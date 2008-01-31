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Шара примерила «Большой шлем»

№ 5(91) от 31.01.2008 [«Аргументы Недели », Сергей ВИКТОРОВ ]

Шара примерила «Большой шлем»
Третий чемпионский кубок в карьере Марии

Две мечты Шарапова-папы

 КАК утверждают близкие к клану Шараповых люди, у отца Марии есть две большие мечты, которые не дают ему ни спать, ни есть спокойно. Первая – стать заслуженным тренером России. Чтобы затем прийти в дом того американца, у которого он когда-то работал садовником, показать ему заветную красную корочку с тиснеными золотыми буквами и сказать примерно такие слова: «Ну что, америкашка! Ты меня «лузером» называл, а я вот стал великим тренером. А ты как был безвестным миллионером, так и умрешь им!»

 Правда, осуществить эту мечту раньше августа никак не удаст­ся, да и то при условии, что его дочь выиграет олимпийский турнир в Пекине. А пока Юрий Шарапов с головой ушел в реализацию другой мечты – обеспечить выигрыш дочерью полного «Большого шлема». То есть всех четырех главных теннисных чемпионатов – если не за один год, то хотя бы по совокупности лет. На начало этого сезона в активе Марии было уже два титула – Уимблдон и US Open, и третьим должен был стать чемпионат Австралии.

 Когда в прошлом году Мария совершенно бесславно проиграла в австралийском финале «толстозадой корове» Серене Уильямс, глубоко уязвленный Шарапов дал слово костьми лечь, но через год привести свою дочь к победе в Мельбурне. В этом начинании он нашел полную поддержку со стороны тщеславных менеджеров теннисистки из знаменитого агентства IMG. Те даже подсчитали, что при всей его эфемерности титул обладательницы «Большого шлема» может увеличить доходы теннисистки от рекламы минимум на 10 млн. долл. ежегодно.

 Ради этой не столько благой, сколько очень денежной цели Мария Шарапова была фактически лишена обычного отпуска. Две недели, которые она провела в Майами по возвращении с чемпионата мира в Мадриде, трудно было назвать отдыхом. Потому что в это время ей приш­лось пройти полное медицин­ское обследование, несколько раз посетить стоматолога и продлить водительские права.

 Покончив с оргвопросами, в начале декабря, когда все ее соперницы безмятежно отдыхали, Маша приступила к тренировкам. С таким прицелом, чтобы подойти к пику формы в третьей декаде января – к решающим поединкам австралийского чемпио­ната.

 Нельзя сказать, что все эти шесть недель Шара только и делала, что бегала по пляжу и поднимала штангу. У нее находилось время и для участия в коммерческих турнирах в Юго-Восточной Азии. В Сингапуре, к примеру, менеджеры Шараповой, о корыстолюбии которых уже слагают легенды, додумались до очередной «фишки». Они организовали распродажу в Интернете вещей, которые использовала теннисистка во время пребывания в тамошнем отеле «Фулертон», – грязных полотенец, ношеных халатов, шапочек для душа и т.п. Хотите верьте, хотите нет, за весь этот «мусор» им удалось выручить около 700 тыс. долл. – намного больше, чем получила Шарапова за победу в Австралии!

 Благодаря многонедельной тщательной подготовке Мария прибыла в Мельбурн в прекрасной форме. К тому же отлично мотивированной. Чего не скажешь о ее главной сопернице – Жюстин Энен. Ровно год назад бельгийке пришлось отказаться от участия в чемпионате. Она пережила сильный нервный срыв, застукав мужа в постели с лучшей подругой. По удивительному совпадению, на день, когда жребий свел Жюстин с Машей, пришлась первая годовщина решения льежского суда о разводе Энен. Каким бы негодяем и альфонсом ни был ее бывший супруг, но Жюстин безумно его любила. Понятное дело, что в эту грустную годовщину мысли Энен были далеко-далеко от теннисного корта. Она так и не смогла настроиться на борьбу.

Рандеву главных секс-символов

 КТО бы мог подумать, что настанет день, когда в финале одного из чемпионатов «Большого шлема» встретятся два главных секс-символа современного тенниса. Лед и пламя: длинноногая блондинка и знойная брюнетка. «Мисс Сексуальный cтон» со 122-сантиметровыми ногами против «Мисс Ослепительная улыбка» с бюстом в 94 см.

 Иными словами – русская американка Мария Шарапова против сербской швейцарки Аны Иванович. Впервые в своей карьере «нашей» Маше пришлось выступать против стадиона, который на 95% был агрессивно настроен против нее. Все билеты на женский финал каким-то удивительным образом были выкуплены сербской общиной Мельбурна. Многочисленные болельщики фанатично поддерживали свою соотечественницу.

 Однако надеждам так называемых братьев-сербов не суждено было сбыться. За прошедшие три шлемовых финала Шарапова обрела богатый опыт. А вот для не столь искушенной Иванович поддержка трибун, ежеминутно скандирующих: «Ана! Ана!», стала непривычным сюрпризом. Перед лицом такого количества своих фанатов и поклонников юная сербка просто не сумела оказать достойного сопротивления.

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