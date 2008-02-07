«Саша с «Уралмаша», или почему все любят Овечкина

Самый лучший матч



ОВЕЧКИН к 22 годам провел уже тучу отличных поединков. Например, четверть­финал Россия – Канада (2:0) в олимпийском Турине, когда Саша забил победный гол. Или встреча с «Финиксом», когда Овечкин забросил свою знаменитую шайбу из-за уха… Но все-таки недавний матч «Вашингтон» – «Монреаль» – это Эверест овечкинского мастерства.

Во втором периоде Александру сломали нос, врезав локтем в лицо. На что вы были бы способны, если самая выдающаяся часть вашего лица болтается на переломанном хряще и губу заливает кровь? Сказали бы: «Ой, мама!» и вызвали врача. А Овечкин играл в хоккей. Он забил три гола, он растоптал соперников, как индийский слон – стадо мулов. «Монреаль» сравнял счет, воспользовавшись ошибкой хозяев. Вратарь «Вашингтона» Олаф Кольциг, как честный немецкий офицер, должен был бы застрелиться после той шайбы. «Не надо, Олаф, не спеши», – сказал ему Овечкин, придержав рукой револьвер. И с переломанным носом поскакал в атаку, чтобы в овертайме забить четвертый гол.

Поразительно, что никто из соперников не может его остановить. Хотят, но не могут. Поразительно, что Александр так убивается на площадке. Хотя, подписав в январе контракт на 124 млн. долл., мог бы сказать: «Извините, у меня профиль подпорчен» – и уйти с площадки. Зачем мультимиллионеру играть с травмой? Жизнь и так удалась!

– Как же вы будете ходить с переломанным носом?

– А мне его вправят. Вставят специальный металлический штырь, заново сломают, а потом пусть хрящ сращивается. Вообще-то мне пятый раз за карьеру ломают нос. Правда, в НХЛ это случилось впервые. Но ничего, я и дальше буду играть. Ни одного матча не пропущу. «Вашингтон» ведет борьбу за выход в плей-офф. Сейчас для нас каждое очко на вес золота.



Самый ценный трофей



СЕЙЧАС Овечкин лидирует в списках лучших бомбардиров («Арт Росс Трофи») и снайперов («Морис Ришар Трофи») лиги. Я вообще не помню, когда такое случалось с российским хоккеистом. Овечкина признали лучшим игроком января в НХЛ. Он набрал больше всех очков, сделал дубль в матче «Всех звезд», подписал свой сумасшедший контракт…

Теперь аналитики спорят, получит ли Овечкин самый дорогой индивидуальный приз в НХЛ – «Харт Трофи» («Самый ценный игрок сезона»). Почти все сходятся во мнении, что да, получит. Из наших игроков такой чести удостаивался только Сергей Федоров (1994 г.), который играл в «Детройте» и наступал на пятки в списке бомбардиров ветерану Уэйну Гретцки.

Так что прозвище «Великий» дали Александру не за красивые глазки. Ну а он тем временем ходит на баскетбол в Вашингтоне, причем садится в общий сектор, среди простого темнокожего люда. Обут он не в туфли за пять тысяч долларов, а в кроссовки на босу ногу (прям как Остап Бендер – помните его апельсиновые штиблеты?). Стрижется не в помпезном салоне SPA, а в китайской парикмахерской, за 14 долларов. Не потому, что денег жалко. А потому, что не видит смысла менять привычки. И еще – воспитание у него хорошее. Не представляю, как при такой маме (Татьяна Николаевна – двукратная олимпийская чемпионка по баскетболу) Александр может заразиться звездной болезнью. Он такой же большой и добродушный, как «Саша с «Уралмаша» из кинофильма «Два бойца».

«Будь проще, и люди к тебе потянутся. Вот поэтому Овечкина все так любят», – сказал один из болельщиков. Саша – парень из соседнего двора. Простой мальчишка, который обожает играть в хоккей. Делает он это здорово не за миллионы долларов, а потому что нравится.

Нравится, и все.