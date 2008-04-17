Чудеса на теннисных виражах

Мазохист Шамиль



ЕСТЬ что-то мазохистское в том, что Шамиль Тарпищев тренирует обе сборные – мужскую и женскую. Это как париться в бане – из огня да в полымя. С одной стороны обилие первоклассных теннисисток, из которых можно было бы составить целых три команды. А с другой – полное отсутствие выбора. Всего пять игроков на страну, которую именуют великой теннисной державой. Из которых один имеет явные проблемы с головой, другой последний год провел под жесточайшим прессом. Третий с головой ушел в интернетовское словоблудство. А еще двое, судя по всему, намерены до самой пенсии подавать надежды.

Соперники россиян по четвертьфиналу Кубка Дэвиса – чехи – были уверены в грядущей победе. Все их игроки находились в прекрасной форме и мечтали о Кубке Дэвиса. Гости выглядели настолько монолитной командой, что руководство российской сборной впервые за последние годы решило не ломать голову над покрытием корта. Ведь чешские универсалы были сильны на любом из них. Поэтому выбрали грунт с таким расчетом, что если даже проиграем, то не без пользы. Хотя бы сможем подготовиться к супертурнирам в Монте-Карло, Риме и Париже. Чехи не только считались фаворитами, но и вели себя как будущие победители. Они приехали за пять дней до матча только для того, чтобы вдоволь оттянуться в московских ночных клубах в компании соотечественников, выступающих за российские футбольные клубы. Как всегда был неподражаем во всем, что касалось нарушения спортивного режима, второй номер гостей Радек Штепанек – чешский аналог Сафина. На этот раз в Россию чешский Казанова прибыл в качестве жениха одной из главных теннисных секс-бомб – Николь Вайдишовой. Что, впрочем, не остановило его от тесного общения с московскими красавицами.

Накануне матча Тарпищев оказался перед непростой дилеммой – кого выставлять против первой ракетки гостей Бердыха. Было ясно, что от Южного и Турсунова толка будет мало. Выставлять Сафина в его нынешней форме на первый взгляд было настоящим самоубийством. Хотя, с другой стороны, если кто и мог сотворить сенсацию, так это безбашенный Маратик. И капитан рискнул! Оставшийся без игровой практики, а заодно и тренера, Марат начал за упокой, вчистую проиграв первые два сета. По окончании второй партии даже Тарпищев не выдержал и ушел в подтрибунное помещение. Видимо, ему было невмоготу смотреть на мучения своего любимца. Когда же вернулся, его ждал большой сюрприз: Сафин взял брейк и повел в третьей партии.



Пятая точка Сафина



ПРОИЗОШЛО чудо №1 – один из сильнейших теннисистов мира Бердых вдруг перестал играть в тот момент, когда до победы оставалось всего несколько геймов. Специалисты и болельщики так и не поняли, что с чехом произошло. То ли Бердыха загипнотизировали, то ли сказались последствия бурной ночи с манекенщицей по имени Милена. Говоря простым языком, Сафин, на счету которого до этого поединка была всего лишь одна победа при пяти поражениях в нынешнем сезоне, вдруг стал попадать в корт. А его соперник попросту не успевал отбивать мячи. Поединок двух теннисных доходяг закончился еще одним чудом – победой Марата Сафина к вящей радости немногочисленных болельщиков, собравшихся на Малой арене.

Правда, радоваться в тот день нам пришлось недолго. Уже в следующем поединке чешский «Терминатор» буквально катком прошелся по Игорю Андрееву. Всем на стадионе, включая Шамиля Анвяровича, стало ясно – без Давыденко нам чехов не победить. Едва оклемавшийся от майамского триумфа, как всегда, безотказный трудяга Давыденко вышел на корт. И практически в одиночку одолел все того же Терминатора-Казанову вкупе с его партнером Визнеру (между прочим, пятой ракеткой мира в парной классификации). Так состоялось чудо №3. Четвертого чуда пришлось ждать недолго! Уже на следующий день лидер чехов Бердых, о железном здоровье которого на родине ходят легенды, в самый решающий момент битвы с Давыденко вдруг оступился. И получил (вы не поверите!) первую в своей теннисной карьере травму.

Но Марат Сафин не был бы самим собой, если бы не поставил последнюю точку в этом странном четвертьфинале. Он вышел на корт в пятом матче и безвольно проиграл малоизвестному Длоуги. Объяснил это так: «Я не мальчик, чтобы носиться в поединке, который ничего не решает!» Было странно слышать такие слова от игрока, который последние несколько недель только и жаловался на отсутствие игровой практики. Теперь, для того чтобы попасть в финал, россиянам придется сразиться на другом конце света с аргентинцами. Между прочим, предыдущий такой вояж закончился полным разгромом команды Тарпищева со счетом 0:5.