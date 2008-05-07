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Знакомьтесь: голкипер Овечкин

№ 18(104) от 07.05.2008 [«Аргументы Недели », Павел ЛЫСЕНКОВ из Квебека, «Советский спорт» – специально для еженедельника «Аргументы неделi» ]

Знакомьтесь: голкипер Овечкин

 – САША, как может не закружиться голова, когда вы, по мнению многих, – король хоккея? Приступы звездной болезни у вас бывают?

 – Если бы я в свои 22 года закончил с хоккеем, то, может, и начала бы кружиться голова. Ходил бы по своему домашнему музею, забитому трофеями, и зазнавался бы: «Вот какой я крутой!» Но что я выиграл в своей карьере? Только золото суперлиги с «Динамо» и титул чемпиона мира с «молодежкой». Чего сейчас-то звездить? Работать нужно.

 – Кстати, если подняли тему: какую частичку в вашем сердце занимает победа «Динамо» в сезоне-2004/05?

 – Очень большую. Это была лучшая команда в моей карьере. А когда мы взяли золото, то я куда-то улетел от счастья. Незабываемые чувства. Не сезон, а сказочное путешествие. Да что там, я и в НХЛ выступал в динамовских щитках. А когда новые давали, я по привычке на них писал шариковой ручкой – 32. Это мой игровой номер в «Динамо».

 – Вы хотели бы встретиться на чемпионате мира с Канадой?

 – Конечно. Интересная будет игра. Проверка боем для нашей команды.

 – Какая уж тут проверка? По формуле чемпионата такой матч может случиться только в полуфинале или финале.

 – Ну и что? Тем интереснее будет их победить.

 – Недавно уже победили – Канада была легко бита в Квебеке в товарищеской встрече (4:1).

 – Легко нам не было. Конечно, это не та великая битва, которая была у нас с канадцами в четвертьфинале турин­ской Олимпиады (2:0). Но и голыми руками Канаду не возьмешь. Сам я в том товарищеском матче на площадку не выходил. Но чувствовал с трибуны, как ребятам было тяжело. К тому же лед был очень плохого качества. Хорошо, что организаторы все-таки устранили эту проблему.

 – А чего не хватило, чтобы крупно победить Чехию во втором матче первого группового этапа? Обыграли-то ее на тоненького, только в овертайме (5:4).

 – Самое главное – победа. А уж с каким счетом – 5:4 или 10:0 – через пару лет никто и не вспомнит. Я не считаю, что мы должны были их громить. Все-таки это не аутсайдеры.

 – В команде понимали, что поединок с чехами был скрытым четвертьфиналом? Если мы занимаем первое место в группе после второго этапа, то в плей-офф, скорее всего, встретимся со Швейцарией или Белоруссией. Это куда проще, чем играть с теми же чехами или шведами.

 – Мы и так хорошо настраивались на Чехию. Это не какие-нибудь итальянцы и уж совсем не китайцы с японцами. Чехи выигрывали чемпионат мира, Олимпиаду. Мотивация у нас была запредельная.

 – Но если голкиперы Еременко и Варламов так и не сыграют в Квебеке? Не будет наша сборная жаться к своим воротам?

 – Это не наш случай. В команде столько опытных ребят, что все знают – мандраж приведет только к поражению.

 – А если еще и Бирюков сломается? Вы готовы по приказу Быкова встать в ворота?

 – Конечно, да. А что еще делать? Если это будет в интересах сборной…

 – Как обстоят у вас дела с учебой в РГУФКе?

 – Все хорошо, летом там появлюсь. А зимой, пока идет сезон НХЛ, я учусь дистанционно. Мне присылают задания по Интернету, и я их выполняю.

 – Опять будете сдавать по десять зачетов за лето?

 – А куда деваться? Но недолго осталось. Я уже на пятом курсе. Скоро диплом. Пока еще не решил, на кого буду сдавать. Есть два варианта – тренер или журналист. Видимо, выберу первое. Потому что, если второе, буду вместо вас задавать вопросы. Не хочу отбирать чужой хлеб. (Смеется.)

 – Но все-таки, зачем вам это, Саша? Жизнь ведь удалась. Контракт на 124 млн. долл. с «Вашингтоном», шикарное будущее. Диплом нужен тем, кто хочет строить карьеру, зарабатывать деньги.

 – То есть вы считаете, я не могу, как обычный человек, ходить в институт и защищать диплом? Я не хочу быть неучем. Для меня это дело принципа. Ну и потом, к вопросу о репортерстве, я люблю задавать вопросы. Кстати, я знаю, что великий тренер «Динамо» Владимир Юрзинов сам получил журналистское образование. Так что мне есть с кого брать пример.

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