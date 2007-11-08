//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Спорт

Охота на Давыденко

№ 45(79) от 07.11.2007 [«Аргументы Недели », Сергей ВИКТОРОВ ]

Охота на Давыденко
На «тихоню» Колю в АТР решили повесить всех собак, Фото С. ХАЛЬЗОВА

 Присутствие российских теннисистов и теннисисток в мировых рейтингах, впрочем, как и их победы в Кубках Дэвиса и Федерации, никогда не радовали руководителей международных теннисных организаций и фактических хозяев современного тенниса – транснациональные корпорации. Но теперь у недругов российского тенниса появилось мощное оружие, которое в ближайшие годы может лишить нас почти всех ведущих игроков. Борьба с коррупцией в теннисной среде набирает обороты с раздутого «дела Давыденко»…

Ату его!

 CЕГОДНЯ буквально весь теннисный мир ополчился против нашей главной надежды. Зрители встречают его оглушительным свистом, спонсоры и игроки обходят за километр. А недавно, после очередной загубленной подачи, судья специально подозвал россиянина. И с нескрываемой издевкой предложил больше тренироваться на корте и меньше развлекаться в обществе красавицы-жены. Несмотря на то что наш теннисист не был осужден и даже не находится под следствием, общественное мнение, пресса и болельщики уже назвали его преступником. Хотя, кроме странного поражения от 87-й ракетки мира аргентинцу Аргельо, обвинения в его адрес не нашли.

 Между тем в спортивных биографиях ведущих теннисистов из верхушки мирового рейтинга можно встретить немало еще более «странных поражений». Так, лучший теннисист планеты Роже Федерер в течение одного месяца этой весной дважды проиграл аргентинцу Каньясу. Благодаря чему около трех десятков «провидцев» только в Лондоне смогли заработать более миллиона фунтов. Но швейцарец не попал в число подозреваемых – он, как жена Цезаря, вне подозрений. Поэтому главный удар пришелся на нашего Давыденко.

 Хотя он и занимает четвертое место в мировом рейтинге, но ввиду своей простецкой внешности за пределами России не пользуется популярностью. На такого «тихоню», видимо, и решили в АТР повесить всех собак. Развязав фактическую травлю первой ракетки России, теннисные боссы совершенно ничем не рискуют. Зато обретают в глазах мира репутацию борцов с преступностью, а это так повышает телерейтинги! Если еще в «банду коррупционеров» записать Южного и Турсунова, потом эту троицу можно навечно дисквалифицировать.

Под колпаком

 ОДИН из сотрудников АТР-Тура в приватном разговоре с корреспондентом «АН» выдвинул версию того, почему борьба с коррупцией начиналась с Давыденко. Выяснилось, что Николай оказался «под колпаком» из-за своей странной, на взгляд функционеров, женитьбе. Блюстителям спортивных нравов сразу показалось подозрительной история знакомства Николая Давыденко со своей будущей избранницей.

 Как простая студентка супермодельной внешности могла поселиться в пятизвездочном отеле в Праге? И моментально влюбиться в такого не самого симпатичного парня, как Николай? Дальнейшая проверка биографии госпожи Давыденко привела «пинкертонов» к еще более сенсационным открытиям. Оказывается, жена теннисиста родом из Челябинска – одного из центров русской мафии. Во время учебы в университете она зарабатывала на жизнь, работая моделью.

 А всем на Западе известно, что манекенщицы из России тесно связаны с бандитами. Из чего был сделан вывод, что русская мафия, при помощи своей ставленницы, прибрала к рукам лучшего теннисиста страны. И, как в старых фильмах о профессиональном боксе, заставляет его «ложиться» на корте. В течение уже несколько месяцев любое поражение, при котором Николай выигрывает менее половины геймов за игру, расценивается теннисными боссами как умышленная сдача им матча в пользу «дружков» жены. Если учесть, что по своим физическим данным Николай не атлет и подвержен постоянным травмам, он просто обречен на такие провалы. Но кого это теперь волнует!

Мрачная перспектива

 САМОЕ смешное, что в поход против коррупции включились и руководители женского Тура. Известно, что даже лучшие теннисистки нередко проигрывают завзятым аутсайдерам или безвольно «сдают» матчи. Раньше эти проколы объяснялись особенностями женской психики. Якобы из-за них спортсменка при счете 5:0 может проиграть сет только потому, что увидит на трибуне бывшего бой-френда с другой девушкой.

