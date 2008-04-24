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Быков и его секретная схема

№ 17(103) от 24.04.2008 [«Аргументы Недели », Павел ЛЫСЕНКОВ, «Советский спорт» – специально для еженедельника «Аргументы неделi» ]

Быков и его секретная схема
фото С. ПРИВАЛОВА

 ПОЧЕМУ победа в Евротуре не значит почти ничего – думаю, понятно всем. Это все равно что в «Формуле-1» радоваться первому месту после прогревочных заездов. Или как в советском футболе гордо носить титул чемпионов мира по товарищеским матчам.

 Чехи, финны и шведы именно так к этому и относились. Конечно, они заранее руки вверх не поднимали. Но из кожи вон ради победы в Евротуре не лезли. И энхаэловцев из-за океана не дергали. Те же чехи только на этой неделе объявили предварительный состав на Чемпионат мира, обновив его почти наполовину! А ведь «Ческа Пойиштовна» проходила у них дома. Могли бы и громыхнуть оружием в Евротуре перед родными болельщиками под крики «до того!». Но не стали. Смысла не было.

 Разумеется, Быков три раза прав, что не дал сборной расслабиться, велел ей играть на всю катушку до самого конца. Победная психология – это не штамп журналистов. Ее, эту виртуальную материю, за один день не наработаешь. Плюс опыт игры на маленькой площадке (в Чехии такая и была) – замечу, наша команда смотрелась очень даже хорошо.

 Проблема же в том, что резкого усиления, как у соперников, у сборной России перед Чемпионатом мира пока не предвидится. Более того, Быков сам отказывается от некоторых звезд – например, от лучшего бомбардира плей-офф суперлиги Алексея Яшина. Болельщикам со стороны это кажется безумием. Все равно что рубить сук, на котором сидишь.

 …Хуже нет наказания, чем быть главным тренером сборной России по хоккею в конце апреля. Тебя со всех сторон атакуют журналисты, задают одинаковые вопросы, ответов на которые пока может и не быть (например, что конкретного сейчас скажешь о Малкине и Гончаре, если они играют в плей-офф НХЛ?). А когда ты что-то заявляешь, тебя раздергивают на цитаты, которые летят в народ. И болельщики начинают бурлить… Так улетело объяснение того, почему в сборную не пригласили Николая Жердева («Мы разговаривали по телефону, и мне показалось, у него не то настроение») или Виталия Вишневского («У нас мало информации по этому игроку, и мы не знаем, как его использовать»).

 Если бы Гус Хиддинк сказал: «У меня мало информации по Марату Измайлову, поэтому на Евро я его не беру», что бы с ним сделали в нашей прессе? Съели бы с потрохами. Потому что это твоя работа, уважаемый тренер из Голландии, – ездить по миру и смотреть своих футболистов. Быкова в чем-то оправдывает тот факт, что он вдобавок тренирует ЦСКА. Но если нет информации, почему бы, как и раньше, не найти для сборной человека, отвечающего за энхаэловцев?

 Впрочем, я цепляться к словам Быкова не хочу. Понятно же, что Жердев не едет в сборную не из-за сонного голоса. Просто этот игрок не вписывается в командную схему Вячеслава Аркадьевича. Видимо, как и Алексей Яшин. Потому что к 23 апреля, когда в Новогорске открылся заключительный сбор, форвард «Локомотива» был готов присоединиться к команде. Отговорка, что его не успели просмотреть на чешском этапе Евротура, отговорка и есть. Для чего тогда нужны два товарищеских матча – со Швейцарией (27 апреля) и Канадой (28-е)? Да и вообще, Яшин что, зеленый пацан? Мы его возможности не успели понять за весь сезон, что он провел – на минуточку! – не в Калифорнии или Ванкувере, а в суперлиге?

 Думаю, после Чемпионата мира самым актуальным вопросом будет такой: «В чем именно суть схемы Быкова?» Если Яшин с Жердевым в нее не вписываются, а 38-летнего Сергея Федорова ждут из «Вашингтона» с распростертыми объятиями. Если та же схема, как на Чемпионате мира – 2007 в Москве, то, надеюсь, она не подразумевает, что Овечкин снова будет играть в четвертом звене?

 Вопрос этот из того же разряда, что и «кто убил Кеннеди?» или «есть ли жизнь на Марсе?». Четкого ответа пока нет. А знать его очень бы хотелось.

 P.S. В среду утром за океаном завершился первый раунд Кубка Стэнли. «Вашингтон» Овечкина, Семина и Федорова уступил-таки «Филадельфии» и выбыл из плей-офф. «Сан-Хосе» Набокова прошел «Калгари», так что Евгения в сборной России мы теперь не увидим.

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