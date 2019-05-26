Жена Овечкина сравнила российских фанатов с болельщиками НХЛ

Супруга знаменитого российского хоккеиста Александра Овечкина Анастасия Шубская сравнила болельщиков российской сборной и НХЛ. По мнению Анастасии Шубской, американцы больше поддерживают своих спортсменов.

Шубская считает, что в России в случае поражения сборной доля фанатов тут же начитает «поливать грязью» хоккеистов, тогда как в Америке болельщики поддерживают своих игроков «при любых результатах».

Жена хоккеиста уверена, что россиянам стоит гордиться своими спортсменами. «Нужно уметь достойно принимать поражение и ценить труд других людей!» - подытожила Шубская в соцсети.