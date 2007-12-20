Парни не промах

Гонка не для слабонервных



ПОБЕДЫ именно в эстафете от россиян ждали еще на предыдущем кубковом этапе. Многим тогда казалось, что у Ивана Черезова, Максима Чудова, Дмитрия Ярошенко и Николая Круглова на пути к первому месту не должно было возникнуть серьезных проблем. Настолько мощно они вместе смотрелись со стороны. Однако на деле реально сильнее оказались норвежцы. В Поклюке же радужные иллюзии никому не приходили в голову: ситуация у наших биатлонистов сложилась хуже некуда. К эстафете не допустили традиционного забойщика Ивана Черезова. Он был отстранен от стартов на пять дней из-за повышенного уровня гемоглобина.

С этим, к сожалению, россиянам нередко приходится сталкиваться в горных условиях. Почему-то каждый такой случай в команде происходит совершенно внезапно, несмотря на все внутренние проверки…

Кандидат на место Черезова Алексей Чурин неожиданно слег с высокой температурой. В результате на старт эстафетной гонки россияне вышли в экспериментальном составе. Для выступавшего на начальном этапе Андрея Маковеева эта эстафета вообще была первой в жизни. Причем изначально противостоял ему не кто-нибудь, а олимпийский чемпион данного «профиля» Михаэль Реш из Германии. Оба гонщика сразу рванули во главе лидирующей группы. Но у подножия первой же встречной горки Андрей угодил в завал. Буквально чудом его винтовка не пострадала, прицел не сбился! Для нашего парня было чрезвычайно важно хорошо отработать первую стрельбу.

Он и отработал – без промаха поразил все пять черных кружков. Практически догнал ушедшего было в отрыв Реша. Стрельбу стоя Маковеев провел столь же хладнокровно и безошибочно. Зато именитый немец задергался на огневом рубеже и на финише пропустил-таки нашего дебютанта вперед. А там уж Чудов, Ярошенко и Круглов завоеванное преимущество только неуклонно наращивали. В стрельбе россияне и вовсе показали выдающуюся стабильность. Для того чтобы закрыть 40 мишеней, им потребовалось всего 3 запасных патрона. В итоге подарили болельщикам последний волнительный кадр уходящего года: Круглов, ликуя, накатывает на финиш с национальным флагом в руках, оставляя позади немцев на целых три минуты! Точно так же, как он завершал нашу эстафету в феврале на Чемпионате мира.



Юрьевой день



СНАЙПЕРСКАЯ стрельба позволила и Екатерине Юрьевой выиграть в Паклюке индивидуальную гонку на 15 км. Это первая за карьеру большая победа молодой биатлонистки из Перми. Причем Катя одержала верх над трехкратной чемпионкой мира-2007 немкой Магдаленой Нойнер. Той самой, что обычно несется по трассе, как ураган, и поражает мишени со скоростью и точностью штамповального станка.

Так поначалу события развивались и в этой гонке. Нойнер на каждом круге убегала от ближайших соперниц на 20–30 секунд и не допускала промахов на огневых рубежах.

Что произошло с Магдаленой на последнем из них, не смог бы объяснить никто. У нас в народе про такое говорят: мол, и на старуху бывает проруха. Искушеннейший стрелок, Нойнер мажет раз, другой, третий, четвертый! Юрьева прибежала на последнюю стрельбу, ничего об этом не зная. Она думала, что в гонке идет второй и проигрывает ушлой немке минуты полторы…

– Невероятно везло мне нынче на огневых рубежах, – смеялась Катя после финиша. – Приезжаю, и ветер, словно по заказу, затихает. Казалось, что очередной его порыв следует сразу за моим последним выстрелом. Закрывала все мишени на удивление быстро и четко. Легко! Наверное, это действительно был мой день.