Фартовый комментатор

- ЕСТЬ шутка на тему «фартовых» и «нефартовых» комментаторов. Вы к каким относитесь?

- Ну, извольте. Вот я комментировал матч, где сборная России обыграла сборную Андорры. Худо-бедно, но так получилось, что мы чудом все же попали в финальную часть Чемпионата Европы. Тут же со всех сторон посыпались шуточки знакомых про «фартового» комментатора. Мне кажется, это по меньшей мере смешно - нечто из области мистики с саркастическим оттенком. Вообще спортсмены, как и многие болельщики, - люди суеверные. Они считают, что любая деталь может повлиять на результат - в том числе и персона комментатора. Мне пока в основном доводилось работать на тех матчах нашей футбольной сборной, в которых россияне априори были сильнее. Так что если всегда комментировать матчи против Андорры, Люксембурга и Сан-Марино, то просто классно! Пожизненно будешь «фартовым»! Смотришься в зеркало и видишь там счастливчика! (Смеется.)

- За какой отечественный клуб болеете?

- Мой отец, Юрий Выборнов, которого многие наверняка помнят по работе спецкора Гостелерадио СССР в Италии, издавна болеет за московское «Динамо». Его увлечение передалось и мне. Но это никак и никогда не распространяется на мою комментаторскую работу.

Все знают, например, что Николай Озеров или Владимир Маслаченко - спартаковцы до мозга костей. Но в их комментариях никогда не было никакой благосклонности к «Спартаку». Наоборот, они более остро реагировали на неудачные действия своей любимой команды. Есть еще один нюанс. Во время работы ты знакомишься с футболистами, с командами, с тренерами. С кем-то складываются приятельские отношения, и в какой-то момент это может стать помехой в работе.

- Как вы попали в спортивную журналистику?

- В школьные и студенческие годы я был просто болен футболом. Ходил на матчи, вел статистику. У меня стол был завален газетными вырезками, фотографиями! Все раскладывал по темам. Особенно много было «итальянского» (как-никак отец в этой стране работал, а без страстей по футболу там жить сложно). Однажды, увидев мое бумажное богатство, друг отца Олег Максименко предложил попробовать поработать в программе «Спортивный уик-энд».

Так студентом 3-го курса факультета международной журналистики МГИМО я пришел в спортивную редакцию.

- Помимо комментаторской работы вы еще чем-нибудь занимаетесь?

- Я директор компании «ИТА новости», где мы с другом занимаемся производством телепрограмм, фильмов и информационных сюжетов. Знаете, за исключением отдельных наших спортивных звезд, таких как Евгений Плющенко или Ирина Слуцкая, другие величайшие российские атлеты совершенно не раскручены! А ведь какие у них судьбы! Что там абстрактные сериалы!

- Спортивный комментатор обязан заниматься спортом?

- Спортом занимаюсь не потому, что нужно, а потому, что душа требует. В хоккей и футбол играю каждую неделю. Когда занимаешься тем видом спорта, который комментируешь, то и работать потом легче. По собственному опыту знаю: во время игры пропускаешь через себя многие моменты и начинаешь понимать, как может случиться в разных ситуациях и почему происходит именно так, а не иначе.

- Ваша жена Татьяна, случайно, не спортсменка?

- Она экономист. А поскольку я - птица перелетная, постоянно в разъездах, то и большинство домашних забот на ней.

К тому же у нас двое детей. Сыну Юре 11 лет, дочке Рите - 6.

- Как ваши домашние относятся к футболу и хоккею?

- Жена - довольно прохладно. Она если и смотрит футбол, то только Чемпионаты мира и Европы. Наш футбол воспринимает скептически. А вот Юра болеет за «Локомотив». Рад, что весной прошлого года удалось сводить его на Чемпионат мира по хоккею в Москве. Сын взял автограф у Ковальчука, от души покричал и купил все необходимые атрибуты болельщика - флаг, шапку, шарф. Сейчас требует, чтобы я записал его в хоккейную секцию.