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Голландец должен жить в России

№ 48(82) от 28.11.2007 [«Аргументы Недели », Константин ПУГАЧЕВ  ]

Голландец должен жить в России

Что диктует здравый смысл

 – 2 ДЕКАБРЯ пройдет жеребьевка финальной части Евро-2008. Как думаете, везение не изменит Гусу Хиддинку?

 – Надо рассчитывать не на везение, а на свои силы. Конечно, жребий может быть к нашей команде благосклонен. Но разве Россия – фаворит даже в сравнении со стоящими ниже ее по рейтингу Австрией и Швейцарией? Они ведь играют дома. А что говорить о Голландии или Италии, чемпионе мира?!

 – Что должен, на ваш взгляд, делать Хиддинк?

 – Во-первых, прожить полгода, что остались до Евро, в России. Вернее, в российском футболе. Он должен быть в курсе всего, что происходит в клубах, где ведется основная подготовка футболистов. Знать в любой момент, в каком функциональном состоянии находятся кандидаты в сборную. Бывать на всех матчах с их участием.

 Во-вторых, следить за тем, чтобы не возник «эффект несовместимости функций». Поясню. Например, в «Динамо» Игорь Семшов играет чаще всего на позиции под нападающими, в сборной Хиддинк использует его в качестве опорного полузащитника. При этом Семшов, футболист действительно универсальный, не обладает всеми необходимыми для опорника качествами. Разве можно его сравнить с Анатолием Тимощуком из «Зенита», которого в России можно считать эталоном в своем игровом амплуа?

 В-третьих, Хиддинк должен понять, что игра в три защитника – тупик, если эти защитники – Сергей Игнашевич и братья Березуцкие. Бежали бы они 100 м за 11 с – тогда ради бога. В Италии смеялись, когда в Лиге чемпионов «Интер» делал с ЦСКА все, что хотел. Схемы схемами, но они не догма. Надо попробовать вариант с четырьмя защитниками, иначе на Евро будет самоубийство.

 В-четвертых, обязательно расширить список кандидатов в сборную до 30, может быть, 40 человек.

Стратегия и тактика

 – ХИДДИНКУ также предстоит найти замену Андрею Аршавину, который наверняка будет дисквалифицирован на 3 матча или даже больше за красную карточку, полученную в матче против Андорры.

 – Это проблема. Со стратегической точки зрения, Аршавин – ключевой элемент команды Хиддинка. На него голландец делает ставку. Однако для решения сиюминутных задач подойдет опытный игрок. Такой, которому не надо будет адаптироваться в сборной. Например, Егор Титов в хорошем функциональном состоянии вполне может заменить Аршавина. Или Андрей Каряка. Известно, что Хиддинк делает ставку на более молодых футболистов, но есть же здравый смысл.

 – Как можно проверить 40 кандидатов, если количество контрольных матчей ограничено?

 – В советское время проводили матчи между первым и вторым составом, да и в России в конце 90-х было что-то подобное. Помню, как Эдуард Малафеев, главный тренер сборной СССР, организовал такой матч в Лужниках. Я выступал за вторую сборную, которая победила со счетом 3:2. Что мешает Хиддинку повторить этот опыт? Да и зрителям было бы интересно увидеть сразу всех лучших. Мне кажется, инициатива в этом деле должна исходить от РФС.

 – В прошлое воскресенье прошла жеребь­евка отборочного этапа чемпионата мира 2010 года. Нам в соперники достались Германия, Финляндия, Уэльс, Лихтенштейн и Азербайджан. Повезло?

 – Не сказал бы. С Германией все, думаю, понятно. У финнов несколько человек выступают в английской премьер-лиге. Уэльс, который мы четыре года назад с огромным трудом обыграли в стыковых матчах, тоже не подарок. В Азербайджане работает Властимил Петржела, отлично знающий наш футбол. В лучшем случае, сборная России зацепится за второе место, а дальше – стыковые матчи, в которых слабых соперников не будет. Какие у нас шансы на ЧМ, покажет чемпионат Европы.

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