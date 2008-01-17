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На чьи деньги живет наш футбол?

№ 3(89) от 17.01.2008 [«Аргументы Недели », Константин ПУГАЧЕВ ]

На чьи деньги живет наш футбол?
За три года существования НАФ с ней не связано ни одного скандала!

Все для Хиддинка, все для победы

 СРАЗУ оговоримся: конечно, россий­ский футбол в наши дни живет и процветает. Если не по результатам, то хотя бы по деньгам, и не только благодаря «Национальной академии футбола». У Российского футбольного союза полтора десятка спонсоров и партнеров. Они поддерживают и чемпионат страны, и нацио­нальную сборную. Однако в некоторых вопросах роль НАФ трудно переоценить. Основной из них – создание условий для нормальной работы Гуса Хиддинка на посту главного тренера сборной России.

 Собственно, идея пригласить его в нашу страну принадлежит Абрамовичу, на средства которого живет фонд. Один из богатейших людей России футболом начал интересоваться лет пять назад. Как говорят друзья Абрамовича, самую популярную в мире игру он полюбил, побывав в апреле 2003 г. на стадионе «Олд Трэффорд». Там проходил четвертьфинальный матч Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» – «Реал». Кто ж не помнит то феерическое зрелище (4:3, хет-трик Роналдо!)? Он даже подумывал о покупке «МЮ», но реализовать затею было невозможно. «Челси» с его астрономическими долгами оказался более приемлемым вариантом. Известно и то, что вместо «Челси» Абрамович мог купить ЦСКА.

 Со временем, благодаря грамотной рекламе, открытости да и реальным делам тоже, «Национальная академия футбола» приобрела известность. Она стала неотъемлемой частью российского футбола. Благожелательное отношение общества к этой организации, руководители которой не стесняются высказывать мнения по самым «горячим» футбольным проб­лемам, объясняется еще и вот чем. За три года существования НАФ с ней не связано ни одного скандала! Хотя известно, что в России освоение денег, как правило, – синоним злоупотреблений или криминала.

 Но вернемся к Хиддинку. По словам главы НАФ, вице-президента Российского футбольного союза и депутата Государственной Думы Сергея Капкова, пригласить известного голландского тренера было делом непростым. Сначала Абрамович хотел, чтобы работу со сборной, даже несмотря на неудачу в отборочном турнире ЧМ-2006, продолжил Юрий Семин. Однако у того было серьезное предложение от московского «Динамо». Другим вероятным кандидатом видели Валерия Газзаева. Он не раз говорил, что сборной нужен российский наставник. Но Газзаева не отпустили бы из клуба. А совмещение постов – в клубе и сборной – категорически исключалось.
Параллельно с Семиным и Газзаевым рассматривался еще с десяток кандидатур. Кого-то предложил УЕФА, кто-то изначально привлек внимание Абрамовича и президента РФС Виталия Мутко.

 «Сначала круг кандидатов был сужен до двух – Дика Адвоката (ныне тренер питерского «Зенита». – Прим. К.П.) и Хиддинка, – рассказывал Капков. – С первым в Западной Европе общался Мутко, и они друг другу очень понравились. А с Хиддинком встречу в Лондоне организовал наш фонд». Впрочем, любовь Хиддинка к России обошлась фонду недешево – его зар­плата, по официальным данным, составляет 2 млн. евро в год. Не сравнить ни с 200 тыс. долл., которые получал Георгий Ярцев, ни тем более с 500 долл. Бориса Игнатьева (именно такой была официальная ставка тренера национальной сборной в РФС конца 1990-х).

 Возможно, РФС зарплату в 2 млн. потянул бы и самостоятельно. Но тогда не хватило бы денег на многое другое. Для НАФ же, которая финансируется из личных средств Абрамовича, 2 млн. – по большому счету копейки. Только на проведение в Израиле турнира за Кубок Первого канала российский олигарх вот уже третий год выкладывает, по разным оценкам, от 8 до 12 млн. долларов.

 В 2006-м, по словам Капкова, бюджет фонда составлял примерно 35 млн. долларов. А в этом году – с учетом выхода сборной России в финал чемпионата Европы – наверняка будет больше. Не стоит забывать еще и вот о чем. В конце 2007-го Хиддинку и его тренерскому штабу выплатили зарплату за весь год, а не за шесть месяцев, как в 2006‑м. В абсолютных цифрах это около 5 млн. долларов. Добавим сюда расходы на гостиницу для Хиддинка и его подруги Элизабет. На квартиру помощника Гуса Игоря Корнеева. Плюс компенсация ПСВ, клубу, который отпустил Хиддинка в Россию (да‑да, таковы условия контракта!). Есть и другие «мелочи». Вроде премиальных футболистам (за победу, например, над Англией – по 50 тыс. «зеленых»). Вот и выходим на полтора десятка миллионов долларов. Кто же сегодня вспомнит, что десять лет назад официальный бюджет национальной команды не дотягивал и до миллиона долларов?!

