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Руни наладил прицел

№ 42(76) от 18.10.2007 [«Аргументы Недели », Егор БОЛДИНСКИЙ ]

Руни наладил прицел

 Вчера стал частью истории матч, который преподносился всеми как «матч года». Поединок сборных России и Англии, на который мы возлагали так много надежд, от которого так много ждали. Победа в нем открывала нашей команде дорогу на чемпионат Европы (хотя и с условием преодоления парочки других препятствий). Любой другой исход – закрывал. Номер еженедельника ушел в печать, к сожалению, раньше, чем «матч года» закончился. Поэтому, как вы догадываетесь, интервью с Уэйном Руни было взято еще до игры. Но тем интереснее будет пропустить сказанное английским нападающим через призму отбушевавших в Лужниках страстей.

Три года воздержания

 В МОСКВУ сборная Англии прибыла после того, как выиграла 3:0 в домашней игре с Эстонией. Руни забил там свой первый за очень долгое время мяч за национальную команду. Наш разговор с ним начался именно с этой темы.

 – В последний раз вы радовали поклонников своей сборной аж в июне 2004 года. Три года с лишним им пришлось ждать нового вашего гола. Не многовато ли для одного из сильнейших форвардов мира? Или вы руководствовались русской пословицей «Обещанного три года ждут»?

 – У вас, у русских, есть такая народная мудрость? – вопросом на вопрос ответил Руни. – Что ж, на то она и мудрость. Если вы хотите поинтересоваться, не угнетало ли меня это затянувшееся невезение, – конечно, угнетало. Еще как!

 – Да и эстонцам вы забили лишь при помощи рикошета…

 – «Лишь» не считается. Неважно, при каких обстоятельст­вах мяч попал в сетку. Главное – чтобы попал. Да и должно было мне когда-то, наконец, повезти. Кстати, я заметил – и по себе, и по другим, – что голы обычно идут сериями. Важно начать. Запустить конвейер, так сказать. И все пойдет по накатанной. В психологии тут дело или еще в чем-то – не знаю, но это почему-то так. Так что хочу сказать вам, русские: ждите и вы от меня «подарка»!

 – Да? А не смущает то, что играть придется на пластике? А вы не больно привыкли играть на искусственных полях. Да и к чему они вам, британцам, с вашими-то шикарными полянами…

 – У нас их в самом деле пока почти нет, но с планами настелить ковры, насколько знаю, кое-кто носится и у нас. Вы правы, лужниковский пластик, в сочетании с октябрьскими холодами в Москве, вызывает у нас некоторую озабоченность. Наш тренер Стив Макларен очень тщательно исследовал покрытие. В любом случае, мы – профессионалы. И мы знаем, что скидки на непривычное поле никто нам в случае неудачного исхода не сделает.

 – Вы упомянули про Макларена. Он – «свой» тренер, и он сменил «чужака», шведа Свена-Ерана Эрикссона. Хочется в связи с этим попросить вас сравнить их. А также узнать ваше мнение насчет тренеров-легионеров. Насколько резонно прибегать к их услугам? Этот вопрос в последнее время оживленно дискутируется в России. Вы ведь наслышаны, что нашей сборной руководит иностранец…

 – Так, давайте по порядку. Мне кажется, национальность тренера роли не играет. Или играет, но несущественно. Все упирается в его профессиональные качест­ва. Макларен и Эрикссон… Я думаю, пока рановато их сравнивать. Главный критерий – результат, а у Стива пока не было крупных турниров. В отличие от Свена, который возил Англию на три чемпионата мира и Европы. 

 – …и везде не сказать, чтобы проваливался, но и поводов для эйфории не давал.

 – Не давал. Но еще раз повторю – давайте посмотрим, как у нас получится в Австрии и Швейцарии. Если мы, конечно, туда попадем. То, что сейчас команда у Стива «на ходу» – факт. Вы и сами могли это заметить. Могу добавить, что и с обстановкой внутри все в порядке. Она спокойная и деловая.

«По траве после ударов не катаюсь»

 – ПРИНИМАЯ к сведению, что подряд пять отборочных матчей вы закончили с одним и тем же счетом 3:0, напрашивается вывод, что сборная Англии работает как часы…

 – Это курьез, не более. Эстонцам мы запросто могли забить раза в два больше. Но не стали транжирить силы. Зная, что они нам пригодятся в Москве.

 – Считаете ли реальным продлить серию?

 – Не думаю, что такое получится. Даже исходя из результата лондонского матча между нашими командами. Просто победить, с любым счетом, было бы для нас верхом желаемого. Мы же отдаем себе отчет, какой трудный поединок нас ожидает.

 – Вам, очевидно, предстоит действовать впереди вместе с Майклом Оуэном. Одна из английских газет привела такую статистику: Оуэн, играя в паре с Хески, забил 14 голов в 14 матчах. А в паре с вами – только 6 в 18. Что это может означать? Что вы ему – гораздо менее удобный напарник?

 – Ни в коем случае. Спросите Майкла – он вам скажет то же самое. Вы не учитываете одно обстоятельство. Хески занимался только подыгрышем. Сам он почти не забивал. У нас же с Майклом распределение мячей более ровное. Я даже побольше забил, думаю. Можете проверить. (Мы проверили. Действительно: Руни в тех матчах, где он составлял пару Оуэну, отличился 8 раз. – Е.Б.)

 – И напоследок затрону не совсем приятную для вас тему. Вы довольно регулярно попадаете в скандалы после того инцидента, связанного с использованием вами запрещенного приема. Вспомним эпизод с мирового первенст­ва, когда вы наступили Рикарду Карвальо… э-э, на область паха, скажем так. Вот и в игре с Эстонией камера крупным планом показала, как вы с размаху бьете локтем по лицу Пийройе.

 – Постоянно находятся желающие выставить меня как грязного игрока. Но поверьте, ни разу в жизни я не сфолил преднамеренно. Футбол – это контакт­ная игра. И это игра мужчин. И меня бьют часто – но я же молчу, не катаюсь по траве!

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