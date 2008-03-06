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Каждый хоккейный матч – за 50 000 долларов?!

№ 10(96) от 06.03.2008 [«Аргументы Недели », Павел ЛЫСЕНКОВ, «Советский спорт» – специально для еженедельника «Аргументы неделi» ]

Каждый хоккейный матч – за 50 000 долларов?!

Предсказуемые и безбашенные

 ВСЕ-ТАКИ начнем с плей-офф. Недаром же команды с июля на сборах сидели, а с сентября в регулярном чемпионате гоняли шайбу. Пары в 1/8 финала разделятся на предсказуемые и безбашенные, где победителя с ходу определить сложно. Вот «Салават Юлаев» против «Амура». Лидер чемпионата умудрился в трех матчах первенства с хабаровчанами взять только одно очко. Но, думаю, «Салават» пройдет в четвертьфинал без проблем. Шанс «Амура» только в том, чтобы взять одну победу из двух в Уфе. А потом в Хабаровске разобраться с фаворитом, на которого будет давить акклиматизация и трудности перелета на Дальний Восток (хотя та же проблема и у «Амура» будет, но там парни привычные).

 «Металлург» (Мг)«Нефтехимик», СКА«Спартак», «Ак Барс»ХК МВД: из той же оперы. Победят те, кто стоит первыми в парах. То есть фавориты.

 – «Магнитка» – очень серьезный клуб, действующий чемпион страны, а «Нефтехимик» недавно возглавил Крикунов, придя туда на роль пожарного, вытягивать команду в плей-офф. Состав СКА солиднее, а «Спартак» прибавил в концовке при тренере Ржиге. Но в игре москвичей бывают провалы, поэтому ставлю на питерцев. «Ак Барс» неважно провел чемпионат, но на «милиционерах» спотыкаться не должен, у них в составе на слуху только Бирюков – кандидат в сборную России, – мнение двукратного олимпийского чемпиона Бориса Майорова, с которым трудно не согласиться.

 ЦСКА«Трактор» – это будет гвоздь первого раунда плей-офф. Я не представляю, что «Трактор», хотя и кажется аутсайдером пары, безвольно отдаст три победы армейцам. При таком-то тренере, как Назаров? При таком «дядьке» в команде, как Николишин? Челябинцы если не победят, то много забьют. Если не забьют, то подерутся. Наведут шороху, короче говоря. И если ЦСКА, который тренирует наставник сборной России Вячеслав Быков, сумеет не уступить «Трактору» по настрою – дальше пойдет он.

 «Локомотив»«Лада», «Химик»«Северсталь» – тут могут быть какие угодно сюрпризы. Побед в серии всухую ждать вряд ли стоит. Пара «Авангард»«Динамо» стоит особняком, соперники в ней равные. Преимущество омичей только в том, что пятый матч они проведут на своем льду.

 – Это будет сшибка команд, которых в этом сезоне отличает нестабильность. Тренер «Авангарда» Герсонский так и не смог наладить игру омичей. «Динамо» при Вуйтеке вообще проиграло все, что только можно, – критично считает Майоров, ставя на сибиряков. Я же тогда поставлю на «Динамо»: все-таки есть резерв у «бело-голубых», за счет чего можно собраться на серию.

Отчего пухнет голова?

 КСТАТИ, о сериях – увидеть ту же битву «Локомотив» – «Лада» вы сможете, если поедете в Ярославль или Тольятти. Не иначе. По телеканалу «Спорт» вам ее показывать не планируют. С одной стороны, это логично. Отсмотреть все восемь матчей в один день – это голова распухнет. Да и начинаются многие игры в одно и то же время. Но зачем надо было ставить все поединки на один день? Почему бы не развести их так: четыре пары – в понедельник, еще четыре – во вторник… Так делают в НХЛ, потому что думают о раскрутке и продаже хоккея. Отдельная тема – почему на «Спорте» до сих пор нет аналитической программы о хоккее, чтобы нам показывали если не сами игры, то хотя бы нарезки матчей, делали «разбор полетов»? Этот вопрос тоже повисает в воздухе.

 И вообще непонятно, что будет с нашей лигой в следующем сезоне. Когда видишь, какие «высокие» отношения царят между организаторами КХЛ и федерацией. Когда читаешь, что ФХР требует по 50 000 долл. за каждый матч, который будет проводить КХЛ, – честно говоря, волосы дыбом на голове встают. Правда ли это? И с какого потолка взята драконовская сумма? Пока без комментариев. Официальные лица сделают заявление только после 15 марта. Так что к этой теме мы еще обязательно вернемся.

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