой, в которой помимо всего прочего обвинил дочурку и в использовании допинга. Жюстин, естественно, отвергла обвинения, ссылаясь на отрицательные результаты всех своих тестов. Но это не остановило ее недругов, бросивших в мировую прессу слух о том, что бельгийку, мол, покрывает ее земляк - президент МОК Жак Рогге. Он-де своей властью заставляет инспекторов WADA «очищать» взятые у теннисистки пробы.

 Правда это или нет, но после смены власти в Антидопинговом агентстве осенью прошлого года и потери Рогге почти всего своего влияния в WADA результаты Энен резко ухудшились. А за две недели до начала Открытого первенства Франции стало известно, что агентство направляет целую команду экспертов, чтобы взять под полный контроль группу «неблагонадежных» теннисисток во главе с Энен. Пробы у них должны были забирать чуть ли не каждый час.

 И все-таки ни страх перед неминуемым разоблачением. Ни сенсационное поражение от любимицы Шамиля Тарпищева Динары Сафиной. Ни вторая часть папиных мемуаров под милым названием «Моя дочь - круглая дура». Ни накопившаяся за все эти годы усталость - ничто из этого не стало причиной решения бельгийки. На столь странный шаг ее побудила... статья в одном из бельгийских таблоидов. Некий «доброхот» подкинул его под двери ее гостиничного номера. Когда Жюстин увидела на обложке своего бывшего, но по-прежнему любимого мужа в объятиях очередной красотки, с ней приключилась истерика. Она-то и стала последней каплей, переполнившей бочку терпения.

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