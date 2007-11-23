На московский лед с чистой совестью

Ванкувер в уме



ГЛАВНЫЙ тренер российской команды Вячеслав Быков собрал под ее знамена весьма разношерстную компанию, чем вызвал немало вопросов. В Финляндии честь России защищали как экс-энхаэловцы Олег Сапрыкин, Федор Федоров, Дмитрий Афанасенков, так и неизвестные широкой публике персоны – Сергей Перетягин и Антон Белов. Приглашение первых вполне объяснимо. Следующий Чемпионат мира, как известно, пройдет в Канаде. Поэтому без хоккеистов, имеющих опыт игры в Северной Америке, нам не обойтись.

В появлении в сборной такого игрока, как 21-летний защитник ЦСКА Белов, двукратный олимпийский чемпион Владимир Петров видит заботу Быкова о будущем национальной команды: «Быков проводил селекцию с прицелом на Чемпионат мира. Но все мы знаем, что наши энхаэловцы зачастую ищут не столько возможность приехать и помочь сборной, сколько найти причину, чтобы оправдать отказ. Поэтому он страхуется, но в то же время и думает на перспективу». И действительно, Быков однажды обмолвился, что будет просматривать игроков еще и с прицелом на зимнюю Олимпиаду, которая состоится в Ванкувере в 2010 году.



Повторение успеха



ПОКА что бросить камень в огород главного тренера никак нельзя. Наша сборная выиграла два матча, чего ей вполне хватило для общей победы в турнире. Кстати, проиграли на «Кубке Карьялы» мы только хозяевам – финнам, которые в итоге заняли последнее место.

«Очень неплохое впечатление оставила сборная России. Конечно, с учетом дебютантов еще есть кое-какие огрехи, не все еще вписались в состав. Но в целом мне команда понравилась. Надежно выглядели оба вратаря – Александр Еременко и Дмитрий Ячанов. Даже с учетом того, что, когда играл Ячанов, мы уступили, претензий нет ни к одному. С ними можно идти в бой», – подвел итог выступления сборной на турнире двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров. Куда более лаконичную оценку игре национальной команды дал сам Вячеслав Быков: «Мы свою работу сделали честно, и моя совесть была чиста».



Жизнь требует перемен



ЛЮБОПЫТНО, что узнали о своей победе на турнире российские хоккеисты уже в Москве. В последний игровой день, обыграв чехов, команда Быкова не стала дожидаться окончания северного дерби между сборными Финляндии и Швеции и отправилась домой. Так, впрочем, в последнее время делают многие, что говорит о понижающемся из года в год статусе Евротура. Дневные матчи проходят при полупустых трибунах, да и вечерние с участием хозяев не всегда проходят с аншлагом.

«Надо менять формулу проведения европейского турнира. Игра меняется, меняются правила, в конце концов мода меняется. А формула Евротура остается неизменной уже много лет. И главная задача Международной федерации сейчас – придумать что-то новенькое, чтобы заинтересовать европейского болельщика», – резюмирует Петров.