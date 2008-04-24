Прощальная гастроль Кана

– ОЛИВЕР, ваша долгая карьера подходит к концу. Вы проводите свои последние матчи в большом футболе. Может случиться так, что «Зенит» станет той самой командой, которая проводит вас на «пенсию»…

– …не дав мне напоследок еще раз испытать атмосферы еврокубкового финала? Ну уж дудки! «Бавария» сейчас невероятно сильна. Она в отменной форме. Напоминает каток. И должна сыграть в финале в Манчестере!

– Невероятно сильна, говорите? Как же тогда можно объяснить события в четверть­финале против «Хетафе»? Как могло получиться, что маленькая командочка без звезд, да еще и вдесятером, возила ваше «созвездие» по газону весь матч – за исключением последних пяти минут добавленного времени?

– Мы играли отвратительно, здесь не поспоришь. В этот день сами на себя оказались не похожи. Но более показательной стала наша следующая встреча, против дортмундской «Боруссии» – где мы уже за полтайма решили дело четырьмя сухими мячами. Если вы хотите получить подлинное представление о нашей команде, вам его даст именно поединок с «Боруссией».

– Почему вы так уверены, что с «Зенитом» все пойдет по сценарию «Боруссии», а не «Хетафе»?

– Я не сказал, будто в чем-то уверен на все сто. Тот факт, что «Зенит» разорвал «Байер» на его поле, не дает повода выказывать бахвальство. Но, насколько мне известно, у вашего клуба слишком короткая скамейка. Основным игрокам нет достойной замены. Например, «Зенит» в данный момент располагает всего четырьмя «нормальными» защитниками. Причем три из них «висят» на карточке. Получат горчичник в Мюнхене – и в ответной встрече уже не сыграют. Та же история у Аршавина с Погребняком. Дисквалификация хотя бы одного из них сильно ослабит атаку. А ведь возможны еще и травмы. Слишком все это хрупко, уязвимо. У «Баварии» таких проблем нет. Мы не слишком сильно зависим от выхода из строя даже трех-четырех игроков и можем спокойно проводить ротацию состава.

– Еще бы – с такой закупочной кампанией, что имела место прошлым летом!

– «Бавария» – преуспевающий клуб. Настолько, что может потратить в межсезонье 69 миллионов евро на новых игроков. Но даже мы не можем позволить себе совершать столь масштабные инвестиции каждый год. В наступающее лето такого уже не будет. И в несколько ближайших, думаю, тоже. Инвестированные деньги должны «отбиться».

– Судя по результатам, они «отбиваются» неплохо.

– Да, выброшенными на ветер их никак не назовешь. Пока мы выигрываем все, что только можем. Титул чемпиона практически уже у нас в руках. Национальный кубок взят в минувший уик-энд. Если в копилку будет добавлен еще и Кубок УЕФА – совсем замечательно. С таким набором мне совсем не стыдно будет уходить в отставку. Запомнилась эмоциональная реплика, слетевшая как-то с уст нашего генерального менеджера Ули Хенесса: «Какими же дураками мы были раньше, отказываясь тратить деньги на настоящих звезд!» Так оно и есть. Рибери, появившись в «Баварии», показал, как надо дирижировать игрой. Такого плеймейкера, такого лидера у нас не было все последние годы – с тех пор, как ушел Эффенберг. А Зе Роберто! Возвращая его из Бразилии, мы не ожидали, что в 34 года он будет играть настолько сильно. А как штампует голы Тони! Без парочки с поля не уходит.

– В Мюнхене итальянца не будет…

– Да, жаль, что он получил в Хетафе третью желтую. Ну ничего, не беда. Клозе, Подольски, Швайнштайгер – эти ребята сейчас тоже в полном порядке.

– Говорят, после матча с «Хетафе» вы разбили нос ван Боммелю, своему же партнеру…

– Это от избытка чувств. Марк на меня не в обиде. Мы все в тот момент были немножко невменяемыми. Еще бы, спасти игру в столь безнадежной ситуации!

Наши против «Баварии»

«БАВАРИЯ» в 10-й раз попадается в соперники нашему клубу. Статистика предыдущих игр – в таблице. В союзные времена могучий мюнхенский клуб удавалось дважды бить киевскому «Динамо», но вот в последнее время встреча с ним не сулит ничего хорошего.

С

Т

Ст

Пара

75

Ч Арарат – Бавария -0:2г

1:0д

75 С Динамо К – Бавария -1:0г 2:0д

77 Ч Динамо К – Бавария -0:1г

2:0д 83 К 1/16 Торпедо – Бавария -1:1д 0:0г 95 Ч гр Спартак – Бавария -1:1д 2:2г 96 У 1/32

Локомотив – Бавария

-1:0г 0:5д 01 Ч 2гр Спартак – Бавария -0:1г 0:3д 02

Ч

1гр Спартак – Бавария -1:3д 1:5г 07

Ч гр Спартак – Бавария -0:4г 2:2д



С – сезон (обозначен годом окончания), Т – турнир (Ч – Кубок чемпионов, К – Кубок кубков, У – Кубок УЕФА, С – Суперкубок), Ст – стадия

(гр – групповая), д, г – дома, в гостях.