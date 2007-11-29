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Хиддинк и русская рулетка

№ 48(82) от 28.11.2007 [«Аргументы Недели », Константин КЛЕЩЕВ, шеф-редактор www.sportbox.ru – специально для еженедельника «Аргументы неделi» ]

Хиддинк и русская рулетка
Что и как сделать с игрой нашей сборной?

Надеемся на жребий

 «МЫ СЫГРАЛИ  в русскую рулетку», – сказал Гус Хиддинк после возвращения из Андорры, где сборная России одержала «карликовую» победу (1:0) над сборной маленькой страны в Пиренеях. Этой фразой голландец подвел итог выступления своей команды в отборочном турнире к чемпионату Европы – 2008. Попасть на него сборная России сумела благодаря победе хорватов в последнем туре на «Уэмбли» над англичанами (3:2). Но это уже история. Впереди – полгода прогнозов, гаданий и споров о том, на что может рассчитывать наша команда в Австрии и Швейцарии.

 Воскресная жеребьевка – она пройдет 2 декабря в швейцарском Люцерне – сделает эти споры более конкретными. Одно дело – попасть в группу с Австрией, Швецией и Румынией (мечта!). И другое – если в соперники достанутся Голландия, Италия и Германия. Для России, оказавшейся в четвертой «корзине» вместе с Польшей, Францией и Турцией, возможны и другие варианты – плохие и очень плохие.

Кто в какой «корзине»

 16 финалистов Евро-2008 разбиты на 4 «корзины». При жеребьевке команды из одной «корзины» будут разведены по четырем группам.

Корзина 1 Корзина 3
Греция, Голландия, Австрия, Швейцария Румыния, Германия, Португалия, Испания
Корзина 2 Корзина 4
Хорватия, Италия, Чехия, Швеция Польша, Франция, Турция, Россия

 Почему? Потому, что цифры явно не в пользу России. Отбросим сборные из одной с нами «корзины». Баланс встреч с остальными финалистами Евро (с 1992 г.) будет выглядеть так: 9 побед, 14 ничьих, 13 поражений. Вроде вполне пристойно. Но при этом 8 наших побед приходятся на Австрию, Швейцарию и Грецию, еще одна – на Румынию.

 Однако бог с ней, со статистикой. В конце концов, футболисты перед матчем о балансе встреч с соперником не думают. Важнее, кто именно будет выходить на поля Австрии и Швейцарии. И здесь у Хиддинка проблемы.

Кем заменить Аршавина

 ОПЫТНЫЕ тренеры любят говорить своим подопечным, что попасть в финал – не главное, главное – достойно в нем сыграть. Капитан сборной России Андрей Аршавин в финальную часть Евро-2008 попал, однако на поле не выйдет. Разве что в финале, если, конечно, сборная России туда пробьется, а Хиддинк включит Аршавина в заявку. Глупое удаление в матче с Андоррой за удар соперника повлечет за собой дисквалификацию Аршавина на 3–5 матчей (в зависимости от тяжести проступка и решения дисциплинарного комитета УЕФА). Товарищеские и контрольные игры, которые сборная России наверняка будет проводить перед Евро, не в счет, потому что дисквалификация распространяется на матчи в рамках одного турнира. Вот и придется Хиддинку ломать голову, кем заменить футболиста, который провел все 14 отборочных встреч и сыграл в них едва ли не самую заметную роль.

 Первыми на ум приходят Егор Титов, Дмитрий Лоськов и Дмитрий Хохлов, но на них Хиддинк, похоже, поставил крест. Все трое уступают Аршавину в работоспособности, однако по умению мыслить на поле, принимать нестандартные решения равных им в нашем чемпионате нет. Может быть, кто-то другой, кого Хиддинк уже присмотрел?

 Что делать с обороной? «Детские» ошибки Сергея Игнашевича и братьев Березуцких уже стали притчей во языцех. При этом по пропущенным в отборочных матчах голам (7) наша оборона (добавим к тройке защитников еще и Юрия Жиркова) уступает лишь французской, чешской и голландской (по 5) и не хуже румынской или немецкой (тоже по 7). Парадокс, которому еще предстоит найти решение.

 И лишь с атакой, где у Хиддинка есть выбор (Кержаков, Сычев, Павлюченко, Погребняк), на бумаге все более или менее в порядке. Вопрос лишь, в какой форме подойдут наши форварды к чемпионату Европы.

Что подскажет чемпионат России

 СЛЕДУЮЩИЙ чемпионат России стартует в середине марта, а его первая часть завершится – самое позднее – в середине мая. Иными словами, у Хиддинка будет два месяца, чтобы понять, в какой форме находятся футболисты сборной и кем можно усилить команду. Выбор не так уж велик, и голландский тренер говорил об этом не раз. Но жизнь показывает, что в годы чемпионатов мира или Европы ветераны «вдруг» обретают вторую молодость, а юнцы взрослеют неожиданно быстро. Вспомним хотя бы ЧМ-2002, на котором впервые ярко заявили о себе 19-летние Сычев и Кержаков.

 Впрочем, понятно, что к Евро Хиддинк новых суперзвезд не откроет. Следовательно, продолжит делать команду-звезду, способную достойно выступить на первенстве континента. Что-что, а это Хиддинк делать умеет. Мало кто по памяти назовет лучших футболистов сборной Кореи, которыми он руководил на ЧМ-2002. Но многие помнят выдающийся матч, который корейцы провели против Италии, победив в дополнительное время. А какие такие корифеи кожаного мяча выступали за Австралию на ЧМ-2006? Но разве та команда, мощная и неуступчивая, не заслуживала права пройти дальше 1/8 финала, где авст­ралийцы уступили итальянцам, будущим чемпионам ­мира?

 В общем, опять надежда на Хиддинка и на его везение, которое помогло ему и сборной России в этом году выиграть в русскую рулетку.

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