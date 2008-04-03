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Феллер собирается бить «Зенит» его оружием

№ 14(100) от 03.04.2008 [«Аргументы Недели », Егор БОЛДИНСКИЙ ]

Феллер собирается бить «Зенит» его оружием

 – Гер Феллер, ваша команда уже во второй раз в этом сезоне попадает на российский клуб. Ноябрьское противостояние со «Спартаком» завершилось в пользу москвичей…

 – Признаю, то была их заслуженная победа. Но не забывайте, что наша дуэль со «Спартаком» состояла только из одного матча, и она не представляла собой игру навылет, в которой проигравший выбывает. Мы соревновались в рамках группы, из которой оба клуба могли выйти одновременно. Что и произошло. Теперь же мы имеем совсем другие условия. Предполагающие максимальную выкладку сил.

 – Насколько важен вам Кубок УЕФА? В сравнении с другими задачами, решаемыми «Байером».

 – Задач в настоящий момент две – пробиться в Лигу чемпионов и выиграть Кубок УЕФА. Очень важны обе. В этом году исполняется 20 лет с того славного дня, когда наш клуб в первый и пока последний раз овладел этим трофеем. Сами понимаете – есть очень большое желание отметить юбилей повторным успехом. Тем более что мы уже достаточно близко подошли к цели.

 – Если посмотреть на ваши результаты в текущем розыгрыше, бросаются в глаза два разгромных счета – 5:0 с «Цюрихом» и 5:1 с «Галатасараем». Как могло получиться, что даже такой искушенный европейский боец, как «Галатасарай», рассыпался перед «Байером»? И какой совет вы могли бы дать «Зениту», чтобы подобная участь не постигла и его?

 – Совет очень простой – отнестись к нам со всей серьезностью. Турки этого не сделали – они очень скверно выстроили оборонительные порядки. И получили, как говорится, по полной программе. Мы играем комбинационно, быстро, стремимся постоянно угрожать воротам. Если нам дают много игрового пространства – шансов у соперника практически нет.

 – Судя по результатам, «Байер» – ярко выраженная «домашняя» команда. И «Зенит», кстати, тоже. В двух предыдущих раундах он переигрывал сильных оппонентов – «Вильярреал» и «Марсель» – по одной и той же схеме. В гостях проигрывал, но забивал ценный гол. А дома побеждал, но сохранял свои ворота сухими. И при равном суммарном счете за счет выездного гола проходил дальше…

 – Намекаете, что и с нами питерцы поступят так же? Нет уж, мы приложим все усилия, чтобы произошло наоборот.

 – Тогда вам надо будет сегодня особенно бдительно следить за Аршавиным и Погребняком. От этих ребят можно ждать чего угодно.

 – Вы думаете, мы не в курсе? Прекрасно знаем, что Аршавин – мастак «неожиданных» голов. Голов, возникающих словно ниоткуда. А чтобы оценить возможности Погребняка, достаточно взглянуть на таблицу бомбардиров Кубка УЕФА. Он там на верхней строчке, вместе с Лукой Тони из «Баварии».

 – У «Зенита» есть, по крайней мере, одна звезда европейского уровня – я имею в виду Аршавина, а у «Байера» игроков такого калибра, кажется, не видно. Или у вас другое мнение?

 – Может быть. Но я бы не советовал недооценивать Гекаса. Если он покажет себя в составе сборной Греции на Евро, лично я этому не удивлюсь. Теофанис – лучший бомбардир бундеслиги прошлого сезона. Летом мы его купили у «Бохума». У нас он тоже результативен. Забил 10 мячей. При 15 выходах в составе это неплохой показатель. Сейчас он набрал форму. Это игрок штрафной, острие нашей атаки.

 – Кого еще можете выделить в качестве лидеров команды?

 – Прежде всего – центральный полузащитник Барбарес. Он – мозг команды, разыгрывающий, мастер идеальных передач. Скоростной атакующий игрок Кисслинг. Фланговый хавбек Шнайдер, давно играющий за сборную Германии. Кстати, вы знаете, что «Байер» поставляет в бундестим наибольшее число игроков? Больше, чем «Бавария», «Гамбург», «Вердер» или кто-либо еще. Кроме Шнайдера и Кисслинга туда привлекаются Кастро, Фридрих и Рольфес. И еще больше футболистов представляют другие сборные: Гекас – Грецию, Барнетта – Швейцарию, Барбарес – Боснию, Хагги – Тунис, Сарпей – Гану, Видаль – Чили… Так что видите сами: пусть у нас и нет такого человека, кто мог бы сравниться с вашим Аршавиным, но команда укомплектована неплохо. Крепкие игроки на всех позициях.

 – А что же Булыкин?

 – Дмитрий – тоже хороший игрок. Иначе бы мы его не приобрели. Но перед приходом к нам он целых два года толком не играл. Поэтому мы и не ждали от него быстрых результатов. Так и рассчитывали, что один сезон уйдет у него на адаптацию. А дальше – посмотрим.

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