Быкову нужно учиться на своих ошибках

– Борис Александрович, победа «Салавата Юлаева» в чемпионате России закономерна?

– Вне всяких сомнений. В первую очередь я хотел бы отдать должное главному тренеру уфимцев Сергею Михалеву. У него был звездный состав. Но Михалев сумел командой управлять. Это далеко не всегда удается. Чаще бывает, что звезды начинают тянуть инициативу на себя, а за ними ведется и команда. Не дай Бог, наставник пойдет на поводу у таких звезд. Считай, дело рухнет.

– Один из методов управления – безумные премиальные. По слухам, за победу в каждом финальном матче каждому игроку «Салавата Юлаева» выплачивалось от 80 до 130 тыс. долларов. Платили по возрастающей, чем ближе было золото.

– Одуреть от таких цифр можно. Выходит, только за финал каждый игрок заработал по трети миллиона долларов? Бесспорно, этот фактор был значимым. Но только за деньги золото не купишь. Считаю, мы получили вполне законного чемпиона. «Салават» доказал игрой, что сильнее его в этом сезоне никого не было. По существу, кроме финала Уфа нигде не оступилась. Но там, в пятом матче, когда деваться было некуда, «Салават» не дрогнул и крупно обыграл «Локомотив». Это говорит о силе команды, ее уверенности, умении сконцентрироваться на результате.

– Перед Чемпионатом мира наша главная головная боль – вратари. Семен Варламов («Локомотив») и Александр Еременко («Салават») – голкиперы хорошие, но нестабильные. Как сказал Илья Ковальчук, который уже прилетел в сборную: «Для турнира в Квебеке нужен вратарь из НХЛ, потому что площадки за океаном маленькие». Илья Брызгалов поступил непорядочно – пообещал тренеру сборной Быкову, что приедет, и попросту обманул его. Как же быть? Ковальчук говорит, что на Брызгалова надо как-то воздействовать.

– А вы припомните, когда на Чемпионате мира за сборную России играл вратарь из НХЛ. Напрягите мозги. Если мне память не изменяет, последний раз это случилось в 1996 г., когда нам помогли Андрей Трефилов и Михаил Шталенков. И с тех пор одни только разговоры: «Заграница нам поможет!» И даже когда нужные команды вылетали из Кубка Стэнли, все равно наши три вратаря – Брызгалов, Набоков, Хабибуллин – обязательно находили поводы для отказа. Что ж теперь поделать? Обойдемся своими кадрами.

– Но боюсь, что в матче против Канады наши Еременко и Варламов попросту «поплывут».

– Причем это может случиться даже в играх со шведами или чехами. Не исключено. Но смотрите с другой стороны. Да, наверное, Брызгалов и Набоков сильнее по классу. Однако их нет. Нету! И поэтому играть будет тот же Еременко. И вообще, будьте оптимистами. Саша выглядел прилично на всех трех этапах Евротура. Ниже своего уровня он не опустится. Опять же, Еременко – фартовый. Когда он в воротах, сборная проиграла считанное число раз.

– Вам не кажется, что Вячеславу Быкову, как тренеру, не хватает объективности? Он не зовет в сборную неудобных ему людей. Например, Кирилл Кольцов и Николай Жердев. Они провели хороший сезон. Но приглашения на Чемпионат мира не получили.

– Не хочу вступать в заочную полемику с Быковым. Скажу лишь одно: любой тренер допускает ошибки. Любой. Потому что он – живой человек. Быкова критиковали за то, что он не умеет перестраиваться по ходу матча. Ярко это проявилось в полуфинале прошлогоднего Чемпионата мира, когда мы играли с финнами. Кадры – как на тот турнир можно было не пригласить Алексея Ковалева? За что выгнали из сборной Александра Семина? Почему Овечкина запихнули в четвертое звено? Пресса подняла бучу по этому поводу…

Даже великий Виктор Тихонов всегда прислушивался к гласу народа. Например, взял Якушева на Чемпионат мира 1979 г. под давлением общественности. А сейчас Быков народное мнение игнорирует. Но оно же не из воздуха берется! Значит, есть какая-то болевая точка. Тренер сборной должен быть чутким, он должен быть хорошим педагогом. И я очень хочу, чтобы Вячеслав Аркадьевич на Чемпионате мира в Канаде не повторил своих ошибок прошлого. Сделал бы из них правильные выводы.