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Кличко? Ибрагимов? Иду на вы!

№ 5(91) от 31.01.2008 [«Аргументы Недели », Дмитрий МИХАЙЛОВ ]

Кличко? Ибрагимов? Иду на вы!

Заинтригованная Америка

 СТРЕМИТЕЛЬНАЯ и успешная карьера россиянина на профессиональном ринге вызвала к этому поединку особый интерес. До выступления в Берлине на счету 28-летнего Поветкина было 14 боев (11 нокаутов). За плечами 25-летнего, но уже повидавшего виды американца – 30 боев (16 нокаутов). В спортивном дворце «Темподром» дрались соперники, про каждого из которых говорили, что, вероятно, именно за ним будущее категории. Конечно, по опыту наш боксер значительно уступал темнокожему американцу. Но отнюдь не по котировке. Начав карьеру профессионала менее трех лет назад, олимпийский чемпион 2004 года в прошлом сезоне уверенно победил таких известных бойцов, как Лэрри Доналд и Крис Берд. А это дорогого стоило, в послужном списке Чемберса таких «подвигов» не значилось.

 Очень дорого стоило и то, что прямую трансляцию их боя вел американский спортивный телеканал НВО. Ранее чести быть показанными этим каналом в прямой трансляции из Германии были удостоены поединки с участием братьев Кличко. Да и то лишь дважды. Похоже, Александр Поветкин не на шутку заинтриговал американцев. Они увидели в нем чемпионский потенциал. Или маститые заокеанские телевизионщики хотели разглядеть такой потенциал в своем соотечественнике Чемберсе? Как бы там ни было, НВО даже нанял комментировать поединок легендарного британца Леннокса Льюиса, в прошлом абсолютного чемпиона мира среди тяжеловесов. Как известно, Льюиса приглашают работать только на событиях, имеющих очень важное значение для профессионального бокса.

Накачанный антибиотиками

 БОЙполучился неоднозначным. Кто в нем выигрывал, поначалу было абсолютно непонятно. 102-килограммовый Поветкин, имевший небольшое преимущество в габаритах и мощи, предсказуемо давил. Резкий и пластичный Чемберс непредсказуемо давлению не поддавался. По общему количеству наносимых ударов россиянин превосходил американца на голову. Но львиная доля этих ударов приходилась в перчатки защищавшегося противника. Если уж бил Чемберс, то почти каждый раз находил кулаком голову Александра. От попаданий его правой к пятому раунду у россиянина окончательно заплыл левый глаз…

 Вот как объяснил случившееся потом сам Поветкин:

 – Мы ждали, что Эдди сразу же пойдет вперед. А он вдруг решил остаться на месте и стоял как вкопанный. Этим он постоянно принуждал меня думать об атаке. К сожалению, перестроиться получилось нескоро. Поэтому в первых раундах мой перевес был совсем не таким убедительным, как хотелось бы. И еще… больше никогда не выйду на ринг, не будучи готовым на 100%, как произошло сегодня. Были обстоятельства, из-за которых я не смог подойти к бою в оптимальной форме.

 Дело в том, что Александр дрался с Чемберсом сильно простуженным, буквально напичканным антибиотиками! Хорошо, что к середине поединка ему удалось сконцентрироваться и изменить рисунок схватки. Россиянин стал дейст­вовать куда осмотрительнее. А фирменные поветкинские серии левой – правой – снова левой обрели четкость и акцентированность. Двенадцатый раунд наш тяжеловес провел просто великолепно. Так, как необходимо было его провести, чтобы ни у кого не возникло соблазна охарактеризовать поединок как равный. Победу и статус претендента на звание чемпиона мира ему присудили все три арбитра.

 Вопрос теперь в том, на чей титул сможет претендовать Поветкин. Это зависит от итога объединительного боя 23 февраля в Нью-Йорке между чемпионом IBF Владимиром Кличко и чемпионом Всемирной боксерской организации (WBO) Султаном Ибрагимовым. И совершенно очевидно, что к матчу либо с украинцем, либо с россиянином претенденту придется готовиться еще более основательно и интенсивно, чем к берлинскому бою.

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