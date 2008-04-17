Волан, парящий во Вселенной

– С КОНЦА 50-х годов прошлого века бадминтон был важной составляющей подготовки советских космонавтов, – рассказал президент НФБР, руководитель аппарата Счетной палаты РФ Сергей Шахрай. – А когда им увлекся Юрий Гагарин, в СССР поднялся настоящий бум бадминтона. Так что можно смело сказать, что в России наш вид спорта начался именно с космоса.

Представители НФБР, прибывшие в Звездный городок, прежде всего отправились к памятнику Ю. Гагарину. Мелкий дождь не помешал возложить алые гвоздики к монументу одного из первых мастеров спорта по бадминтону. Затем тренер юношеской сборной России Андрей Якушев и его воспитанники провели мастер-класс для членов космического отряда. После чего настало время соревнований. Участие в них приняли: Шахрай, вице-президент НФБР, многократный чемпион страны Андрей Антропов и шестеро космонавтов. Воланы то и дело со свистом пролетали над сеткой. Конечно, тяжело играть против таких игроков, как Антропов и Шахрай. Их дуэт закономерно занял первое место. Но и космонавты, как говорится, не ударили лицом в грязь.

– Мы победили с трудом, – заявил Сергей Шахрай, отдышавшись после партии. – Недостатки в технике игры у космонавтов с лихвой покрываются их неимоверной физической подготовкой. Уже сейчас у нас возникали проблемы. А когда летчики адаптируются и прибавят в мастерстве, начнем им проигрывать.

Чтобы улучшить бадминтонную подготовку космонавтов, НФБР решила взять шефство над Звездным городком, где пока господствует любительская игра. А главным ежегодным мероприятием как раз станет турнир «Звездный волан» между космонавтами.

– Кроме того, мы обязательно по­просим космонавтов после изучения волана в лаборатории взять его на орбиту, – сообщил президент НФБР. – Он весит всего 2–3 грамма, зато представляете, как здорово будет парить в состоянии невесомости! Вернувшийся на Землю волан сделаем переходящим призом.