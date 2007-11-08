Охота на Давыденко

Присутствие российских теннисистов и теннисисток в мировых рейтингах, впрочем, как и их победы в Кубках Дэвиса и Федерации, никогда не радовали руководителей международных теннисных организаций и фактических хозяев современного тенниса – транснациональные корпорации. Но теперь у недругов российского тенниса появилось мощное оружие, которое в ближайшие годы может лишить нас почти всех ведущих игроков. Борьба с коррупцией в теннисной среде набирает обороты с раздутого «дела Давыденко»…

Ату его!



CЕГОДНЯ буквально весь теннисный мир ополчился против нашей главной надежды. Зрители встречают его оглушительным свистом, спонсоры и игроки обходят за километр. А недавно, после очередной загубленной подачи, судья специально подозвал россиянина. И с нескрываемой издевкой предложил больше тренироваться на корте и меньше развлекаться в обществе красавицы-жены. Несмотря на то что наш теннисист не был осужден и даже не находится под следствием, общественное мнение, пресса и болельщики уже назвали его преступником. Хотя, кроме странного поражения от 87-й ракетки мира аргентинцу Аргельо, обвинения в его адрес не нашли.

Между тем в спортивных биографиях ведущих теннисистов из верхушки мирового рейтинга можно встретить немало еще более «странных поражений». Так, лучший теннисист планеты Роже Федерер в течение одного месяца этой весной дважды проиграл аргентинцу Каньясу. Благодаря чему около трех десятков «провидцев» только в Лондоне смогли заработать более миллиона фунтов. Но швейцарец не попал в число подозреваемых – он, как жена Цезаря, вне подозрений. Поэтому главный удар пришелся на нашего Давыденко.

Хотя он и занимает четвертое место в мировом рейтинге, но ввиду своей простецкой внешности за пределами России не пользуется популярностью. На такого «тихоню», видимо, и решили в АТР повесить всех собак. Развязав фактическую травлю первой ракетки России, теннисные боссы совершенно ничем не рискуют. Зато обретают в глазах мира репутацию борцов с преступностью, а это так повышает телерейтинги! Если еще в «банду коррупционеров» записать Южного и Турсунова, потом эту троицу можно навечно дисквалифицировать.



Под колпаком



ОДИН из сотрудников АТР-Тура в приватном разговоре с корреспондентом «АН» выдвинул версию того, почему борьба с коррупцией начиналась с Давыденко. Выяснилось, что Николай оказался «под колпаком» из-за своей странной, на взгляд функционеров, женитьбе. Блюстителям спортивных нравов сразу показалось подозрительной история знакомства Николая Давыденко со своей будущей избранницей.

Как простая студентка супермодельной внешности могла поселиться в пятизвездочном отеле в Праге? И моментально влюбиться в такого не самого симпатичного парня, как Николай? Дальнейшая проверка биографии госпожи Давыденко привела «пинкертонов» к еще более сенсационным открытиям. Оказывается, жена теннисиста родом из Челябинска – одного из центров русской мафии. Во время учебы в университете она зарабатывала на жизнь, работая моделью.

А всем на Западе известно, что манекенщицы из России тесно связаны с бандитами. Из чего был сделан вывод, что русская мафия, при помощи своей ставленницы, прибрала к рукам лучшего теннисиста страны. И, как в старых фильмах о профессиональном боксе, заставляет его «ложиться» на корте. В течение уже несколько месяцев любое поражение, при котором Николай выигрывает менее половины геймов за игру, расценивается теннисными боссами как умышленная сдача им матча в пользу «дружков» жены. Если учесть, что по своим физическим данным Николай не атлет и подвержен постоянным травмам, он просто обречен на такие провалы. Но кого это теперь волнует!



Мрачная перспектива



САМОЕ смешное, что в поход против коррупции включились и руководители женского Тура. Известно, что даже лучшие теннисистки нередко проигрывают завзятым аутсайдерам или безвольно «сдают» матчи. Раньше эти проколы объяснялись особенностями женской психики. Якобы из-за них спортсменка при счете 5:0 может проиграть сет только потому, что увидит на трибуне бывшего бой-френда с другой девушкой.

А что если все дело не в бой-френде, а в тайных ставках? – задумались руководители Тура и сформировали бригаду следователей. Они первым делом собираются проверить все матчи на турнирах «Большого Шлема» одной теннисистки, которая в 2004 г. в течение трех месяцев умудрилась дважды безвольно уступить в финалах «Ролан Гаррос» и US Open, – Елены Дементьевой.

Если этих русофобов не остановить, в скором времени обе сборные России рискуют остаться только с «неприкасаемыми» Маратом Сафиным и Марией Шараповой. Веселенькая перспектива, не находите?