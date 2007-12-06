Всемирная «слава» российских фанатов
№ 49(83) от 05.12.2007 [ «Аргументы Недели » ]
ВЕДУЩИЙ программы «Всемирный клуб футбольных хулиганов» – известный британский актер Дэнни Дайер – посетил Москву и Санкт-Петербуг, чтобы показать российских фанатов всему миру. Ему удалось то, о чем остается только мечтать журналистам, психологам и сотрудникам правоохранительных органов, – откровенный диалог с реальными лидерами футбольных группировок России, чьи выходки не дают покоя милиции с 70-х годов прошлого века.
Впервые в жизни соотечественник футбольного хулиганизма узнал о существовании женских фанатских «фирм». Он даже познакомился с девушкой, предпочитающей шопингу кулачные бои. Со смешанными чувствами Дэнни услышал и о том, что его актерский талант был признан среди футбольных хулиганов. В 2004 г. фэны «Спартака» и «ЦСКА» вместе отправились на просмотр триллера «Фанаты» с его участием, а по окончании сеанса «отпраздновали» понравившуюся премьеру дракой… Фильм покажут 6 января.
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