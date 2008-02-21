Бабочка Путина и кроссовки Беккера

ЭТА ежегодная премия – спортивный аналог кинематографической награды «Оскар». Церемония, впервые состоявшаяся в нашей стране, проходит с 2000 года. Определение победителей осуществляется в два этапа. Сначала отборочный комитет, состоящий из ведущих спортивных журналистов мира, выбирает шестерку номинантов в каждой из семи представленных категорий. Затем 43 члена академии «Лауреус» называют в номинации лучшего. Лауреаты получают статуэтку высотой 30 см, изготовленную из серебра и покрытую 65 граммами золотой пленки.

Коллеги-журналисты толпились перед красной ковровой дорожкой рядом с Мариинкой. Все гадали – кого же из самых-самых знаменитостей нам предстоит увидеть. В том, что прибудет Президент России, не сомневался никто. Оживленно судачили о руководителях других государств. О великих оскароносных актерах. О секс-символе и королеве мирового тенниса Марии Шараповой, которая вроде бы должна была выступить в качестве ведущей, но в Питер так и не приехала.

Звание же неофициальной королевы красной дорожки, как показалось, досталось сразу двум нашим очаровательным соотечественницам – Елене Исинбаевой и Алине Кабаевой. Никого больше фотографы не просили так много и активно позировать. Российские красавицы не подкачали – и покрутились, и поулыбались, не отказав никому. Надо было видеть, как пристально обеих фотографировал глазами знаменитый немецкий теннисист Борис Беккер. Мы-то помним, что в чертовском обаянии женщин из России он действительно знает толк… Как и в модном прикиде миллионеров. Беккер щеголял в строгом темном костюме и кипельно белых кроссовках, видимо, подобранных в цвет густо мелированной шевелюре.

– Кто ваш любимый российский спортсмен? – Вопрос по ходу легенде мирового тенниса.

– Сергей Бубка! – не задумываясь, отвечает суперстар.

– Но он же украинец.

– Э-э-э, – Борис неловко запнулся. – До сих пор не привык делить ваших по странам из бывшего СССР.

Президент России Владимир Путин появился на церемонии в смокинге с бабочкой. Последний раз он был одет подобным образом, кажется, на приеме у англий­ской королевы несколько лет назад. Войдя в концертный зал, он занял место в первом ряду партера. Причем не по центру, а сбоку, среди спортсменов. Улыбнулся и что-то шепнул сидевшей по соседству Елене Исинбаевой. Лена тут же поправила Владимиру Владимировичу воротник сорочки и бабочку. Как ни крути, а это все-таки высота, даже для такой именитой прыгуньи, как она!

– Выбор Петербурга местом проведения этой церемонии далеко не случаен, – сказал Путин, выйдя на сцену. – Уроженцев города на Неве – спортсменов и тренеров знают во всем мире. Таких у нас немало. А в наши дни, когда спорт в России вновь на подъеме, когда он становится одним из символов успеха, прославленных спортсменов, убежден, будет еще больше.

– Я ничего не понял из того, что вы сказали, но выглядели вы замечательно! – прокричал со сцены ведущий – американский актер, обладатель голливудского «Оскара» за главную роль в фильме «Куда приводят мечты» Кьюба Гуддинг-младший. – Никогда не видел столько олимпийских чемпионов в одном помещении. Но этого можно было ожидать от страны, где даже президент имеет черный пояс по дзюдо!

После чего началась сама церемония награждения.

– В номинации «Лучший спортсмен года» награду получает… – Гуддинг-младший сделал волнительную паузу, словно на настоящем «Оскаре», – Роже Федерер!

– Я счастлив, что четвертый раз подряд удостоился этого приза, – радовался лучший теннисист мира. – Надеюсь, в следующем году получу в пятый. У меня ведь пять кубков Уимблдонского турнира.

Следом награды получили Жюстин Энен (теннис, «Лучшая спортсменка года»), сборная ЮАР по регби («Лучшая команда года»), британский автогонщик Льюис Хэмилтон («Открытие года»), британская легкоатлетка Пола Редклифф («Возвращение года»), голландка Эстер Вергеер («Лучший спортсмен года с ограниченными возможностями» – теннис на колясках), американский скейтбордист Шон Уайт («Лучший представитель активных видов спорта»).