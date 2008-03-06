Чем Рахимов похож на Адвоката?

Непохожие карьеры

КОГДА в начале 80-х гг. прошлого века Дик Адвокат уже брал первые уроки у легендарного голландского тренера Ринуса Михелса, 18-летний Рашид Рахимов еще только делал первые шаги в душанбинском «Памире». За четверть века голландский специалист, выигравший в прошлом сезоне с «Зенитом» золотые медали чемпионата России, работал в сборных Голландии и Кореи. А также тренировал клубы у себя на родине («Утрехт», «Харлем», ПСВ) и в Шотландии («Глазго Рейнджерс»). Рахимов же в начале 90-х в ранге чемпиона России уехал из московского «Спартака» в испанский «Вальядолид». Затем вернулся на полтора года в Москву, чтобы потом надолго – на 8 лет – осесть в Австрии. Сегодня о нем с большим уважением вспоминают в популярных австрийских клубах – «Аустрии» и «Адмире­Ваккер». В последнем Рашид и начал в 2002-м тренерскую карьеру.

С одной стороны, между матерым Адвокатом и «зеленым» Рахимовым, в конце прошлого года перешедшим в «Локомотив» из пермского «Амкара», общее разве только то, что оба – главные тренеры команд премьер­лиги. С другой – иногда у них обнаруживается удивительное сходство во взглядах на футбол, методах подготовки и манере общения с игроками или журналистами.

«У Рахимова – европейский подход к тренировкам, – считает ветеран «Локомотива» защитник Дмитрий Сенников. – Раньше как было: один бежит, другой не должен от него отставать. А так не надо: нужен индивидуальный подход. Занятия у него разнообразные. Сборы протекли очень быстро, можно сказать, незаметно. Нет психологического давления, загруженности. К своему удивлению, обнаружил, что в глубине души больше не чертыхаюсь, не говорю: дескать, надоели эти сборы, хочется быстрее домой. В общем, зимняя пауза прошла на удивление легко».

«Я тренирую иначе, чем мои российские коллеги, – говорит сам Адвокат о своей работе. – На мой взгляд, тренировки не должны быть тяжелыми, они должны быть продуктивными. Надо знать, как тренировать и что тренировать. Необязательно бегать по три­четыре часа без мяча, чтобы набирать физическую форму. Когда надо будет дать футболистам тяжелые нагрузки – они их получат. Всему свое время».

Тренер не обязан нравиться

В ОТНОШЕНИЯХ с футболистами оба придерживаются принципа «тренер не обязан нравиться игрокам». В прошлом сезоне и Адвокат, и Рахимов не слишком щадили самолюбие своих подопечных, когда оценивали их игру во время послематчевых пресс-конференций или в интервью. Голландец ничтоже сумняшеся отнял капитанскую повязку у Андрея Аршавина, кумира Санкт-Петербурга, и отдал ее украинскому легионеру Анатолию Тимощуку. «Аршавин – классный игрок. Но капитаном не будет никогда. Во всяком случае, пока я – главный тренер «Зенита», – заявил Адвокат. «Когда придет время, я сам назначу капитана команды», – это слова Рахимова.

Что это – проявление диктаторских замашек? Пожалуй, нет. Скорее умение брать на себя ответственность за достижение результата и даже за непопулярные решения.

Амбиции 42-летнего Рахимова, впервые работающего с клубом высокого европейского уровня, вполне объяснимы. Но как видавшему виды 60-летнему Адвокату удается сохранить молодой задор, во многом загадка. Он не скрывает, что после окончания контракта с «Зенитом» собирается продолжить карьеру. «К сожалению, я до сих пор очень амбициозный тренер, – шутит голландец. – В прошлом году мы стали чемпионами, и это было по-настоящему большое событие для всего Санкт-Петербурга. Я испытал невероятные эмоции и намерен испытать их вновь. Нам предстоит дебют в Лиге чемпионов. Это потрясающий турнир, выступать в котором – одно удовольствие. Добившись высокого результата в России, мне теперь хочется наделать шума и в Европе. А после завершения работы в России мне хотелось бы принять какую-нибудь сборную, например Бельгии. На мой взгляд, в этой стране достаточно сильные футболисты. С другой стороны, не исключаю, что буду тренировать какой-нибудь клуб. Например, с удовольствием поработал бы в хорошей английской команде».

Будет битва

МАТЧ за Суперкубок – ближайшая возможность для «Зенита» завоевать трофей, который до сих пор доставался только ЦСКА (трижды) и «Локомотиву» (дважды). Он разыгрывается с 2003 г., по примеру многих европейских стран предваряя открытие регулярного чемпионата. Кстати, в Голландии Адвокат уже выигрывал подобный трофей – в 1997 г. вместе с ПСВ. И нынешние шансы «Зенита» выглядят предпочтительнее в сравнении с «Локомотивом», если вспомнить, как выглядел питерский клуб в матчах 1/16 Кубка УЕФА против испанского «Вильярреала» («Зенит» прошел его по сумме двух встреч).

Впрочем, хотя в составе «Локо» остался всего один футболист, побеждавший в Суперкубке, – Дмитрий Сенников, традиции и опыт – великое дело. Да и в контрольных матчах межсезонья железнодорожники не потерпели ни одного поражения – 7 побед, 3 ничьи.