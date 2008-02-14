Сладкая косточка

ЗА ДВА века россий­ско-сербских отношений россияне только и делали, что помогали балканским братьям выпутываться из постоянных неприятностей, в которые те с маниакальным упор­ством попадали. И это при том, что о своем родстве с русскими сербы вспоминали, только когда им было очень плохо. Как, например, в 1999 г. во время натовских бомбежек. Или как это происходит сейчас, накануне провозглашения независимости Косова. И тогда, и теперь Сербия может полагаться только на одного союзника - Россию. Ревниво относясь к резкому взлету популярности хорватов в нашей стране после памятного матча на Уэмбли, сербы решили бросить нам сладкую косточку в виде победы в 1/8 Кубка Дэвиса...

Знакомые белградские журналисты рассказали: накануне матча лидер промосковской партии в сербском руководстве премьер Коштуница пригласил на ужин руководство сборной и федерации. И закатил им спич о российско-сербском братстве. «Русских крайне опечалит невыход в четвертьфинал Кубка. А если плохо будет русским, и нам не поздоровится». Опытные спортивные аппаратчики тонкий намек премьера поняли.

За неделю в российской столице сербские тренеры «вдруг» наделали столько ошибок, сколько не совершили бы теннисисты Королевства Тонго, недавно дебютировавшие в Кубке Дэвиса. Игрокам сборной была предоставлена полная свобода дейст­вий и перемещений. Они успели засветиться в нескольких ночных барах, отовариться во всех элитных бутиках. Во время одного из таких походов в элитный суши-бар второй номер сербов Янко Типсаревич умудрился заказать сразу 30 «роллов» и «суши». И тотчас их съел, запивая всю эту восточную бурду томатным соком. Неудивительно, что на следующий день у серба появились проблемы со здоровьем. На медицинском языке они назывались желудочной инфекцией, а по-простому - поносом.

Но у сербов еще оставался игрок, который в одиночку мог расправиться со всеми россий­скими теннисистами и принести сербам столь нежеланную победу, - Новак Джокович по прозвищу Ноле. Новоиспеченного национального героя теннисные аппаратчики вывели из строя при помощи... бани. В один из дней Ноле убедили сходить в «Сандуны», потому что другой такой бани в мире не сыщешь! Джокович основательно пропарился, после чего разгоряченному, без шапки, парню его боссы предложили прогуляться к Кремлю. Недавний триумфатор Австралии согласился и во время прогулки по гриппозной Москве простудился. Так, благодаря затесавшимся в ее рядах русофилам сборная Сербии в одночасье лишились двух главных звезд и практически всех шансов на общекомандную победу.

Накануне первого матча у сербов остались только два теннисиста - ветеран Ненад Зимонжич, который в последний раз играл в одиночном разряде, еще когда Сафин встречался с Дашей Жуковой. А также некий субъект явно не сербской внешности - Виктор Троицки. Правнук ротмистра лейб-гвардии Конногвардейского полка впервые приехал на родину предков. По мнению организаторов шоу, эти два типичных лузера должны были стать легкой добычей для таких высококлассных игроков, как Южный и Давыденко.

Сербские начальники решили перестраховаться. Они все-таки вывели на корт своего лидера, рассудив, что после пятидневного гриппа у Джоковича вряд ли хватит сил на матч. Однако напичканный лекарствами, Ноле легко разобрался с российской парой. А на следующий день опять вышел на корт и был очень близок к успеху. Но когда до победы оставалось всего три гейма, он вдруг перестал играть.

В то, что Джокович внезапно почувствовал полный упадок сил, никто в Лужниках не поверил. У журналистов сразу же возникли две версии произошедшего. Согласно первой, Ноле проиграл по приказу капитана. По второй версии, накануне матча доверенные лица Ноле поставили большие деньги в тотализатор на победу Давыденко. Они, видимо, рассудили: все равно подозрения падут на россиянина.

Так или иначе, но сербы подарили нам матч - хотя сборная Тарпищева в ее нынешнем состоянии совсем не заслуживала победы.