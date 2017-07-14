"Звезда" YouTube скончалась от рака в возрасте 32 лет

Известный на Западе видеоблогер Мичи Монро (Meechy Monroe) скончалась в американском штате Иллинойс от рака. Ей было 32 года.

Как пишет The New York Times, Монро прославилась своими видеоуроками для темнокожих девушек и женщин на тему "естественных" причесок. Неудачная прическа в 2009 году побудила ее обрезать те косы, которые она отращивала с 16 лет, и начать все сначала. Она вышла в Интернет и нашла вдохновение в сообществе людей, которые считали, что черные женщины должны принимать естественную текстуру своих волос.

По словам экспертов, многие чернокожие женщины вырастают с навязанным мнением о том, что прямые волосы здоровы и легки в уходе, в то время как вьющиеся - грязные и "неуправляемые", а сильно плетеные волосы "слишком этничны", Монро с помощью своего видеоканала пыталась развеять этот стереотип.

По данным на 14 июля 2017, на канал Мичи Монро было подписано более 52 тысяч человек.