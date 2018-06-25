Хоккеист Сергей Огородников погиб в аварии

Хоккеист Сергей Огородников, победитель юниорского чемпионата мира 2004 года и серебряный призер молодежного чемпионата мира 2006 года попал в смертельную аварию на водном мотоцикле.

Жизнь центрфорварда Сергея Огородникова оборвалась на 33-м году. Он играл в Суперлиге и КХЛ за ЦСКА, московское «Динамо», тольяттинскую «Ладу», «Автомобилист» и новокузнецкий «Металлург». Сезон 2016/17 он провел в ангарском «Ермаке», а минувший сезон отыграл в Польше.

Спортивные эксперты прочили центрфорварду Огородникову звездную карьеру. Коллектив хоккейного клуба «Лада» выразил соболезнования родным и близким погибшего хоккеиста.