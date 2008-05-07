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Заколки цвета флага

№ 18(104) от 07.05.2008 [«Аргументы Недели », Евгений АСТРАХАНЦЕВ ]

Заколки цвета флага
Многие считают Любу Соколову лучшей волейболисткой мира

Крылья за спиной

 – ЛЮБА, заключительный матч финальной серии в Лужниках стал для вашей команды принципиальным?

 – Нет. Ключевой для нас была самая первая игра с динамовками. После той победы у девчонок словно крылья за спиной выросли. Мы убедились в своей силе, поняли, как нужно действовать, чтобы подавить соперниц.

 – Да уж, в трех матчах «Заречье» уступило лишь в одной партии… Впрочем, и по ходу сезона у вас не было проблем. Ни единого поражения!

 – Почему же, трудности возникали – и серьезные. То же «Динамо» очень ровно провело весь сезон. Снова претендовала на первое место «Уралочка». Эта команда вообще здорово заиграла с возвращением в ее состав Евгении Артамоновой. Но вышло так, что на финише именно мы оказались в лучшей физической и психологической форме.

 – Как капитана сборной России вас не волнует, что именитые москвички Гамова и Година после фиаско в плей-офф пребывают в глубоком унынии?

 – Во-первых, у них сейчас есть время для восстановления. А во-вторых, клуб и сборная – разные вещи. В национальной команде иная обстановка, другие партнеры. На носу Олимпиада, которая проходит раз в четыре года. И ради этого важнейшего события нужно забыть обо всем и постараться выступить на Играх в Пекине как можно лучше. Катя и Лена – профессионалы высочайшего уровня. Не сомневаюсь, что они возьмут себя в руки и справятся с эмоциями.

Не нужен берег турецкий

 – МНОГОЧИСЛЕННАЯ публика, конечно, обратила внимание на то, что весь финал подмосковные волейболистки отыграли в одинаковых заколках розового цвета. Специально на фарт?

 – Наша блокирующая Елена Лисов­ская присмотрела эту бижутерию в каком-то магазине и подарила каждой из нас накануне первого матча с «Динамо». Мы уверенно его выиграли и, не сговариваясь, решили не менять имидж до конца финала. Хотите верьте, хотите нет, а ведь помогло!

 – Такие фартовые заколки наверняка пригодились бы в олимпийском Пекине…

 – Там же на площадку выйдет совсем другая компания. Но мы и в сборной все равно придумаем что-нибудь этакое. Почему бы, скажем, не использовать заколки красно-сине-белых тонов российского флага?

 – Каковы, по-вашему, перспективы женской волейбольной команды под этим флагом на пекинских Играх?

 – Нам будет очень сложно, потому что круг претендентов на медали сейчас необыкновенно велик. Навскидку – Бразилия, Китай, Куба, Италия, Сербия. Причем это только самые-самые. Но думаю, что российская сборная должна быть как минимум в тройке призеров.

 – Когда, кстати, главный тренер Джованни Капрара собирает команду России на решающий этап олимпийской подготовки?

 – Уже 12 мая встречаемся все на базе в Новогорске.
– Поскольку золотая серия первен­ства страны завершилась досрочно, у вас появилось дополнительное время, чтобы передохнуть. Планируете провести его на родине вашего супруга Айтача в Турции?

 – Нет. С мужем и сыном отправляемся в гости к друзьям в Италию, где я некогда с успехом выступала.

 – Разве недавнее поражение «Заречья» от итальянской «Перуджи» в финале Лиги чемпионов для вас не соль на рану?

 – Лигу мы во что бы то ни стало постараемся выиграть в новом сезоне. А сейчас, как говорится, время зализывать раны и радоваться тому, что на самом деле все неприятности уже в прошлом.

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