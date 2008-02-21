//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Спорт

Бабочка Путина и кроссовки Беккера

№ 8(94) от 21.02.2008 [«Аргументы Недели », Инна ДОМАРЕВА, Санкт-Петербург ]

Бабочка Путина и кроссовки Беккера
Владимир Путин

 ЭТА ежегодная премия – спортивный аналог кинематографической награды «Оскар». Церемония, впервые состоявшаяся в нашей стране, проходит с 2000 года. Определение победителей осуществляется в два этапа. Сначала отборочный комитет, состоящий из ведущих спортивных журналистов мира, выбирает шестерку номинантов в каждой из семи представленных категорий. Затем 43 члена академии «Лауреус» называют в номинации лучшего. Лауреаты получают статуэтку высотой 30 см, изготовленную из серебра и покрытую 65 граммами золотой пленки.

 Коллеги-журналисты толпились перед красной ковровой дорожкой рядом с Мариинкой. Все гадали – кого же из самых-самых знаменитостей нам предстоит увидеть. В том, что прибудет Президент России, не сомневался никто. Оживленно судачили о руководителях других государств. О великих оскароносных актерах. О секс-символе и королеве мирового тенниса Марии Шараповой, которая вроде бы должна была выступить в качестве ведущей, но в Питер так и не приехала.

 Звание же неофициальной королевы красной дорожки, как показалось, досталось сразу двум нашим очаровательным соотечественницам – Елене Исинбаевой и Алине Кабаевой. Никого больше фотографы не просили так много и активно позировать. Российские красавицы не подкачали – и покрутились, и поулыбались, не отказав никому. Надо было видеть, как пристально обеих фотографировал глазами знаменитый немецкий теннисист Борис Беккер. Мы-то помним, что в чертовском обаянии женщин из России он действительно знает толк… Как и в модном прикиде миллионеров. Беккер щеголял в строгом темном костюме и кипельно белых кроссовках, видимо, подобранных в цвет густо мелированной шевелюре.

 – Кто ваш любимый российский спортсмен? – Вопрос по ходу легенде мирового тенниса.

 – Сергей Бубка! – не задумываясь, отвечает суперстар.

 – Но он же украинец.
– Э-э-э, – Борис неловко запнулся. – До сих пор не привык делить ваших по странам из бывшего СССР.

 Президент России Владимир Путин появился на церемонии в смокинге с бабочкой. Последний раз он был одет подобным образом, кажется, на приеме у англий­ской королевы несколько лет назад. Войдя в концертный зал, он занял место в первом ряду партера. Причем не по центру, а сбоку, среди спортсменов. Улыбнулся и что-то шепнул сидевшей по соседству Елене Исинбаевой. Лена тут же поправила Владимиру Владимировичу воротник сорочки и бабочку. Как ни крути, а это все-таки высота, даже для такой именитой прыгуньи, как она!

 – Выбор Петербурга местом проведения этой церемонии далеко не случаен, – сказал Путин, выйдя на сцену. – Уроженцев города на Неве – спортсменов и тренеров знают во всем мире. Таких у нас немало. А в наши дни, когда спорт в России вновь на подъеме, когда он становится одним из символов успеха, прославленных спортсменов, убежден, будет еще больше.

– Я ничего не понял из того, что вы сказали, но выглядели вы замечательно! – прокричал со сцены ведущий – американский актер, обладатель голливудского «Оскара» за главную роль в фильме «Куда приводят мечты» Кьюба Гуддинг-младший. – Никогда не видел столько олимпийских чемпионов в одном помещении. Но этого можно было ожидать от страны, где даже президент имеет черный пояс по дзюдо!

 После чего началась сама церемония награждения.

 – В номинации «Лучший спортсмен года» награду получает… – Гуддинг-младший сделал волнительную паузу, словно на настоящем «Оскаре», – Роже Федерер!

 – Я счастлив, что четвертый раз подряд удостоился этого приза, – радовался лучший теннисист мира. – Надеюсь, в следующем году получу в пятый. У меня ведь пять кубков Уимблдонского турнира.

 Следом награды получили Жюстин Энен (теннис, «Лучшая спортсменка года»), сборная ЮАР по регби («Лучшая команда года»), британский автогонщик Льюис Хэмилтон («Открытие года»), британская легкоатлетка Пола Редклифф («Возвращение года»), голландка Эстер Вергеер («Лучший спортсмен года с ограниченными возможностями» – теннис на колясках), американский скейтбордист Шон Уайт («Лучший представитель активных видов спорта»).

