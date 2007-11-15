Страсти по Бенаюну

Послезавтра нашей футбольной сборной предстоит пройти последнее серь­езное испытание для того, чтобы заслужить право отправиться будущим летом на Чемпионат Европы. Победа над Израилем в Тель-Авиве практически обеспечит России одно из первых двух мест в группе. Дело в таком случае останется за малым – взять «законные» три очка у откровенного слабака Андорры. И тогда – здравствуйте, Австрия и Швейцария!

Чертовская обида



ИЗРАИЛЬТЯНЕ уже выбыли из борьбы. Но это вовсе не означает, что они сдадутся без боя, предупреждает их лидер Йосси Бенаюн. Участие которого в матче, впрочем, под большим вопросом. Наведя фурор на всю Европу феноменальной игрой за «Ливерпуль» в матче Лиги чемпионов с «Бешикташем» (8:0), 28-летний технарь уже в следующей встрече с «Фулхэмом» в английской премь­ер-лиге получил травму.

– Как же это вас так угораздило?

– Надорвал паховую мышцу. Чертов­ски обидно.

– Что говорят врачи? Сможете в субботу выйти на поле?

– Шансов не очень много, но все, что от них зависит, они сделают.

– В Англии, да и в России тоже, считают, что сборная Израиля с Бенаюном и без Бенаюна – две разные команды. Весь Туманный Альбион молится на вас. Только вы сможете подставить подножку россиянам и облагодетельствовать англичан. Так, по крайней мере, преподносит это их пресса. Вопрос в том, насколько сильно в вас желание участвовать в споре третьих сторон?

– Вы хотите спросить, не симпатизирую ли я Англии?

– Именно.

– Что ж, отвечу искренне: да, симпатизирую. А как иначе, если я играю в Англии и с целым рядом игроков ее сборной меня связывают дружеские отношения. Например, Стивен Джеррард. Прекрасный парень, который много сделал для того, чтобы я освоился в «Ливерпуле». Чтобы переход в один из сильнейших клубов Европы получился для меня по возможности гладким. Если бы не Джеррард, может быть, никакого хетт-трика в ворота «Бешикташа» вы бы не увидели.



Все уже решено?



– ПРЕДПОЛАГАЛИ ли вы, что судьба повернется таким образом, что маленький Израиль окажется вершителем судеб двух великих держав?

– Когда мы узнали результаты жеребьевки, прикинули: ну, Англия по-любому попадет на Евро, ей да не попасть! А мы, русские и хорваты будем оспаривать вторую вакансию. Так что я ошеломлен ситуацией, в которую попали англичане. Если бы у нас были хотя бы два игрока из их состава, мы были бы наверху таблицы. В матче с Россией мы, разумеется, будем в первую очередь отстаивать наши собст­венные интересы. Но если при этом еще и протянем руку помощи Англии, я буду только рад.

– А не закрадывается вам в голову мысль, что все уже решено и без вас?

– Как это? (озадаченно).

– В бульварных изданиях проскальзывают подозрения, что Роман Абрамович уже все устроил «как нужно». Будто бы напряг российский крез свои израильские связи, коих у него немерено. Где-то, может, и мошной тряхнул – и «обеспечил» России победу.

– Да чепуха это! Не верю! (Возмущенно.) В Израиле, может, и существует коррупция. Но не до такой же степени!

– Ну необязательно же действовать в лоб. Можно, скажем, через посредников мягко попросить Дрора Каштана, вашего тренера, выставить нескольких необстрелянных игроков. Тем более и повод есть благовидный – наигрывать молодых для следующего цикла, раз в этом уже ничего не светит…

– Не исключаю, что наш тренер окажет доверие кому-то из талантливых юниоров. Но не усматривайте в этом никакой задней мысли. Каштан делал это и раньше по ходу отборочного турнира. Вводил в состав тинейджеров – Тамуза, Бен-Сахара, Шпунгина… В этих же случаях никто его ни в чем не подозревал… Впускание свежей крови – нормальный процесс.

– Словом, игра будет честной…

– Ни малейших сомнений!

– И вы костьми ляжете, чтобы отрезать Россию от Евро…

– Будьте уверены!