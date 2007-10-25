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Рекорд на ринге заказывали?

№ 43(77) от 24.10.2007 [«Аргументы Недели », Дмитрий МИХАЙЛОВ ]

Рекорд на ринге заказывали?

 23 октября в Чикаго стартовал чемпионат мира – 2007 по боксу. О задачах, которые поставлены на нем перед сборной России, рассказал «АН» перед отлетом в США ее главный тренер Александр ЛЕБЗЯК.
 – КАК известно, это мировое первенство должно было проходить в Москве. Повлиял ли на подготовку нашей команды перенос чемпионата в другое место?

 – Нервотрепка из-за переноса турнира столь высокого уровня поначалу была. Ребята чувствовали себя не в своей тарелке. Но за два месяца мы уже точно знали, где в конце концов пройдет чемпионат, и стали спокойно к нему готовиться. Квадрат ринга одинаков, где бы он ни был установлен, в России или Америке. Поэтому нужно выходить на него и показывать результат, на который способен.

 – А на какой результат нынче способна российская команда?

 – В Чикаго мы рассчитываем завоевать шесть медалей: четыре золотые, одну серебряную и одну бронзовую. На предыдущем чемпионате мира наши боксеры стали обладателями трех золотых наград, одного серебра и одной бронзы. Но основная задача теперь – добиться всех 11-ти олимпийских путевок, поскольку этот турнир – отборочный к Играм в Пекине-2008.

 – По сравнению с прошлым мировым первенством команда обновилась более чем наполовину. Вы уверены во всех своих боксерах?

 – Уверен в том, что все 11 наших парней готовы до конца выкладываться в любом бое. А уж как эти бои сложатся…

 – Чувствуется, что вам не дают покоя проблемы, которые нередко создают для наших боксеров судьи. Так?

 – Недавно новый президент нашей федерации Евгений Муров встречался с главой Международной федерации любительского бокса У Цзиньго, который приезжал в Россию. Среди прочего обсуждался и этот действительно больной для нас вопрос. Так что заведомо предвзятого судейства сейчас вряд ли стоит опасаться.

 – Нынешний чемпионат – самый представительный за всю историю: 660 боксеров из 120 стран. Из сильнейших нет только кубинцев. В их отсутст­вие Россия фаворит?

 – Думаю, что в их присутствии, мы разделили бы с ними этот статус. Фидель Кастро запретил кубинцам лететь в Чикаго. Но на Олимпиаде кубинцы будут выступать. Там-то мы и встретимся. Кстати, а выступающие сейчас казахи, узбеки, тайцы, китайцы чем не бойцы? У той же сборной США средний возраст – 20–22 года. Американцы всегда были непредсказуемые, всегда могли преподнести сюрприз. К тому же, у них есть мощный стимул – выиграть «мир», Олимпиаду и с достоинством уйти в профессионалы.

 – Разве теперь нет такого же стимула и у наших?

 – Мы же не на Кубе живем. После Олимпиады в профессионалы точно уйдут Георгий Балакшин и Андрей Баланов. Знаю, что их примеру последует и парочка наших молодых лидеров. Я – не против. Главное, чтобы они отдали, что нужно, России и стали бы чемпионами мира и Олимпийских игр. Зарабатывать деньги тем, что лучше всего умеешь, – нормально. Важно делать это, что называется, с чистой совестью.

 – Недавно сменилось руководство вашей федерации, пришли новые люди. По поводу собственной карьеры у вас нет сомнений?

 – До предстоящих Олимпийских игр я буду главным тренером сборной. Эту работу люблю, желание продолжить ее и дальше –  у меня есть. Но если в Пекине команда покажет плохой результат и руководство посчитает, что ей нужен другой главный, значит, будет другой.

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