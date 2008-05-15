Подлецов надо бить!

КАК потом признался Саша, свою шайбу он посвятил «Мору и Кови» - капитану Морозову и Ковальчуку. По мнению Овечкина, шведы играли подло, умышленно выключив из игры двух наших лидеров. И вот они понесли заслуженное наказание.

За Морозова нельзя было не испугаться. После удара защитника шведов Дуга Мюррея наш капитан лежал, скорчившись, на льду и не мог пошевелиться. Сразу вспомнилось, как год назад Алексей (он и тогда был лучшим бомбардиром сборной) в четвертьфинале получил еще одну травму - тогда чех вышиб его ударом колена в колено.

У меня же перед глазами стояла картина всего лишь суточной давности. Почти все журналисты ушли на пресс-конференцию Быкова. И тут в микст-зону вышел Морозов. В принципе он мог бы не выходить - был матч с белорусами, и один из соперников от всей души врезал ему клюшкой по лицу. Алексею наложили два шва под губой, из рваной раны сочилась кровь. Но если пресса вызвала его на разговор, отказаться Морозов не посчитал правильным.

Неслучайные «случайности»

- КТО же вас так уработал?

- А я даже не помню. Но судья удалил кого-то из белорусов. Все получилось случайно. Соперник меня не видел...

- Очень уж много случайностей в сборной России. Через минуту ветеран Федоров также «случайно» получил клюшкой по зубам...

- Вот там арбитр был обязан удалять соперника, чтобы мы играли «5 на 3». Не понимаю, почему он этого не сделал. Такой же момент, как в матче Канада - Норвегия, когда норвежцы должны были получить двойное большинство и дожать хозяев. Но судья не дал удаление, и в итоге Норвегия проиграла (1:2).

- Почему мы потеряли очко в матче с Белоруссией?

- А им нечего было терять. Да и вратарь Коваль здорово настроился. Что-то необычное съел с утра и сделал 50 «спасений».

- Мы победили по буллитам, причем решающий бросок реализовали вы. Все получилось случайно?

- Ни в коем случае. Я подглядел, как белорусы на раскатке пробивали буллиты Ковалю и как он их отражал. Чуть-чуть выкатывался из ворот и сразу садился. Поэтому я точно знал, что именно буду делать, если дело дойдет до послематчевой лотереи.

- Вы часто изучаете вратарей?

- Постоянно. Я же с детства хотел стать голкипером. А когда выдавалось свободное время в НХЛ, бывало, на спор сам вставал в ворота. Однажды поспорил с товарищами по «Питтсбургу», и они несколько раз не могли мне забить больше двух буллитов из пяти.

Эти навыки очень помогают мне, когда я сам бью штрафные броски во время матча.

Педсовет-25

- ТРУДНО быть капитаном сборной, где играет столько звезд?

- Специфика другая. Тут я капитан только на пару недель. Но нужно разговаривать с арбитрами, обсуждать какие-то вопросы по ходу матча. И если надо, сказать слово в раздевалке. В «Ак Барсе» же, где я являюсь капитаном уже третий сезон, все давно известно. У нас есть свой педсовет, в который входят пять-шесть ветеранов. Наша команда - с давно устоявшимся распорядком. Ну а в сборной, получается, в этот педсовет входят все 25 человек, кто включен в заявку на чемпионат.

...После того как Морозова унесли на руках в раздевалку в матче со шведами, показалось, наш капитан получил серьезную травму. Говорили даже о тяжелом сотрясении мозга. Но обошлось. Уже вечером я встретил Алексея в холле отеля «Конкорд» - вместе с Ильей Ковальчуком он шел на ужин. «Поговорим завтра, ладно?» - предложил Морозов и слово сдержал.

- Я всю ночь не мог уснуть после того удара, - признался Алексей, который вышел на общую тренировку в красном, а не в желтом свитере. Кто не знает, в желтом ходят те, кто остается в запасе.

- Почему не спалось?

- Потому что сильно болела грудная клетка, а также плечо. Лежал в одном положении и не мог пошевелиться.

- Так же, как и тогда на льду?

- В тот момент я даже не понял, что произошло. Потянулся за шайбой, но ее перехватили. И тут я получил страшный удар со спины. Упал на лед, внутри разлилась боль. Уже когда пришел в себя, к вечеру, посмотрел повтор того эпизода. Считаю, что Мюррей играл против меня грязно. Есть же хоккейное правило, что нельзя бить игрока, не владеющего шайбой. А швед его нарушил.

- Вы вернетесь в состав?

- Пока не знаю. Плечо еще сильно болит. Не знаю, когда оклемаюсь. Но надеюсь, что скоро.