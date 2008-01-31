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Ничего страшного?

№ 5(91) от 31.01.2008 [«Аргументы Недели », Константин ПУГАЧЕВ ]

Ничего страшного?

Миллион не нужен?

 ГОД назад в финале Кубка Первого канала встречались нынешние неудачники – ЦСКА и «Спартак». Тот феерический матч, в котором удача оказалась на стороне армейцев, забивших третий гол незадолго до финального свистка (3:2), до сих пор вспоминают как лучший в трехлетней истории турнира. Да и в целом выступление наших клубов позволило тогда утверждать, что российский клубный футбол ушел вперед по сравнению с украинским. Об этом с грустью говорил президент киевского «Динамо» Игорь Суркис. Год спустя его брат Григорий Суркис, президент Федерации футбола Украины, сразу после победы «Динамо» над «Спартаком» (3:0) позвонил президенту страны Виктору Ющенко, чтобы сообщить радост­ную весть.

 Если для украинцев футбольное противостояние с Россией по-прежнему актуально, если для израильской публики встреча «Динамо» и «Спартака» – возвращение в советскую молодость, то для наших клубов Кубок Первого канала – всего лишь тренировочный турнир. Не мотивирует даже возможность выиграть миллион долларов – столько получает победитель.

 «Матч с киевским «Динамо» – такой же, как с бакинским «Интером» или усть-каменогорским «Востоком», – говорил президент «Спартака» Леонид Федун. – На турнир в Израиле пришелся пик физических нагрузок, поэтому невозможно определить, насколько хорошо готова команда. Это удастся понять только к матчу с «Марселем» (13 февраля в 1/16 Кубка УЕФА)».

 Отчасти Федун, который пообещал значительно увеличить бюджет клуба в этом году (миллион, выходит, ерунда!), прав. В Турции, где «Спартак» проводил первый сбор, основное внимание главный тренер Станислав Черчесов уделил физической подготовке. Именно поэтому и выглядели красно-белые столь неуклюжими на фоне мобильных динамовцев. Те раньше начали подготовку ко второму кругу чемпионата Украины. А на «забитых» ногах ни скоростей не покажешь, ни техники. Удивило разве что какое-то безразличное отношение к результату – безликий и вялый «Спартак» особо не стремился отыграться.

 Матч против «Црвены звезды» стал для команды Черчесова проходным, что показало недостаток регламента турнира. В финал, как известно, выходила только первая команда в группе. Но об этом говорили и два года назад, и год. Менять, однако, регламент не решились, как не пошли и на увеличение количества участ­ников. А ведь приехать в Израиль рвался с десяток клубов! Впрочем, гораздо хуже то, что Первый канал показывал матчи в записи, хотя и рекламировал турнир как главное спортивное событие месяца. Что поделаешь, сетка вещания на Первом – словно священная корова. Как следствие – многим смотреть матчи, уже зная результат, вряд ли было интересно.

Армейские опыты

 КАК и «Спартак», ЦСКА первый сбор в Эмиратах посвятил «физике», а Кубок Первого канала решил использовать в качестве полигона для тактических новинок. Речь о переходе в обороне на игру не в три, а в четыре защитника. Если охарактеризовать одним словом то, что показали армейцы в Израиле, точнее всего будет сказать «чудовищно».

 «Мне очень интересно посмотреть в деле новую игровую схему ЦСКА с четырьмя, а не тремя игроками обороны», – говорил главный тренер сборной России Гус Хиддинк. Он посетил на Кубке Первого канала кроме матча ЦСКА – «Шахтер» игру «Спартак» – «Црвена звезда». Однако вряд ли голландский специалист ожидал таких «чудес» в исполнении братьев Березуцких в роли центральных защитников, Дейвидаса Шембераса и Джанера в роли краев. Переход же Сергея Игнашевича из центра обороны на позицию опорного полузащитника середину поля не усилил, а вот защиту явно ослабил.

 «С появлением крайних защитников у нас с Красичем развязываются руки на флангах, и мы куда больше времени проводим у штрафной соперника», – говорил полузащитник Юрий Жирков после первых экспериментов на тренировках и в контрольных матчах со слабыми соперниками. Во встрече с «Шахтером» все получилось с точностью до наоборот.

 «Перед Израилем мы работали над новой схемой всего 10 дней, – признался Алексей Березуцкий. – Автоматизма, конечно, пока нет». Но это мягко сказано, и, когда этот самый автоматизм появится, сказать не берется даже главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев. И появится ли вообще с учетом того, что ЦСКА даже в лучшие времена оборонялся не столько умением, сколько числом. Трем защитникам всегда помогали края и два опорных полузащитника. Сам Газзаев не исключает, что может вернуться к проверенному годами варианту. Впрочем, время на эксперименты у ЦСКА еще есть. В отличие от «Спартака», которому через две недели предстоит матч Кубка УЕФА в Марселе.

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