 А что если все дело не в бой-френде, а в тайных ставках? – задумались руководители Тура и сформировали бригаду следователей. Они первым делом собираются проверить все матчи на турнирах «Большого Шлема» одной теннисистки, которая в 2004 г. в течение трех месяцев умудрилась дважды безвольно уступить в финалах «Ролан Гаррос» и US Open, – Елены Дементьевой.

 Если этих русофобов не остановить, в скором времени обе сборные России рискуют остаться только с «неприкасаемыми» Маратом Сафиным и Марией Шараповой. Веселенькая перспектива, не находите?

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях

Обсудить наши публикации можно здесь:

  • Теги: 

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...
?>

//Новости СМИ2

//live

«Доказать, что Порошенко - убийца, вор и негодяй, будет несложно»

«Доказать, что Порошенко - убийца, вор и негодяй, будет несложно»

Когда Петр Порошенко перед самыми выборами увидит свои реальные низкие рейтинги, ситуация в стране может пойти «по какому-то не совсем правовому сценарию», считают на Украине. О предвыборной кампании размышляет Ростислав ИЩЕНКО...

//Политика

Володин предложил потребовать с Киева компенсацию за Крым

Володин предложил потребовать с Киева компенсацию за Крым

Вячеслав Володин поручил подсчитать, сколько денег экономика Крыма потеряла за 25 лет пребывания в составе Украины, а затем обязать Киев выплатить соответствующую компенсацию.

//Политика

На Украине кандидат в президенты призвал нищих не рожать

На Украине кандидат в президенты призвал нищих не рожать

Геннадий Балашов, претендующий на пост президента Украины, в ходе предвыборных дебатов заявил, что жителям страны нужно перестать плодить нищету и начать больше зарабатывать.

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//Общество

Любите, девушки, военных: депутат посоветовал искать мужа на КПП

Любите, девушки, военных: депутат посоветовал искать мужа на КПП

Депутат Госдумы Александр Шерин предложил девушкам искать мужа не среди знаменитостей, а среди военных. Такое заявление он сделал после участившихся историй об избиении известными мужьями своих жён.

//В мире

Бывший комбриг ДНР раскрыл «настоящие» детали штурма ополченцами УВД Мариуполя

Бывший комбриг ДНР раскрыл «настоящие» детали штурма ополченцами УВД Мариуполя

Александр Ходаковский, бывший командир бригады ДНР «Восток», выложил в сети пост, в котором раскрыл «настоящие обстоятельства» штурма ополчением здания УВД Мариуполя, произошедшего 9 мая 2014 года.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//Общество

Активисты отправили в реанимацию строителей Шиеса

Активисты отправили в реанимацию строителей Шиеса

Заблокированная в Шиесе стройка экотехнопарка опять на первых полосах российских газет. «Строители перешли к открытой агрессии», «Экскаватор протаранил бытовку», «Человека придавили ковшом»…

//В мире

На Украине зафиксирована вспышка инфекции, от которой нет лекарств

На Украине зафиксирована вспышка инфекции, от которой нет лекарств

В Сумской области Украины зафиксирована вспышка туляремии - инфекции, от которой в стране нет медпрепаратов и вакцин. Об этом сообщили в пресс-службе областного лабораторного центра Минздрава.

//Здоровье

Четыре возможных признака надвигающейся болезни назвали специалисты из Италии

Четыре возможных признака надвигающейся болезни назвали специалисты из Италии

Итальянские специалисты обозначили симптомы, которые могут свидетельствовать о надвигающейся болезни. Об этом рассказывается в материале, опубликованном на страницах российских интернет-СМИ.

//В мире

Болгарского журналиста возмутило наличие Ашана в Крыму

Болгарского журналиста возмутило наличие Ашана в Крыму

Журналист из Болгарии Борис Анзов поразился тому, что на территории Крымского полуострова присутствуют европейские крупные торговые сети. Мужчина посчитал это несправедливым по отношению к более мелким участникам рынка.

//Новости партнеров

//Общество

О карме Александра I, Иосифа и Владимира

О карме Александра I, Иосифа и Владимира

Ровно 5 лет прошло с начала «русской весны» в Республике Крым. Крымская редакция «Аргументов недели» вела тогда прямые трансляции в Интернете из Симферополя. В том времени было много мистического. Главное – в Крыму не прозвучало ни одного выстрела, хотя украинских военнослужащих было больше, чем на базе в Севастополе – российских.

//Общество

Военные США справили нужду у памятника Свободы в Латвии

Военные США справили нужду у памятника Свободы в Латвии

Работники центра видеонаблюдения полиции самоуправления заметили, что на смотровой площадке памятника Свободы два человека справляют малую нужду. Патрульные сразу же отправились к месту происшествия и обнаружили двух мужчин. Оба оказались гражданами США.

