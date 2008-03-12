Футбол с неважной репутацией

Ускользающее качество

- ЧЕМ, на ваш взгляд, предстоящий чемпионат будет отличаться от прошлогоднего первенства?

- Прежде всего, интригой. Российский футбол переживает денежный бум. Если раньше неудачи можно было списать на нехватку финансов, невозможность комплектоваться, как лидеры, то сегодня такие оправдания не принимаются. И у лидеров, и у середняков бюджеты сопоставимые. «Динамо», «Сатурн», «Рубин», «Москва» имеют такие же или почти такие же возможности, что и «Зенит», «Спартак» или ЦСКА.

- Значит ли это, что и качество игры повысится?

- К сожалению, с точки зрения качества игры я рывка не ожидаю. Наши ведущие клубы не купили ни одного игрока высокого международного уровня. Конечно, в «Рубин» пришли Саво Милошевич и Сергей Ребров, футболисты известные. Но оба - ветераны, к тому же Милошевич полгода вообще не играл. Появился в «Динамо» Александр Кержаков, но он - свой. Хуже всего то, что российские тренеры вообще не работают над повышением качества игры. Все пущено на самотек. Попал молодой игрок в состав - и хорошо. Наши футболисты либо вообще не растут, либо растут очень медленно. Во всяком случае, с Европой не сравнить. Кто из молодых выделяется сегодня на общем фоне? Артем Дзюба или Александр Прудников из «Спартака»? Но о них уже давно говорят как о перспективных. Мне кажется, они играют на одном и том же уровне.

- Почему никто из фаворитов чемпионата России не сделал серьезных покупок за границей?

- У России неважная репутация. Раньше мы брали легионеров без разбора. Сегодня они разбежались по всему миру, и поливают наш чемпионат грязью. Не потому, что эти легионеры - плохие люди. Просто их ожидания не совпали с увиденным в России. Огромные деньги, которые иностранцы получали и получают у нас, еще не все. Любой уважающий себя футболист хочет играть на хороших полях. А у нас такие можно по пальцам пересчитать. Фактически в России в нормальных условиях можно играть лишь 3 месяца в году. В остальное время - борьба, борьба, борьба. Наш футбол - физический, и большинству легионеров это не очень нравится.

- Легионеры «Зенита» вроде бы не жалуются, а думают, как вновь выиграть чемпионский титул и достойно выступить в Лиге чемпионов.

- Думаю, «Зенит» способен повторить прошлогодний успех. Хотя селекция у питерцев неправильная. Главный тренер Дик Адвокат не зря говорит, что, если хочешь побеждать, сильных игроков надо покупать, а не продавать. Что хорошего в том, что словак Мартин Шкртел уехал в «Ливерпуль»? Он ведь почти свой, вырос в «Зените» в футболиста высокого класса. Кстати, игроки из Восточной Европы в чемпионате России «почему-то» растут - в отличие от наших. Значит, российские тренеры что-то делают неправильно. Бранислав Иванович из «Локомотива» два года жил на базе, работал как проклятый. Шкртел вообще не умел играть, когда в Питер приехал. А наши оттренировались - и по джипам...

Все рассудит весна

- ЦСКА всех своих ведущих легионеров сохранил и наверняка рассчитывает вернуть в этом году титул чемпиона.

- Считаю, по потенциалу ЦСКА - сильнейшая команда премьер-лиги. Прошлогодний провал - вина руководства. Зачем нужно было говорить, что, мол, победы приелись? Зачем оправдываться - проигрываем потому, что бразильцы уехали в сборную? Но, если посмотреть статистику, Жо провел в чемпионате 27 матчей, а Вагнер - 24. Были, правда, травмы - в частности, Даниэля Карвальо. Но не они главная причина неудачи. Руководство клуба должно сделать выводы, добиться высокой мотивации игроков, и тогда можно бороться за первое место.

- За чемпионство намерен бороться и «Локомотив».

- Не уверен, что у него это получится. Судя по матчу за Суперкубок («Локомотив» уступил «Зениту» - 1:2), сегодняшний «Локо» унаследовал прошлогодние проблемы. Меньше всего претензий к обороне, а вот в середине поля - полный хаос. В атаке Дмитрий Сычев почти не получает мяч. Кроме того, впереди «Локомотиву» явно не хватает игрока вроде Ивановича, который всегда подключался к атакам. На мой взгляд, главному тренеру «Локо» Рашиду Рахимову будет очень трудно дать желаемый результат. В Перми, где он до этого работал, стояла задачи не вылететь из премьер-лиги. Значит, надо было не пропускать голов. Перед «Локомотивом» задача - побеждать, значит, надо забивать. Рахимов, до Перми работавший в Австрии со средними клубами, не слишком опытный тренер. Как он будет эту задачу выполнять, мне пока неясно.

- В Австрии работал также Станислав Черчесов...

- У него тоже маловато опыта. В прошлом году Черчесов поступил очень верно, решив не ломать то, что наработал прежний главный тренер Владимир Федотов. При нем стабилизировался состав, команда постоянно стала играть с двумя нападающими. Сегодня Черчесов начал экспериментировать: такое впечатление - гадает, как играть. Это плохо. Если гадания затянутся, «Спартаку» будет трудно рассчитывать не то что на чемпионство, а даже на сохранение второго места, которое он занимал последние три года. Особенность нынешнего чемпионата в том, что он разбит на две части. 11 туров будет сыграно до Евро, остальные 19 - после первенства Европы. И если весной команда потеряет очки, летом и осенью отставание трудно будет ликвидировать.