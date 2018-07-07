Александр Овечкин привез Кубок Стэнли в Москву
7 июля 2018, 14:49 [ «Аргументы Недели» ]
Российский нападающий американской команды НХЛ «Вашингтон Кэпиталз», обладатель Кубка Стэнли Александр Овечкин привез ценный трофей в Москву, и представил его в фан-зоне на Воробьевых горах.
Самолет с Кубком Стэнли приземлился сегодня в столичном аэропорту Домодедово. Сразу после оформления всех необходимых документов на таможне российский хоккеист Александр Овечкин, ставший обладателем Кубка Стэнли в этом году, привез его в фан-зону чемпионата мира на Воробьевых горах.
«Я рад, что удалось привезти Кубок в Москву. Жаль, что время расписано, а так бы хотелось поделиться радостью со всеми. Эмоции от победы в Кубке Стэнли переполняли. Кубок с нами, в России, и я очень рад за людей, которые могут к нему прикоснуться. Это значит очень много для меня и для людей в России», - рассказал Александр Овечкин, представляя трофей.
Уже после обеда Кубок Стэнли будет доставлен в Новогорск на учебно-тренировочную базу «Динамо». Здесь с ним смогут сфотографироваться болельщики и учащиеся хоккейной школы клуба, воспитанником которой является и сам Александр Овечкин, сообщает ТАСС.
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