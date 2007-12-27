Ходынка ходила ходуном

СОЗДАВАЛОСЬ впечатление, что мы вернулись во времена легендарной «красной машины», крушившей без разбора всех и вся. Страна две с половиной недели жила хоккеем. 14-тысячный Ледовый дворец на Ходынском поле забивался под завязку даже на играх нашей сборной с откровенными аутсайдерами. Что уж говорить про ключевые матчи? Рассказывают, что цена билета на полуфинальный матч Россия – Финляндия у спекулянтов доходила до 50 тыс. рублей! Причем ни одного пустующего кресла на этой игре не оказалось.

Впрочем, безумный ажиотаж вокруг выступления российской сборной начался раньше. 9 мая болельщики брали Ходынку штурмом, во время четвертьфинала с чехами трибуны буквально ходили ходуном. В этот святой для нашей страны день российские хоккеисты были достойны своих дедов и прадедов. Они подарили миллионам болельщиков на праздник великолепную победу над принципиальным соперником – 4:0. Главный тренер сборной Вячеслав Быков тогда пообещал: «Георгиевскую ленточку не сниму с лацкана пиджака до финала!» Увы, золото московской пробы уехало на родину хоккея – в Канаду. А нам пришлось довольствоваться бронзовыми наградами, но…

Когда Быков получил свою медаль, он улыбнулся первый раз за весь турнир. Не проливали горьких слез по поводу его исхода и болельщики. Все прекрасно понимали: эта команда, одержавшая восемь впечатляющих побед, никак не заслуживала четвертого места. Несмотря на допущенные ошибки, не заслуживал его и тренер.

В Москве у него был первый опыт работы на верхнем пределе ответственности. И как бы то ни было, для домашнего Чемпионата мира он создал сплоченный и яркий коллектив.

Потом многие говорили о том, что, мол, России не повезло с финнами. Но когда впервые за много лет федерация создала идеальные условия для работы тренерского штаба – разве это было не везение? И лучший на турнире состав российской команды – тоже не везение? А на редкость благожелательное отношение прессы и болельщиков, сумасшедшая поддержка трибун – когда такое было?