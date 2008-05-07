Все для «Зенита», все для победы!

Без Аршавина лучше?



НЕПОБЕДИМОЙ выглядела «Бавария», с которой команда Дика Адвоката встречалась в полуфинале и которой заранее отдавали победу по сумме двух встреч (первый матч в Мюнхене завершился вничью 1:1). Однако 1 мая в Санкт-Петербурге произошло то, чего никто не ожидал: без своего лидера Андрея Аршавина «Зенит» разгромил «Баварию» со счетом 4:0. А ведь перед ответной игрой в Питере только ленивый не вспоминал, с какой легкостью немецкий клуб разбирался в 2000–2001 гг. с московским «Спартаком». Дважды забил красно-белым в Лужниках по три мяча, а дома аж 5! Но времена меняются…

«Зенит» по всем статьям переиграл «Баварию», – говорит бывший защитник сборной СССР Александр Бубнов. – Конечно, мюнхенцы провели не лучший матч, но это их проблемы. Игра показала, что «Зенит» готов к выступлениям в Лиге чемпионов. Важно, что питерцы не зависят от одного-двух игроков. Вот и на этот раз потеря Аршавина, Ширла и Риксена никак не сказалась на их игре».

«Как ни странно, отсутст­вие Аршавина пошло «Зениту» на пользу, – считает тренер юношеский сборной России и эксперт телеканала «Спорт» Андрей Талалаев. – Во-первых, не было большого количества индивидуальных действий. Речь, конечно, о конкретной игре, поскольку в других матчах многое зависело именно от Аршавина. В Марселе его гол «из ничего» помог команде пройти дальше. Да и во встрече с «Байером» результат во многом обеспечило индивидуальное мастерство Аршавина. Во-вторых, без Аршавина игроки «Зенита» перестали ждать, что Андрей все сделает сам, и сотворили четыре гола».



Календарь по заказу



ПОСЛЕ того как «Зенит» и его поклонники отпраздновали выход в финал (он пройдет 14 мая в Манчестере), Адвокат и руководители клуба стали думать, как лучше к нему подготовиться. И первым делом попросили изменить календарь чемпионата, благо регламент это позволяет. Кстати, в 2005 г. такой возможностью воспользовался ЦСКА, по просьбе которого было перенесено пять матчей с его участием – два в Кубке и три в чемпионате России.

Разумеется, руководство Российского футбольного союза пошло «Зениту» навстречу – не каждый год наши клубы выходят в финал еврокубков! В результате в мае, до паузы в чемпионате, связанной с чемпионатом Европы, питерский клуб проведет всего лишь один матч – в Манчестере. А четыре игры внутреннего первенст­ва – уже после Евро-2008. Пойдет ли это «Зениту» на пользу, сказать трудно. «Иногда лучше готовиться к важным матчам в игровом, а не в тренировочном режиме, – говорит Бубнов. – Но в данном случае, думаю, Адвокату виднее. Он точнее всех знает, в каком состоянии находится и команда, и отдельные футболисты».

«Мы будем проводить товарищеские матчи, – говорит Адвокат. – Все футболисты очень хотят выйти на поле в Манчестере. Из-за этого не исключаю: в чемпионате России кто-то захочет поберечься. Хотя бы для того, чтобы избежать травм. В товарищеских же матчах риск их получить ниже».

Любопытно, что сопернику «Зенита», «Глазго рейнджерс», шотландская федерация перенести матчи не позволила, и за 10 дней до манчестерского финала британцам предстоит провести три встречи (4, 7 и 10 мая).

«После «Баварии» может возникнуть опасная иллюзия, что «Зенит» уже победил «Глазго рейнджерс», – предостерегает Бубнов. – К шотландцам нужно отнестись, возможно, с еще большим уважением, чем к нем­цам. «Баварию» считали фаворитом, настраивались на матч по-особому. Сегодня фаворитом считают «Зенит», что, на мой взгляд, не очень здорово».



С британцами играем хорошо?



«С БРИТАНСКИМИ командами, которые придерживаются традиционного стиля, наши клубы всегда играют удачно, – считает бывший нападающий «Спартака» Юрий Севидов. – Сегодня лучшие английские клубы действуют в обороне и в середине поля по-европейски, сочетая зонный и персональный методы. То есть никто свой лоскут поля не держит, а переключается в случае необходимости на конкретного игрока. «Рейнджерс» – не из таких команд, новых тенденций не придерживается. Если играть быстро, используя минимум касаний при обработке мяча и передачах, оборона шотландцев становится уязвимой».

Удастся ли Адвокату объяснить это игрокам, станет ясно 14 мая. Пока же в этом розыгрыше Кубка УЕФА соперникам шотландцев не удавалось забить в их ворота больше одного мяча. А португальский «Спортинг» и итальянская «Фиорентина» и вовсе оставили их сухими. В Манчестере из-за дисквалификации не будет лучшего бомбардира этого розыгрыша Кубка УЕФА Павла Погребняка (11 голов), зато завершится дисквалификация Аршавина. Впрочем, и кроме них в «Зените» есть кому забивать.