Не спешите хоронить ЦСКА!

Проиграв в минувший вторник на своем поле милан­скому «Интеру» в матче Лиги чемпионов (1:2), ЦСКА поставил под угрозу не только выход их группы в плей-офф, но и попадание с третьего места в Кубок УЕФА. Впрочем, не все так печально.

СЧЕТ 1:2 – роковой для наших команд во встречах с «Интером». В девяти матчах, что против миланцев провели в разных турнирах «Спартак», «Локомотив» и ЦСКА, он встречается в пятый раз. Впору говорить о злом роке... Если же без мистики, то армейцы уступили «Интеру» по делу. И пусть голы стали следствием детских ошибок армейцев, в ворота Вениамина Мандрыкина могло бы влететь не два, а три или даже четыре мяча. ЦСКА же особо опасных моментов, кроме того, когда Жо открыл счет, не создал.



Короткая скамейка



ОТСУТСТВИЕ нескольких дисквалифицированных или травмированных игроков у «Интера» (Бурдиссо, Киву, Майкон, Ма­те­рацци и Суасо) вроде бы давало ЦСКА преимущество. Но уже в первом тайме травмы армейцев, еще накануне игры потерявших бразильского нападающего Вагнера Лава, свели его на нет. Когда поле покинули защитник Василий Березуцкий и полузащитник Дуду, выяснилось, что адекватной замены нет ни тому, ни другому. Но если занявший место Березуцкого Антон Григорьев из игры не выпадал, то Ратиньо главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев через полчаса заменил на Давида Янчика. Также, впрочем, ничем не блеснувшего. Вот и получается, что, с одной стороны, есть в распоряжении Газзаева неплохие футболисты – и бразилец Ратиньо, и поляк Янчик ходят в подающих надежды, но пока не могут усилить игру ЦСКА. Во всяком случае, в Лиге чемпионов. Так что длина скамейки запасных определяется не количеством игроков, на ней сидящих, а уровнем их мастерства. И с этой точки зрения у ЦСКА скамейка коротковата.

Чемпион же Италии последних двух лет в отличие от соперника потерь словно не заметил. И гнул от начала до конца матча свою прагматичную линию. Итальянцы (любопытно, но ни одного итальянца в составе «Интера» не было – сплошь легионеры!) ждали ошибок армейцев и дважды использовали предоставившиеся им шансы.



Злополучная кочка



ПОЖАЛУЙ, поражения в матче против «Интера» ЦСКА не заслуживал даже несмотря на то, что итальянцы создали больше голевых моментов. Уж очень нелепые голы влетели в ворота армейцев. Первый – после неудачной срезки головой Милана Красича, когда мяч отскочил к аргентинцу Эрнану Креспо. Второй – после удара головой другого аргентинца Вальтера Самуэля, когда мяч нашел на поле кочку и шмыгнул в ворота меж рук Мандрыкина. И жаль, что красивые голы не идут за два – Жо забил именно такой!

Но дело, конечно, не в кочках. По ходу встречи было заметно, что у ЦСКА нет вариантов усиления игры в зависимости от развития событий на поле. Это не раз обнаруживалось и в матчах чемпионата России в нынешнем сезоне. Однако во внутреннем первенстве армейцам порой удавалось побеждать на классе. Во встречах же с клубами уровня «Интера» компенсировать его (класса) недостаток можно только за счет организации, напора и командного духа. Последний пример – сборная России в отборочном матче Евро-2008 против англичан (2:1), за которую, кстати, выступали братья Березуцкие, Сергей Игнашевич и Юрий Жирков.

Организовать игру мог бы Даниэль Карвальо, появившийся в составе ЦСКА после долгого перерыва, связанного с травмой. К сожалению, его хватило только на первый тайм, в котором армейцы выглядели вполне достойно. И это еще одна причина поражения ЦСКА.



Без Акинфеева плохо



МОЖНО только гадать, как сыграла бы команда Газзаева, если бы в воротах стоял Игорь Акинфеев. Но основной голкипер армейцев травмирован еще с весны. А Мандрыкин, порой вытаскивающий «неберущиеся» мячи, допустил «детские» ошибки и в матче с «Фенербахче» (2:2), и во встрече с «Интером». Во всяком случае, известный вратарь Сергей Овчинников считает, что удар Самуэля Мандрыкин должен был парировать.

Не стоит, однако, обвинять во всем вратаря. Руководители ЦСКА имели возможность во время летнего трансферного рынка подыскать голкипера для Лиги чемпионов. Почему же не нашли? Не увидели подходящей кандидатуры? Посчитали, что Мандрыкин готов выступать на таком уровне? Теперь вопросы задавать поздно. Остается надеяться только на то, что в оставшихся матчах ЦСКА начнет, наконец, набирать очки.



По стопам «Локомотива»



В 2003 г. «Локомотив» тоже неудачно начал выступления в Лиге чемпионов, проиграв в Киеве «Динамо» и сыграв вничью с лондонским «Арсеналом». Затем были две встречи с «Интером», в которых «Локо» взял четыре очка, а в итоге, если кто забыл, железнодорожники вышли из группы.

После поражения в среду взять 4 очка у итальянцев, как «Локомотив», ЦСКА уже не сможет. Однако кто сказал, что шансов нет? История знает немало случаев, когда в Лиге чемпионов команды прорывались в плей-офф с 8 очками. В группе, где выступают армейцы, пока возможны любые варианты. Так что не стоит спешить хоронить ЦСКА.