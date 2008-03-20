Новые гонки за рейтингом

ТЕЛЕКАНАЛ РЕН ТВ, который отныне позиционирует себя как канал для мужчин, начинает новую серию трансляций автогонок «Формула-1».

Когда-то решение о показе этих гонок на канале принималось в мучительных спорах, но сейчас, после того как «Формула» принесла хорошие рейтинги, у руководителей РЕН ТВ больше нет сомнений в успехе.

Комментаторами нового сезона всемирно известных автогонок на канале станут Александр Каминский и Александр Кабановский, а также ведущая программы «Формула-1: Обратный отсчет» Мария Румянцева.