Подарка к 8 марта не получилось…

По 5 миллионов на брата

ОБЪЕДИНИТЕЛЬНЫЙ бой в супертяжелой весовой категории состоялся впервые с 1999 года. Тогда на ринге встречались легендарные Эвандер Холифилд и Леннокс Льюис. Инициатором матча Стальной Кувалды и Русского Охотника стала известная американская телекомпания НВО. Она владеет правами на трансляции всех поединков украинского супертяжа.

Промоутеры боксеров еще в ноябре прошлого года быстро договорились о дате и месте проведения этого боя. Сложнее оказалось с распределением премиальных. В конце концов, призовой фонд в 10 млн. долл. было решено разделить поровну между участниками вне зависимости от того, кто одержит победу.

«Мы оба являемся чемпионами мира, и никто не хотел остаться в убытке, – заявил в связи со сложностью переговоров Султан Ибрагимов. – Дело, конечно, не в деньгах, хотя и они тоже не на последнем месте».

Так-то оно так, но в отличие от неженатого Владимира Кличко Султану с большей необходимостью есть куда тратить заработанное боксом. Ибрагимов – мусульманин, в Дагестане у него огромная семья. Отец, двое братьев и пятеро сестер. Много племянников и племянниц – детей еще троих родных братьев, в разное время погибших в автокатастрофах. Султан считает себя обязанным помогать всем.

Впрочем, накануне 23 февраля Ибрагимов даже не заикался о финансовой стороне «матча века». На полном серьезе он пообещал, что собирается «сделать подарок всем русским мужикам ко Дню защитника Отечества. А заодно и себе самому, но к другой дате – 8 марта. Ведь в этот день мне исполнится 33 года».

Обещанных подарков не случилось… Все, кто смотрел объединительный бой – Первый канал дважды показывал его в записи 24 февраля, – знают, почему. Очевидно, что Кличко оказался лучше готов к знаковому поединку.

Парочка сюрпризов

ПО-ПРЕЖНЕМУ на ринге бросалось в глаза преимущество украинца в росте и мощи. Зная о том, что Ибрагимов – взрывной боксер, к тому же левша, Владимир при подготовке много работал с левосторонними спарринг-партнерами. Урок левши Кори Сандерса, когда-то жестоко побившего Кличко-младшего, явно пошел впрок. Рассказывают, что под руководством своего тренера Эммануэля Стюарда Владимир проводил тренировки и даже боксерские поединки, стоя в воде на дне бассейна. В итоге приобрел завидную выносливость и, похудев на 9 кг, невиданную прежде скорость передвижений.

Так что супертяж не лукавил, когда перед боем в Нью-Йорке говорил, что чувствует себя даже лучше, чем 10 лет назад. Мол, сейчас он только-только выходит на пик карьеры.

А вот мнение о сопернике своего подопечного Эммануэля Стюарда:

– На сегодня Ибрагимов – самый достойный противник. Султан интеллигентен. Я ни разу не видел, чтобы он пользовался на ринге запрещенными приемами (запомним эти слова!). Это очень умный, хорошо обученный боксер. Он умело варьирует тактику во время боя: точно знает, когда атаковать, а когда уйти в оборону. На его счету много успешных поединков с большими парнями. Но я думаю, что мы с Владимиром преподнесем ему пару сюрпризов (и эти слова тоже запомним).

Пара сюрпризов в Нью-Йорке у Кличко точно была, причем – некорректных. Вот первый из них. В ситуации, когда один из боксеров левша, а другой правша, заведомое преимущество получает тот, чья передняя, неопорная нога находится на пути атак соперника. И с самого начала боя украинец совершенно беззастенчиво наступал на ногу Ибрагимова! Как же атаковать, если твою ступню постоянно припечатывает к полу тяжеленная стопа великана? Удары Султана попросту не долетали до цели. Специалисты насчитали к пятому раунду более 35 таких эпизодов.

Только после этого судья сделал Владимиру невнятное замечание. Хотя то, что украинец время от времени продолжал делать и дальше по ходу поединка, запрещено правилами.

Сюрприз второй. Все, наверное, обратили внимание на то, что в течение боя Кличко постоянно и с чудовищной силой бил сверху по перчатке Ибрагимова. Согласно правилам – прием также недопустимый. В результате Султану только однажды, в шестом раунде, удалось взвинтить темп и реально сократить дистанцию. В своем «фирменном» стиле он провел несколько удачных атак. Если не принимать в расчет эти «частности», Владимир Кличко выиграл бой вполне убедительно.

Сломанная левая

СУЛТАН честно признал поражение:

– Полная неожиданность для меня состояла в том, что Владимир действовал очень быстро. Мне все время нужно было рвать дистанцию и работать в ближнем бою. Что оказалось неимоверно сложно. Кроме того, на мое состояние подействовала травма левой руки, которую я получил в спарринге за неделю до поединка. Она у меня и так была повреждена – свою левую я сломал еще пару лет назад. Что касается сегодняшней схватки, то главное здесь в том, что соперник был сильнее…