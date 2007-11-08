Холифилд болел за Россию

В прошлую субботу в Чикаго завершился Чемпионат мира по боксу. Сборная России стала первой в командном зачете: 3 золотые, 3 серебряные и 2 бронзовые медали. Итоги мирового первенства прокомментировал для «АН» вице-президент Федерации бокса России, трехкратный чемпион Европы Виктор Рыбаков.

«Изыск» шведского стола

– НЕ КАЖЕТСЯ ли вам, что в отсутствие наших главных конкурентов – кубинцев золотых наград у россиян могло быть и больше?

– Уверен в этом, но так уж все сложилось. Тем не менее три наши победы, восемь медалей, девять олимпийских лицензий из одиннадцати возможных – очень достойный результат. Легендарный профессиональный супертяж Эвандер Холифилд, который был почетным гостем чемпионата, сделал вывод, что кубинцы на нем ничего существенным образом не изменили бы. Россияне все равно взяли бы свое.

– Холифилд, кстати, с уважением отзывался персонально о нашем супертяжеловесе Исламе Тимурзиеве.

– Да. Именно ему все безоговорочно прочили победу в самой престижной весовой категории. Еще пару лет назад стало ясно, что Ислам – настоящая звезда любительского, а в будущем, возможно, и профессионального бокса. В Чикаго на ринге ему просто не было равных.

– Так-то оно так, однако на полуфинальный бой он не вышел…

– Черт возьми, такая досада! Ведь абсолютно всех боксировавших в полуфинале соперников Тимурзиев раньше обыгрывал. Того же итальянца Роберто Каммарелли на последнем Чемпионате Европы на пятую точку посадил. А в Чикаго накануне полуфинала у нашего супертяжа невероятным образом случились проблемы с желудком. И очень серьезные, были даже подозрения на аппендицит. Но в больнице, куда его отвезли, это не подтвердилось. Сильное пищевое отравление, вызвавшее воспаление кишечника.

– Но почему это произошло с единст­венным участником чемпионата, причем самым обсуждаемым претендентом на золото?

– Полный мрак. В ресторане отеля, где проживали боксеры, шведский стол был один для всех. Неужели кто-то успел что-то подсыпать? Невозможно в такое поверить, да и не нужно. Будем считать это форс-мажорным обстоятельством.



Перед кем снимают шляпы



– КТО еще из участников чемпионата произвел наиболее сильное впечатление?

– Однозначно – капитан сборной России Матвей Коробов. В весовой категории до 75 кг он демонстрировал исключительно зрелищный и эффективный бокс. По общему мнению, Матвей обладает какой-то нереальной резкостью, фантастически передвигается по рингу. Финальный бой он и вовсе превратил в издевательскую экзекуцию для своего отнюдь не слабого соперника Альфонсо Бланко. А венесуэлец-то накануне выбил из претендентской гонки не кого-нибудь – звезду казахстанского бокса Бахтияра Атаева.

– Куба бойкотировала мировое первенство из-за опасений, что ее боксеров будут активно переманивать к себе американские и европейские менеджеры. Коробова не пытались переманить, особенно учитывая тот факт, что его родители уже живут в США?

– Думаю, что Матвей давно привлекает к себе внимание заинтересованных профессиональных деятелей по обе стороны океана. В Чикаго он с блеском завоевал уже второй титул чемпиона мира. Но парень ставит перед собой еще более высокую цель – выиграть Олимпиаду. Для себя и для России. А уж потом решит, как быть дальше. Родители Коробова несколько лет назад переехали из Магадана в Майами. Неплохо устроились, налаживают свою американскую жизнь. Они приезжали в Чикаго поболеть за сына, много общались с Матвеем. Безусловно, поддержка родных сыграла свою роль. Настроение нашего лидера в течение всего турнира было приподнятым.

– А вам, помимо Алексея Тищенко, не испортило настроение беспомощное выступление в финале Геннадия Ковалева?

– В весовой категории до 64 кг собралось рекордное количество участников. И чтобы пройти до финала, нужно было победить в шести боях. Уже только поэтому Ковалев заслуживает уважения.

А в финале он получил в соперники ярчайшего представителя казахстан­ского бокса Серика Сапиева. Длиннорукий, очень техничный левша, быстрый и подвижный, с реактивной скоростью ударов. На сегодня основной претендент на победу в олимпийском Пекине. Перед таким не зазорно, фигурально выражаясь, снять шляпу. О чем я откровенно сказал другому Серику – знаменитому советскому боксеру Конакбаеву, который тоже приезжал из Казахстана в Чикаго.