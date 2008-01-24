Дождемся золота в Эстерлунде?

ИТОГИ этого биатлонного уик-энда позволяют в некоторой степени просчитать расклад сил на главном соревновании сезона – предстоящем чемпионате мира. Для нас он выглядит обнадеживающим. Даже несмотря на то, что побед в Антерсельве россияне не одержали. Но, с другой стороны, в каждой дисциплине они отчаянно боролись за первое место. Например, в женской и мужской гонках преследования Светлана Слепцова и Николай Круглов финишировали вторыми. Однако взяли верх в двух принципиальнейших дуэлях, оставив позади трехкратных олимпий­ских чемпионов из Германии – Кати Вильхельм и Михаэля Грайса.

21-летняя биатлонистка из Ханты-Мансийска Светлана Слепцова в конце прошлого года только-только закрепилась в основном составе сборной. Вторые места, занятые недавней дебютанткой Кубка мира в первой половине января на этапах в Оберхофе и Рупольдинге, кто-то, возможно, расценил как случайность. Но тяжелейшие гонки в высокогорной Антерсельве показали, насколько наша спортсменка будет опасна на чемпионате мира для его записных фавориток.

Сначала Слепцова взяла бронзу в спринте. Могла бы завоевать в этой дисциплине как минимум серебряную медаль, но… На последних километрах, когда Света уже обошла было знаменитую немку Андреа Хенкель, одна из соперниц случайно выбила у нее из руки лыжную палку. Что до гонки преследования, в которой у нашей биатлонистки прежде особенных успехов не было, то для победы в Антерсельве ей не хватило и вовсе чуть-чуть. Не хватило чуточки выдержки.

Слепцова лидировала вплоть до четвертого огневого рубежа. Чтобы гарантировать себе золото, ей нужно было чисто отстрелять. Побороться за него у россиянки оставалась возможность даже в случае одного промаха. Увы, Светлана не закрыла две мишени и оказалась за спиной своей обидчицы в спринтерской гонке Андреа Хенкель.

– Какую дисциплину – спринт или преследование – вы поставили бы по азарту выше? – спросили после финиша Светлану журналисты.

– Однозначно – гонку преследования! Очной борьбы с соперницами никакой спринт не заменит. Не хочу принижать роль гонок с раздельным стартом, но когда ты обыгрываешь кого-то на трассе или после огневого рубежа… Эти эмоции не сравнимы ни с чем.

Итальянский этап Кубка мира подтвердил, что скромные выступления Николая Круглова в начале сезона не были следствием случившейся вдруг потери боевой формы. Наоборот, он набрал ее тогда, когда это стало крайне необходимым. Две серебряные медали в двух гонках подряд – прекрасный результат. В спринте Круглов уступил трехкратному олимпийскому чемпиону немцу Михаэлю Грайсу. Зато выиграл у «самого» Великого и ужасного норвежца Оле-Эйнара Бьорндалена.

В гонке преследования Николай опередил обоих монстров мирового биатлона. Досадно, что у россиянина подкачала стрельба на первой «стойке». Два штрафных круга, которые заработал Круглов, дали шанс проскочить на самую высокую ступеньку призового подиума шведу Бьорну Ферри.