 Вложения НАФ в Хиддинка принесли результат – сборная вышла на Евро. И было бы странно, если бы контракт с голландцем не продлили. До 2010 г. «волшебник» из Страны тюльпанов останется с нами – и платить за это по-прежнему будет НАФ.

Детям – стадионы, тренерам – дипломы!

 КОГДА оправдаются вложения в инфраструктуру российского футбола, не знает, наверное, никто. Президент РФС Мутко считает: ждать придется 7–8 лет. «При тех темпах, что мы взяли сейчас, результаты будут видны лет через пять», – таков прогноз представителя НАФ Александра Чеботкова. О чем речь? Прежде всего – о полях. Они от Дальнего Востока до юга России строятся на деньги «Национальной академии футбола». За три года существования программы «Подарим детям стадион!» введено уже почти 70 арен. По сравнению, скажем, с Францией, где за год строится 70–80 полей, вроде бы не впечатляет. Но с чего-то же надо было начинать! Не везде НАФ полностью финансирует проекты. Как правило, местные власти тоже помогают. Но вряд ли размах строительства был бы столь внушительным, если бы фонд не вкладывал миллио­ны. Для тех, кто не знает: искусственное поле с газоном последнего поколения стоит в среднем от 400 тыс. долларов.

 Но поля – полдела. Тех, кто на них играет, должен кто-то тренировать. Не секрет, что в провинции футбол держался (да и по-прежнему дер­жится) на энтузиазме людей, получающих смешные деньги. Но даже не в этом главная беда: многие из них до сих пор работают по дедовским методикам!

 «Выбор футболистов для сборной крайне ограничен», – говорил Хиддинк после 3–4 месяцев работы в России. И он прав. Откуда ему взяться, если большинство футбольных учителей, даже опытных, не знают, как готовить игроков с учетом современных требований. И опять все упирается в день­ги НАФ: речь о тренерских стипендиях. «Мы продолжим программу по выплате грантов лучшим тренерам России», – говорит Капков.

 Впрочем, НАФ способствует и повышению квалификации тех, кто считается корифеями российского тренерского цеха. Казалось бы, что нового могут узнать от иностранных коллег Олег Романцев и Георгий Ярцев, выводившие сборную России в финалы престижных турниров? Или бывший главный тренер «Спартака» Владимир Федотов, который сам бы мог читать лекции? Или Станислав Черчесов, ныне успешно работающий с красно-белыми? Тем не менее и для них НАФ нашел вариант стажировки на родине Хиддинка.

 О детских тренерах – разговор особый. Уже сотни из них побывали на учебе в Голландии, Испании или Англии. Многие используют в работе оборудование, полученное в подарок от НАФ, – компьютеры, телевизоры, видеокамеры…

Воспоминания об СССР

 КУБОК Первого канала, который в конце января уже в третий раз пройдет на стадионах Израиля, – проект, вызывающий неоднозначную реакцию в России. С одной стороны, он удобен ЦСКА и «Спартаку». Готовясь к сезону, эти клубы выступают в нем наряду с киевским «Динамо», донецким «Шахтером» и двумя командами из Израиля и Сербии. В Тель-Авиве или Кейсарии, где проводят январские сборы наши футболисты, для них созданы почти идеальные условия. Кроме того, Кубок Первого канала имеет самый большой среди коммерческих турниров призовой фонд – 2 млн. долларов.

 С другой стороны, Кубок чемпионов Содружества, который проходит в России примерно в те же сроки, пока никто не отменял. Его, кстати, также спонсирует «Национальная академия футбола» (она выделяет средства еще и на юноше­ские турниры памяти Гранаткина и «Одиннадцать надежд»). Стоит заметить: зрительский интерес к российско-украин­ско-израильским матчам в стране, где «на четверть бывший наш народ», несравнимо выше, чем к играм команд из бывших республик СССР. Так что пока ностальгию по совет­скому чемпионату, который когда-то считался одним из сильнейших в Европе, проще испытать на земле обетованной, а не в России. И НАФ готова за это платить.

 Один из самых амбициозных и дорогих проектов фонда связан со строительством стадиона и базы для сборной России. Пока ей приходилось играть то на «Локомотиве» (вмещающем лишь 30 тыс. зрителей), то на «Динамо» (требующем реконструкции), то на «Петровском» в Санкт-Петербурге, то в «Лужниках» на синтетическом газоне. Новая 55-тысячная арена будет по­строена в Москве к 2011 году. Если, конечно, не возникнут трудности, которые не позволили начать работы еще два года назад. Ориентировочная стоимость проекта – 100–150 млн. евро. Нетрудно догадаться, что расходы будет нести «Национальная академия футбола», чей бюджет в ближайшие годы заметно вырастет. «Если бы нам дали возможность рекон­ст­руировать в Москве какую-нибудь арену, мы бы двигались в этом направлении, – говорит Капков. – Но такой возможности нет».

 Что произойдет, если Абрамович вдруг откажется вкладывать средства в российский футбол? Капков такой вариант отметает: «Программу на ближайшие 5–7 лет мы выполним в любом случае. А дальше механизм уже будет запущен. Не думаю, что к футболу можно остыть».

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