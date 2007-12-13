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Анна Чакветадзе – леди-загадка

№ 50(84) от 12.12.2007 [«Аргументы Недели », Сергей ВИКТОРОВ ]

Анна Чакветадзе – <nobr>леди-загадка</nobr>

 ТАК, большая любительница всего французского Елена Дементьева в уходящем году во время своего очередного визита в Париж снова не нашла нескольких часов для экскурсии в Лувр. Зато выкроила в своем графике несколько дней, чтобы позировать для своей восковой копии, которая теперь украшает… цент­ральный офис продаж одной мобильной компании.

 Ее более удачливая подруга Светлана Кузнецова этой весной вложила все деньги, заработанные за профессиональную карьеру, в покупку огромного дома в пригороде Барселоны. Причем только потому, что особняк находится рядом с виллой ее кумира – Рональдиньо.

 А как вам пример Анастасии Мыскиной, вынужденной переквалифицироваться в «говорящую голову» на футбольном ток-шоу? Там вся ее роль сводится к тому, чтобы по сигналу ведущего посмотреть в «телесуфлер» и прочитать заранее написанный редакторами «дельный» вопрос. Но даже на этом фоне особо выделяется главная надежда российского тенниса Анна Чакветадзе, которую зарубежные журналисты после ее выступления на Чемпио­нате мира в Мадриде окрестили «Леди-Загадка»…

Гениальная мотовка

 ЗАГАДОК и странных поступков числится за Анечкой и ее семейкой столько, что впору выпускать книгу из серии «Вся правда и вымыслы о …». Начнем с такой актуальной темы, как деньги. Когда Анна еще делала первые шаги на профессиональном корте, вокруг только и было разговоров, что о ее баснословно богатом папе. Его состояние оценивалось в диапазоне от 200 до 400 млн. долларов.

 Господин Чакветадзе, как утверждают наши источники, дей­ствительно сколотил немалые деньги на торговле автомобилями и поставках нефти на Украину. Но весь этот бизнес накрылся медным тазом после прихода к власти изголодавшихся «оранжевых». В результате единственным источником дохода для семьи на сегодняшний день оказались гонорары его дочери (за последние два года Анна заработала более 4 млн. долларов).

 Может, для жителя россий­ской глубинки это огромные день­жищи, но для профессионального спорта – сущие гроши. Потому-то бедному Джемалу и приходится экономить прежде всего на себе. Во время очередного посещения отеля «Вестин Палас» в Мадриде автор этих строк стал свидетелем сцены, словно списанной из культового сериала «Место встречи изменить нель­зя». Придя в бар, Джемал Чак­ветадзе заказал чашку кофе и стал медленно-медленно цедить ее. При этом он отмахивался от официантов, которые каждую минуту предлагали клиенту то сэндвич, то коньяк. В итоге он удостоился от бармена возгласа: «Русский – и такой скупой!»

 А как Чакветадзе не быть скупым, если его доченька за последние полтора года превратилась в одну из главных шопингисток Женского Тура. По общему количеству денег, потраченных на покупки в 2007 г., Анна оказалась на третьем месте среди теннисисток после Серены Уильямс и Шараповой. В свое время Джемал, явно сгоряча, пообещал оплачивать все расходы дочери из собственных средств, чтобы все ее гонорары оставались нетронутыми.

 Судя по количеству пакетов, с которыми Анна возвращалась после каждой вылазки по магазинам на площади Соль, Чакветадзе-отец в очень скором времени может стать полным банкротом! Правда, назвать Анну законченной мотовкой как-то язык не поворачивается. Тратя тысячи долларов на сумочки от «Шанель», теннисистка экономит для папы немалые деньги, отказываясь от услуг тренера. Она – единственная теннисистка в Туре, у которой нет персонального наставника. Ведь как остроумно заметила однажды Аня: «А зачем мне тренер? Я и так умная!»

 Кстати, пристрастие к шопингу едва не вышло Чакветадзе боком во время общения с прессой в Мадриде. Накануне, заполняя анкету теннисистки, Аня, явно не подумав, написала в графе «Увлечения»: «Занимаюсь дизайном одежды». Журналисты, большинство из которых впервые видели россиянку, обрушили на Анечку шквал вопросов: «Какую школу дизайна вы закончили?», «Есть ли у вас собственная линия одежды?». Припертой к стенке Анне не оставалось ничего другого, как признаться, что весь ее «дизайн» ограничивается поисками актуальных шмоток.

Конец «холодной войны»

 КСТАТИ, во время той пресс-конференции Анна, хотя никто не тянул ее за язык, поведала о том, что сама построила себе фитнес-центр дома и теперь там занимается. Спустя несколько дней ваш корреспондент в част­ной беседе с теннисисткой решил внести ясность в эту историю: «Выходит, что вы сами клали кирпичи и возводили кровлю?» Аня посмотрела на меня, как на сумасшедшего, а потом захохотала: «Что вы, для этого есть строители, которых нанял мой папа!» Тем не менее фраза была произнесена, и в мировой печати пошла гулять легенда об Ане-строительнице. Точно так же, как и милая байка о ее прическе.

 Когда на пресс-конференции Анна впервые появилась на людях с распущенными, длиной почти до самых щиколоток, волосами, журналисты из Sun тотчас взялись за расчеты. И определили, что сплетенная из такого водопада волос коса должна весить не менее трех килограммов. А удары, наносимые ею по девичьему телу во время матча, эквивалентны двадцати плеткам. Из чего был сделан вывод о том, что российская теннисистка – настоящая мазохистка.

 Благодаря своей внешности – больше 16 лет ей никто не дает – теннисистка сумела избежать во время мадридского чемпионата общения с похотливыми спонсорами. Впрочем, даже если бы они очень хотели, то вряд ли бы смогли дозвониться до теннисистки. Дело в том, что Чакветадзе меняет сим-карту с периодичностью раз в три дня, поскольку никак не может избавиться от назойливого внимания со стороны поклонников.

 Вероятно поэтому Анна Новый год собирается встретить в Гонконге. Правда, к ее странностям этот выбор не имеет никакого отношения. 30 декабря в этом китайском городе состоится показательный матч между Чакветадзе и Шараповой, которым закончится «холодная война» между теннисистками. А их отцы помирились еще раньше – в Мадриде, выпив по рюмочке водки. На бутылку, видимо, у них денег не хватило!

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