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Уникальный гибрид «тяни-толкай»

№ 13(99) от 27.03.2008 [«Аргументы Недели », Павел ЛЫСЕНКОВ, «Советский спорт» – специально для еженедельника «Аргументы неделi» ]

Уникальный гибрид <nobr>«тяни-толкай»</nobr>

ВОТ ВАМ «сводки с фронта» за последние дни. Итак, ФХР и КХЛ проводят плановое совещание, на котором команда Третьяка заявляет, что готова уступить права на проведение чемпионата России. Но за каждый матч из казны КХЛ в казну ФХР должно быть переведено 1,25 млн. руб. (больше 50 тыс. долл.) – так называемой упущенной выгоды.

 Александр Медведев и его команда КХЛ тихо сползают по спинкам кресел. Третьяк и его команда отказываются признавать чемпионов КХЛ чемпионами России, ссылаясь на какой-то закон. Медведев и его команда заявляют: «Образумьтесь, Владислав Александрович!» и проводят новое совещание. Которое, как пишут, ФХР саботирует.

 Медведев публикует открытое письмо. Третьяк записывается на прием к премьеру Зубкову. Медведев говорит, что КХЛ замечательно проживет и без ФХР. Переговорщики заходят в тайную комнату – ап! – и вот фокус на глазах изумленных журналистов! Третьяк говорит: «Возрадуйтесь, люди! ФХР… согласна передать права на проведение чемпионата КХЛ!» Ура! В воздух летят чепчики.

 Тут столько литературных образов приходит в голову, что разбегаются мысли. Здесь и «Тимур и его команда» – сказ о пионере и хулигане Квакине. Здесь и «Золотой теленок» со сценкой торга, который блистательно прерывает Бендер. Здесь даже проза жизни – парень уламывает девушку, она ему «выносит весь мозг» и наконец дает согласие!

 Реально же ни о какой победе речи нет. Наоборот, хоккейное сообщество получило уникальный гибрид. «Тяни-толкай». ФХР и КХЛ в одной связке! Спешите видеть!

 На месте Третьяка и я бы согласился. А что? Во-первых, никто не знает, что было там, за закрытыми дверями в кабинете Зубкова. Может, там тоже было сказано: «Образумься». Письмо Путину, визит к премьеру… Следующая инстанция – ООН?

 Во-вторых, ФХР заключила шикарную сделку. Теперь каждый год федерация будет получать по 150 млн. рублей. Это как за 120 матчей чемпионата – если умножить на ту цену, которой добивалась ФХР. Кроме того, организация Третьяка получает деньги из федерального бюджета. А еще оставляет за собой право привлекать спонсоров для сборной. Собственно, только под сборную они и тянутся. Не под ХК «Сибирь» же или новичка будущей лиги «Барыс» из Астаны?

 Самое главное, права на проведение чемпионата России переданы на три года. То есть через три года, когда КХЛ раскрутится, наберет обороты (в том числе финансовые), федерация имеет полное право сказать: «Ну все, ребята, контракт окончен. Давайте-ка теперь его пересмотрим. В сторону увеличения».

 Три с половиной года назад хоккейная Россия ухохатывалась над «дураками из НХЛ», которые зачем-то устроили локаут, остановив свой чемпионат. Но там была настоящая война, без сантиментов и белого флага, похожего на крахмальный чепчик. И победили в той войне руководители лиги, которые сделали из нее финансово здоровое предприятие.

 А нашей КХЛ этот локаут светит через три года. И там ни о каком оздоровлении не будет речи. Будет, тупо говоря, новый передел денежной кучки. Да, точно так, как в «Золотом теленке». Вот только смеяться будем не мы, а над нами…

 Резюме:

 Владислав Третьяк – проявил себя как грамотный менеджер. У него есть свое хозяйство, за которое он отвечает. Неважно, какими способами, но Третьяк своей цели добился. И получил стратегическую перспективу.

 Медведев и КХЛ – лига создается лихо, но у нее может быть болезнь роста. Остается надеяться, что родится не колосс на глиняных ногах, раздираемый внутренними противоречиями.

Наша справка

 УЧАСТНИКАМИ Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) помимо 20 клубов российской суперлиги станут каманды из ведущих хоккейных стран Европы. Заявления уже подали казахстанский «Барыс», фин­ский «Кярпят» и австрийский «Ред Буллз». Официально подтвердили свою заинтересованность в участии шведский «Фэрьестад», немецкий «Айсбарен», а также клубы из Латвии и Белоруссии. 

 P.S. Позавчера ушел в отставку гендиректор федерации хоккея Сергей Арутюнян, главный «оппозиционер» новой лиги.

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