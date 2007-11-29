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Английский ступор

№ 48(82) от 28.11.2007 [«Аргументы Недели », Егор БОЛДИНСКИЙ ]

Английский ступор
Фото REUTERS

Без права на оправдание

– РОССИЯ с Англией на пути к Чемпионату Европы спотыкались, ошибались чуть ли не на каждом шагу. А Израиль и Хорватия энергично подталкивали в спину каждый своего протеже. Забавная картина, не правда ли?

– Это для кого как. Было бы настроение для юмора, посмеялся бы вместе с вами. Но, как понимаете, оно у нас с вами сейчас диаметрально противоположное. Мы действительно в таком дурацком положении оказались, в каком, может быть, еще никогда за всю свою историю не оказывались. Я прекрасно понимаю, как над нами издеваются сейчас израильтяне. Они сделали все возможное, чтобы нам помочь. А мы… И слов-то не подберешь.

– Заслужила Россия выход на Евро, как считаете?

– За меня все говорит турнирная таблица. Ваша команда в ней на втором месте. Значит, заслужила.

– ЧМ-94 был последним турниром, обошедшимся без участия Англии. Но ваша пресса по этому поводу вспомнила более давний пример, 1973 года. Тогда преградой на пути «Трех Львов» к Чемпионату мира встала другая восточноевропейская дружина – польская. Поляки под руководством Казимежа Гурского набрали сумасшедшую форму и выстояли ничью на «Уэмбли» (1:1). Она-то и вывела их на первое место в группе (второе тогда никуда не выводило).

– Эта аналогия не совсем точна, потому что в 1973-м и мы сыграли сильно. А Польшу спас огромным числом сэйвов вратарь Ян Томашевски. Он показал выдающуюся игру. Теперь же ничего подобного не было и в помине. Против хорватов мы предстали неумелой, неострой, безвольной, безынициативной командой – ряд эпитетов можно продолжать и продолжать. Все будут правильными. Мы их все заслужили.

– И вы даже не ищете оправданий в том, что травмы порядком выкосили ваш состав? Ладно Джон Терри с Роем Фердинандом. Но сразу без двух главных форвардов, Уэйна Руни и Майкла Оуэна, это уже совсем другая команда.

– К сожалению, оба наших звездных нападающих страдают повышенным травматизмом. Даже крепыш Руни. В любом случае, мы не вправе искать оправданий.

Даже если аналогии хромают…

– КАК и в прошлогоднем загребском матче, ваш голкипер допустил чудовищную ошибку.

– Здесь опять же нет полной аналогии. Промах по мячу Пола Робинсона можно было оправдать кочкой, на которую наткнулся мяч перед тем, как перепрыгнуть через его ногу. А Скотт Карсон пропустил «бабочку» с 30 м от Кранчара целиком и полностью по своей инициативе. Но не будем судить его слишком строго: ему всего 22, и он впервые играл на таком уровне.

– Почему же в «раме» не было более опытного Робинсона?

– Вопрос к тренеру. Теперь уже бывшему. Только он может объяснить, почему он сделал такой выбор.

– В вашем тоне сквозит ирония. Макларена не пинает теперь только ленивый…

– Я человек дипломатичный, но то, что деятельность Макларена в роли тренера сборной не выдерживает никакой критики – вещь очевидная.

– Вы это говорите как человек, которого Макларен бесцеремонно вышвырнул из сборной в самом начале своей деятельности?

– Нет, абстрагируясь от этой частности. Работая с лучшими футболистами Англии (да что уж там – одними из лучших в мире), он, увы, так и остался где-то на уровне провинциального «Мидлсборо». Этот клуб своим авантюрным и бестолковым «бей-беги» сумел добиться с Маклареном кое-каких локальных успехов. Типичный тренер-середняк, при котором и «Львы» деградировали до уровня того самого «Боро». А как его характеризует то, что после такого-то позорища он заявлял о готовности продолжать работу! Да о каком вообще продолжении можно было вести речь! Любой другой бы на его месте забился в угол и несколько лет не высовывался. Тем более что с двумя с половиной миллионами фунтов стерлингов он может спокойно отдыхать где-нибудь на Мальдивах еще очень долго.
Впрочем, было бы неправильно вешать собак на него одного. Английская премьер-лига входит в тройку лучших в мире, но в основном благодаря иностранцам. Ее наводнили не только иностранные футболисты, но и иностранные тренеры. Даже владельцы клубов — все чаще иностранцы. А ведь абрамовичи, магнуссоны, лернеры, глейзеры совершенно не заботятся о развитии английского футбола. Зачем он им? Для них главное, чтобы выигрывали их клубы.

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