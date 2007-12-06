Ижевский стрелок

САМОЙ впечатляющей получилась мужская гонка преследования – в первой десятке оказались сразу пятеро россиян. При этом Иван Черезов и Дмитрий Ярошенко дали настоящий бой пятикратному олимпийскому чемпиону норвежцу Оле Эйнару Бьорндалену. Самому королю биатлона! И король потерпел поражение…

После второй стрельбы на дистанции, когда норвежец ошибся, лидерство в гонке захватил Ярошенко. Дмитрий удерживал его вплоть до решающего четвертого огневого рубежа, пока сам не заработал три штрафных круга. У Бьорндалена их оказалось два. Догнавший к тому моменту норвежца и бежавший с ним к огневому рубежу нога в ногу Черезов все пять своих черных кружков поразил с хладнокровием снайпера. В результате последние 2,5 км до финиша Иван прошел в гордом одиночестве.

Кроме 27-летнего Черезова никому из биатлонистов не удалось преодолеть четыре рубежа без промахов. Несколько последних лет Иван слывет едва ли не лучшим стрелком российской сборной. Даже когда еще стрелял из «родного» ижевского ствола – оружия крайне нестабильного, Черезов ухитрялся сделать 87% попаданий за сезон. Освоив немецкий «Аншутц», он в прошлом году установил внутрикомандный рекорд меткости – 93% попаданий.

Полгода назад, в марте, на заключительном этапе Кубка мира в Ханты-Мансийске Иван уже обыгрывал великого Бьорндалена. В масс-старте именно его коронка – отменная стрельба – позволила Черезову обойти норвежца, допустившего три промаха на последнем рубеже. Тогда-то стреляющий лыжник из Ижевска, по его словам, убедился, что и у короля биатлона есть свои слабости.

– На протяжении всей гонки преследования я чувствовал себя великолепно, – заявил новоиспеченный лидер общего зачета Кубка мира после финиша в Контиолахти. – Да и лыжи катили фантастически быстро. Нагнав Бьорндалена, пару кругов я бежал рядом с норвежцем. И специально нервировал его, то ускоряясь, то приближаясь вплотную, то обгоняя на спусках. Догадываюсь, что ощущение у соперника было не из приятных, когда Оле Эйнар видел, как мои лыжи буквально летят! Уверен, это сыграло определенную роль в развязке. Неслучайно же на последней стрельбе Бьорндален дважды ошибся. Он задергался…

Первый кубковый старт у российских биатлонистов вышел не как первый блин – не комом. Это радует наших любителей самого популярного из зимних видов спорта. Но делать сейчас чересчур оптимистичные выводы пока рановато. Разумнее дождаться середины сезона и посмотреть, как будут развиваться события. Прежде биатлонная сборная России постепенно вкатывалась в Кубок мира, стараясь прибавлять от старта к старту. Тогда как тому же Бьорндалену удавалось на высоком уровне пройти весь год. Может быть, на сей раз такое получится и у нас?