//Новости СМИ2

//В мире

Комната плача и ночевка под мостом: самые необычные услуги в гостиницах мира

Комната плача и ночевка под мостом: самые необычные услуги в гостиницах мира

«СПИД-инфо» подготовило материал, посвященный самым необычным услугам в гостиницах мира. Данная информация будет полезной для россиян, которые собираются отправиться за границу в предстоящий сезон отпусков.

//Общество

Состояние Юлии Началовой стабилизировалось

Состояние Юлии Началовой стабилизировалось

PR-менеджер Юлии Началовой рассказал о состоянии здоровья певицы. Состояние стабильное, ухудшений нет. В минувшую среду просочилась информация о госпитализации Юлии Началовой. Позднее стало известно о том, что ее ввели в искусственную кому.

//Экономика

Россия - рекордсмен по оттоку капитала в офшоры

Россия - рекордсмен по оттоку капитала в офшоры

В России поставлен новый рекорд, но, к сожалению, он не относится к тем, чем можно гордиться. Отток капитала за рубеж достиг колоссальных значений. За первые два месяца этого года из страны вывезли 18,6 миллиарда долларов, что в два раза превышает аналогичные показатели прошлого года.

//Экономика

Через три года в России кончится нефть

Через три года в России кончится нефть

В Министерстве природных ресурсов заявили о том, что в России катастрофически исчерпаны разведанные запасы полезных ископаемых, которые являются основным источником для наполнения госбюджета.

//Политика

Президент Украины сказал военным спасибо за «защиту врага»

Президент Украины сказал военным спасибо за «защиту врага»

Лидер Украины Пётр Порошенко в ходе своего предвыборного выступления в Закарпатье оговорился и поблагодарил военнослужащих за то, что они защищают врагов государства.

//Общество

Склоны «Тавриды» в Крыму решили подкрасить к приезду гостей из Москвы?

Склоны «Тавриды» в Крыму решили подкрасить к приезду гостей из Москвы?

Жители полуострова публикуют в социальных сетях фотографии и видеозаписи, на которых запечатлен процесс нанесения зеленого вещества на склоны вдоль строящейся трассы «Таврида»

//Новости партнеров

//Общество

Россияне отказываются рожать детей из-за красивой жизни

Россияне отказываются рожать детей из-за красивой жизни

Неумолимая статистика говорит, что в России за последнее время хотя и небольшими темпами, но стабильно увеличивается количество супружеских пар, не испытывающих потребности завести детей. Сейчас показатель так называемых «чайлдфри» семей (от английского, «свободные от детей») составляет 6%.

//Общество

Строительство завода на берегу Байкала приостановлено судом

Строительство завода на берегу Байкала приостановлено судом

Кировский районный суд Иркутска приостановил возведение завода по розливу байкальской воды в Култуке. Об этом сообщает Западно-Байкальская межрайонная природоохранная прокуратура.

//В мире

В США начали производство запрещенных ракет

В США начали производство запрещенных ракет

Соединенные штаты приступили к производству ракет, запрещенных договором ДРСМД. Информацию о производстве компонентов для проведения испытаний ракет, запрещенных договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, подтвердили в Пентагоне.

//Общество

Пропавшая в Воронеже школьница изменила внешность, скрываясь от полиции

Пропавшая в Воронеже школьница изменила внешность, скрываясь от полиции

Пропавшая 3,5 месяца назад 16-летняя школьница устроилась на работу в Санкт-Петербурге и изменила внешность, чтобы ее не узнали. Об этом сообщил представитель ГУ МВД по Воронежской области.

//В мире

Донецкий политолог обозначил виновника развязывания конфликта на востоке Украины

Донецкий политолог обозначил виновника развязывания конфликта на востоке Украины

Донецкий политический эксперт Владимир Корнилов рассказал, кто виноват в развязывании вооруженного конфликта на востоке Украины. Соответствующее заявление аналитик сделал, выступая в российском телеэфире.

//Шоу-бизнес

Беркова решила попробовать себя в политике

Беркова решила попробовать себя в политике

Звезда фильмов для взрослых Елена Беркова серьезно задумалась о политической карьере. Плацдармом для новых свершений она выбрала свою малую родину – Мурманскую область, губернатором которой планирует стать.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

Предсказание Нострадамуса о начале Третьей мировой в 2019-м напомнили в прессе
2

Американский генерал определил следующего кандидата на выход из состава Украины
3

Что такое подагра
4

«Предсказание Матроны Московской» о Третьей мировой войне обнародовали в прессе
5

В Совбезе рассказали о формировании угроз США и НАТО для России

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры