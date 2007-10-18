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Нам, султанам, и легенды уже не страшны

№ 42(76) от 18.10.2007 [«Аргументы Недели », Дмитрий МИХАЙЛОВ ]

Нам, султанам, и легенды уже не страшны

 В прошлую субботу на ринге Ледового дворца на Ходынке Султан Ибрагимов победил знаменитого американца Эвандера Холифилда. Россиянину удалось отстоять свой титул чемпиона мира по версии WBO в супертяжелом весе.

 БОЙ ВЫЗВАЛ большой интерес по обе стороны океана. Во второй половине дня в режиме реального времени за ходом поединка наблюдали абоненты одного из ведущих кабельных спортивных каналов Америки. Пожалуй, организаторы не ошиблись, заранее предположив, что бой с участием легенды профессионального бокса Холифилда для России более даже значим, чем если бы на ринг вышел узбек Руслан Чагаев.

 Дело в том, что изначально 13 октября в Москве планировался объединительный бой 32-летнего Султана Ибрагимова, чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) с Русланом Чагаевым, обладателем титула Всемирной боксерской ассоциации (WBA). Его тяжеловес из Узбекистана отобрал у нашего Николая Валуева. Победитель нынешнего боя стал бы обладателем сразу двух чемпионских поясов. Последний раз такое случилось пять лет назад, когда чемпион мира по версии Всемирного совета бокса (WBC) Леннокс Льюис победил в Мемфисе обладателя титула Международной федерации бокса (IBF) Майка Тайсона.

 В конце июня Ибрагимов и Чагаев подписали контракт на московский поединок. Но потом команда узбекского супертяжа неожиданно объявила, что у Руслана резко обострилось заболевание желудка. В связи с чем медики запретили ему не только боксировать, но даже тренироваться в течение нескольких месяцев. «Ссылка на здоровье Чагаева не более чем уловка, – утверждал тогда менеджер Ибрагимова Борис Гринберг. – Мы сделали все возможное, чтобы бой состоялся. Выплатили задаток, открыли банковскую кредитную линию. Они понимают, что поединок закончился бы поражением Чагаева, и не хотят терять чемпионский титул».

 У источника, близкого к команде Чагаева, есть свое мнение. Менеджеры боксера сильно сомневались в беспристрастности судей в московском бою. Они узнали, что его спонсором выступает компания «Нафта-Москва», а ее владелец Сулейман Керимов поддерживает Ибрагимова… Промоутеры российского супертяжа решили не отказываться от проведения в Москве празд­ника бокса. Для этого необходим был соперник с мировым именем и немереными амбициями. И такой объявился: великий Эвандер Холифилд, хотя 44-летнего американца кое-кто уже и списал со счетов. Вполне достойно выступив в нашей столице, он внес на свой банковский счет более 2 млн. долл. гонорара. Победитель получил в два раза большую сумму.

 С точки зрения регламента у Султана Ибрагимова было полное право выбрать для защиты титула именно Холифилда. Более знаменитого тяжеловеса, нежели Эвандер, среди тех, кто продолжает карьеру, просто нет. В начале 90-х он владел титулом абсолютного, то есть по всем престижным версиям, чемпиона мира. И позднее неоднократно завоевывал и отстаивал чемпионские пояса. Некоторые его матчи вообще стали классикой бокса. Например, два победных против Майка Тайсона в 1996 и 1997 годах. Второй из них как раз закончился легендарным скандалом с откушенным Тайсоном у противника кусочком уха.

 В 2004-м прославленный ветеран вроде бы распрощался с большим боксом. Но спустя два года заявил, что снова набрал отличную форму и вернулся на ринг. С тех пор Эвандер выиграл все четыре поединка, в которых участвовал. Эти победы позволили американцу войти в число 15 лучших в рейтинге всех крупнейших боксерских организаций. Что и сделало возможным его участие в бою против Ибрагимова.

 Приятельские отношения Султана с другой легендой мирового бокса – Майком Тайсоном давно ни для кого не секрет. Тайсон даже собирался в Москву в качестве секунданта Ибрагимова. И уж наверняка еще до боя рассказывал ему, что Холифилд нередко использует грязные приемы. Эвандер не брезговал пускать их в ход и во время поединка на Ходынке. Не случайно болельщики хором кричали Султану с трибун: «Откуси ему второе ухо!»

 – Я стремился работать на опережение, – рассказал победитель. – Но когда активно шел в атаку, Холифилд старался встретить меня головой. И разок очень чувствительно заехал ею мне в нос, из-за чего пришлось менять тактику.

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