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях

Обсудить наши публикации можно здесь:

  • Теги: 

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...
?>

//Новости СМИ2

//live

Руслан Хасбулатов: не стоит ожидать от Токаева копирования стиля руководства Назарбаева

Руслан Хасбулатов: не стоит ожидать от Токаева копирования стиля руководства Назарбаева

Новый президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о переименовании столицы республики Астаны в Нур-Султан. О решении вопроса преемственности власти размышляет Руслан ХАСБУЛАТОВ...

//В мире

В Госдуме оценили заявление главы МИРЭС о России как об энергетической сверхдержаве

В Госдуме оценили заявление главы МИРЭС о России как об энергетической сверхдержаве

Первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских прокомментировал заявление генсека Мирового энергетического совета Кристофа Фрая, назвавшего Россию энергетической сверхдержавой.

//В мире

Украинские политики призвали Порошенко «покаяться на коленях» перед жителями Украины

Украинские политики призвали Порошенко «покаяться на коленях» перед жителями Украины

Украинские политики призвали действующего президента Украины Петра Порошенко «покаяться на коленях» перед жителями Украины. Такое заявление сделала партия «Оппозиционная платформа — За жизнь».

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//В мире

The Sunday Times: Терезу Мэй готовят к отставке

The Sunday Times: Терезу Мэй готовят к отставке

Члены кабинета министров Великобритании готовят отставку премьер-министра Терезы Мэй. Чиновники обсуждают период отставки и хотят назначить временно исполняющего обязанности на её пост.

//В мире

СМИ сообщили об отравлении сирийцев ядовитым газом

СМИ сообщили об отравлении сирийцев ядовитым газом

В сирийской провинции Хама госпитализировали мирных жителей с симптомами отравления газа после обстрела боевиками. Источники сообщают, что в больницы отправлено более 20-ти человек.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//В мире

Что ждет латвийцев после Brexit?

Что ждет латвийцев после Brexit?

Отказ британского парламента ратифицировать соглашение выхода из ЕС все больше приближает «жесткий» Brexit. Как в такой ситуации будут «чувствовать» латвийцы. И чем аукнется этот самый «брекзит»?

//Спорт

Алина Загитова выступила с показательным номером на чемпионате мира, но упала

Алина Загитова выступила с показательным номером на чемпионате мира, но упала

Новая чемпионка мира по фигурному катанию среди женщин-одиночниц Алина Загитова выступила на чемпионате мира в Сайтаме с показательным номером. Болельщики приветствовали ее аплодисментами и после падения.

//Культура

Юлия Пересильд: «Людмила Марковна прошла по моей жизни»

Юлия Пересильд: «Людмила Марковна прошла по моей жизни»

У актрисы Юлии Пересильд за плечами такие «непростые» роли в картинах «Палач», «Битва за Севастополь», «Дело гастронома №1» - и, наконец, роль Людмилы Марковны Гурченко. Согласитесь, не каждая актриса отважится сыграть роль Примадонны. А Юлия рискнула. И, пожалуй, попала «в точку»

//Шоу-бизнес

Ольга Бузова поняла, как правильно жить, гуляя у Кремля

Ольга Бузова поняла, как правильно жить, гуляя у Кремля

Известная телеведущая и начинающая певица Ольга Бузова поделилась с подписчиками своими философскими размышлениями о жизни. В сообщении она советует, как стоит правильно жить.

//Новости партнеров

//Общество

Пёрл-Харбор – Севастополь – Одесса

Пёрл-Харбор – Севастополь – Одесса

31 марта на Украине пройдут президентские выборы. Вот что говорят о них в «верхах». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что для Кремля предпочтительным в президентской гонке на Украине считается тот кандидат, кто добьётся мира в стране. Повторяется история 5-летней давности, когда Кремль поддержал и признал Порошенко новым президентом, обещавшим привести страну к миру за две недели.

//Происшествия

Школьники из Бурятии напали на мужчину и надругались над его женой

Школьники из Бурятии напали на мужчину и надругались над его женой

В воскресенье, 24 марта, в пригороде Улан-Удэ двое подростков напали на мужчину и женщину. Полиция задержала школьников и завела на нападавших уголовное дело. О состоянии пострадавших информация не уточнялась.

//Новости СМИ2

//Шоу-бизнес

"Меня бесят многие люди в нашем шоу-бизнесе", заявил композитор Виктор Дробыш

"Меня бесят многие люди в нашем шоу-бизнесе", заявил композитор Виктор Дробыш

Продюсер и композитор Виктор Дробыш признался, что в российском шоу-бизнесе есть артисты, которые его раздражают. И при этом он не может сдерживаться и молчать, а пытается поставить наглецов на место.

