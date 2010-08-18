Нынешним летом разговоры о том, что объединение чемпионатов России и Украины стало бы шагом позитивным и выгодным всем, зазвучали с новой силой. Пусть даже он не очень согласуется с футбольными законами, многих болельщиков и даже специалистов это не смущает. «АН» решили проанализировать их доводы.

Резоны и кордоны

Одним из первых в пользу объединения чемпионатов высказался Евгений Гинер. Президент футбольного ЦСКА – фигура серьезная, обычно слов на ветер не бросает. И говорил он, в частности, о резонах. О том, что неизбежно возрастет зрительский интерес. Отсеются команды, которым уже сейчас в плане финансов очень трудно обеспечить свое участие в российской премьер-лиге. На Украине такие тоже отсеются. Будет больше инвестиций и рекламы. Будет меньше, чем сейчас, мест в еврокубках у объединившихся стран. Но это не так уж и важно по сравнению с возможностью создать одну из лучших лиг в Европе…

Резоны, однако, выражены довольно общо. Поэтому за большей конкретикой журналисты ринулись к приезжавшему недавно в отпуск Валерию Газзаеву, главному тренеру киевского «Динамо».

– Совместный чемпионат России и Украины? Считаю, что блестящая идея! – эмоционально прокомментировал Валерий Георгиевич. – Мы являемся географическими соседями. Объединенное первенство выйдет совсем на другой уровень, станет одним из лучших в Старом Свете. Единственный вопрос – как эту идею реализовать на деле? Должно быть и политическое решение, и экономическое обоснование. Но практически пока сложно представить подобное: каким будет представительство в еврокубках, как к такому объединению отнесется УЕФА?

Что касается количественного состава участников, то выглядел бы он, на мой взгляд, примерно так – 6 украинских клубов и 10 российских. Украину могли бы представлять киевское «Динамо», «Шахтер», «Днепр», «Металлист», донецкий «Металлург», львовские «Карпаты». Тем более что потенциальным партнерам россиян не придется краснеть за инфраструктуру. Есть ряд великолепных арен, на подходе – строительство еще нескольких. Евро-2012 значительно укрепил футбольное хозяйство страны.

Обеим сестрам по серьгам

Конечно же, совместное первенство очень трудно организовать. Хотя бы потому, что до сих пор чемпионатов, выходящих за границы одной страны, УЕФА не признавал. Но эта проблема все-таки представляется решаемой. Если так, то, учитывая близость позиций в таблице коэффициентов того же Европейского футбольного союза, обе страны должны получить равные квоты – по 9 участников. На Украине немало южных городов, где климатические условия позволяют играть и ранней весной, и поздней осенью. Потенциал клубов Юга России достаточно высок, так что есть вероятность, что в будущем и наши команды этого региона смогут выступать в совместном чемпионате.

Потому логичным было бы утвердить число участников турнира из 18 команд. К уже названным Валерием Газзаевым украинским клубам добавились бы, скажем, киевский «Арсенал», симферопольская «Таврия» и запорожский «Металлург». Россию (по результатам сезона-2009) могли бы представить казанский «Рубин», московский «Спартак», «Зенит» из Санкт-Петербурга, столичные «Локомотив» и ЦСКА, «Сатурн» (Раменское), «Динамо» (Москва), «Томь» (Томск) и «Крылья Советов» (Самара).

Краеугольный камень споров – представительство команд совместного чемпионата в еврокубках. Здесь очень важно достичь принципиальной договоренности. Допустим, решено объединяться. Тогда совместный чемпионат должен иметь безусловный приоритет перед любым другим турниром. То есть уступки выступающим в еврокубках клубам, переносы календарных игр и прочие «прогибы» исключаются раз и навсегда.

В случае объединения Россия и Украина получат совместный рейтиг в таблице коэффициентов УЕФА. Наверняка он будет соответствовать шестому месту, что выразится в таком количественном составе в еврокубках – три места в Лиге чемпионов, два в Лиге Европы (пять мест по итогам чемпионата) плюс еще одно место в Лиге Европы – по результатам розыгрыша национального Кубка. Систему его проведения – раздельно для двух стран – можно оставить в нынешнем виде. Розыгрыш Кубка никак не помешает единому первенству. После определения победителей Кубков России и Украины (когда наш футбол перейдет на систему «осень – весна», они завершатся в одни сроки) проводится Суперкубок. Выигравший его и получает последнюю путевку в Лигу Европы.

Разумеется, при таком подходе каждая из стран должна поступиться своими интересами ради интересов совместного чемпионата. Потому что если оставить все как есть, российские клубы будут играть в Европе. При осуществлении реформы абсолютно все места в еврокубках могут достаться Украине. Как, впрочем, и наоборот. Готовы ли к такому зигзагу удачи или неудачи наши клубы, наша федерация и наши болельщики?

Чемпионат длиной в полтора года

Пока что чемпионаты каждой из стран проводятся по разной системе календаря. На Украине это «осень – весна», в России – «весна – осень». Предположим, что новый турнир будет играться по «украинской» системе, соседи уже несколько лет играют именно так. Все идет к тому, что российский футбол перейдет на «осень – весну» в скором времени, наши топ-клубы к изменению готовы. Стало быть, ломать существующий порядок вещей придется России.

Что для этого нужно? Определиться с датой начала нового проекта. Оттолкнувшись от нее, наметить схему. Например, российско-украинский чемпионат стартует в 2012 году. В таком случае чемпионат нашей страны-2010 остается без изменений. Следующий же за ним растягивается на полтора года. Начавшись весной 2011 года, он завершается в мае 2012-го. По итогам сезона-2011/12 в двух странах и будет определен состав участников совместного первенства.