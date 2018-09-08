ЦСКА обыграл московское «Динамо» в домашнем матче

Столичный хоккейный клуб ЦСКА одержал уверенную победу над московским "Динамо" в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча состоялась на арене "Мегаспорт" в Москве.

Матч завершился со счетом 3:1. В составе ЦСКА отличились Сергей Толчинский, Александр Попов и Антон Слепышев. Все три шайбы армейцы забросили в большинстве в первом периоде.

У клуба "Динамо" точный бросок совершил Микс Индрашис в концовке третьего периода. В следующем матче ЦСКА встретится с ярославским "Локомотивом", а бело-голубые сыграют с одноклубниками из Риги.

Для красно-синих этот матч стал третьей победой в четвертой игре на старте нового сезона, для "Динамо" - третьим поражением также в четвертой игре.