//В мире

Бойко заявил, что "Нафтогаз" - проблема Украины

Бойко заявил, что "Нафтогаз" - проблема Украины

Депутат украинской Рады и кандидат в президенты Украины Юрий Бойко заявил, что беда Украины - компания "Нафтогаз". По мнению политика, руководители компании наживаются на голодающих людях.

//Происшествия

В Омске 2-летний ребенок с мамой и бабушкой погибли в результате пожара в доме

В Омске 2-летний ребенок с мамой и бабушкой погибли в результате пожара в доме

В Омске в воскресенье ранним утром пожар произошел в частном доме на улице Барнаульская, в результате ЧП погибли 57-летняя женщина, ее 30-летняя дочь и 2-летний внук, 44-летний сожитель дочери.

//В мире

Ученые назвали один продукт, помогающий легко сбросить вес

Ученые назвали один продукт, помогающий легко сбросить вес

Американские диетологи провели исследование и назвали один продукт, который следует ежедневно употреблять людям, желающим снизить вес без изнурительных диет и упражнений. Это всем известный цитрус.

//Шоу-бизнес

Анна Семенович решила пройти обследование из-за болезни Юлии Началовой

Анна Семенович решила пройти обследование из-за болезни Юлии Началовой

Певица и телеведущая Анна Семенович после смерти коллеги по шоу-бизнесу Юлии Началовой обеспокоилась о своём здоровье. Певица заявила, что собирается пройти полное медицинское обследование в больнице.

//Происшествия

В Сан-Франциско во время стрельбы погиб человек

В Сан-Франциско во время стрельбы погиб человек

Неизвестный открыл стрельбу на Филлмор-стрит в Калифорнии. По данным правоохранительных органов, погиб один человек, трое пострадали.Обстоятельства произошедшего и личность преступника выясняется.

//Новости партнеров

//Шоу-бизнес

«Лия Ахеджакова сказала, что мы сволочи», призналась Валентина Талызина

«Лия Ахеджакова сказала, что мы сволочи», призналась Валентина Талызина

Легендарная комедия «Ирония судьбы, или С легким паром!» в одночасье сделала популярными всех актеров, которые в ней снялись. А вот ремейк культового фильма стал поводом для скандала и сильно поссорил актрис

//Политика

США в ожидании справедливых выборов в Украине

США в ожидании справедливых выборов в Украине

Посол Соединённых Штатов Мари Йованович заявила, что ожидает в Украине справедливых, свободных и безопасных выборов и выражает искреннюю поддержку. Посол призвала украинцев честно голосовать за кандидатов.

//Общество

Строители из Узбекистана попали в инфекционную больницу в Ялте, отравившись продуктами

Строители из Узбекистана попали в инфекционную больницу в Ялте, отравившись продуктами

Граждане Узбекистана, занимающиеся строительством, решили отпраздновать день рождения и наелись скоропортящихся продуктов. Всех пострадавших госпитализировали в местную инфекционную больницу

//В мире

Нетаньяху полетел в США, чтобы лично поблагодарить Трампа за Голаны

Нетаньяху полетел в США, чтобы лично поблагодарить Трампа за Голаны

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отправился в Вашингтон, чтобы лично поблагодарить президента США Дональда Трампа, выразившего готовность признать Голанские высоты частью Израиля.

//Шоу-бизнес

Таинственный развод. Супруги Башаровы сообщили, что ничего не знают о суде и живут вместе

Таинственный развод. Супруги Башаровы сообщили, что ничего не знают о суде и живут вместе

Пару дней назад таблоиды пестрели заголовками об официальном разводе Марата и Елизаветы Башаровых. Однако, когда журналисты дозвонились до звезды, он сообщил, что о суде ничего не слышали и живут вместе

//Общество

Всемирная организация здравоохранения сообщила, что смертность от туберкулёза снизилась

Всемирная организация здравоохранения сообщила, что смертность от туберкулёза снизилась

24 марта в мире проводится Всемирный день борьбы с туберкулёзом. С 2000 года во всём мире смертность от болезни сократилась на 40 процентов, удалось спасти более 50 миллионов жизней.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

«Мое время - деньги. Я сразу называю свою цену», призналась любовница Гуфа
2

Видео, как японская девушка перепела Аллу Пугачёву, стало хитом
3

"Это серьезная ошибка врачей", - у дочери Виктории Дайнеко началась инфекция после прививки
4

Комедия абсурда на российском ТВ. Политолог пересказал известный фильм, выдав его за исторический факт
5

Для ФАС отдали команду «фас»

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры